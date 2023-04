Arrestan a un joven de 21 años como sospechoso de la filtración de los documentos secretos del Pentágono

Facebook

Jack Teixeira en una foto de redes sociales

Un empleado de 21 años de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos fue arrestado por presuntamente filtrar documentos de inteligencia y defensa altamente confidenciales sobre la guerra en Ucrania y sobre otros países del mundo.Jack Teixeira lideraba el grupo de chat de juegos en línea donde se expusieron los archivos en los últimos meses.Teixeira trabajaba en el ala de inteligenciade la Guardia Aérea Nacional, perteneciente a la Fuerza Aérea de EE.UU., en Massachusetts, según el diario New York Times.Se han divulgado imágenes aéreas del arresto que llevaron a cabo las autoridades en su vivienda.Las imágenes muestran a un joven, supuestamente Teixeira, caminando hacia atrás con las manos en alto frente a agentes armados del FBI, que lo esposaron y lo introdujeron en un automóvil.

Información confidencial

En manos de prorrusos

Getty Images Los documentos filtrados contenían detalles sobre planes de ofensiva de Ucrania contra las fuerzas rusas.

Al menos 50 documentos clasificados -aunque se cree que podrían ser más de 100- se publicaron en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre aficionados a los juegos en línea.Los archivos contienen una variedad dee información confidencial sobre países de todo el mundo, entre ellos aliados de EE.UU. como Corea del Sur o Israel.El New York Times recopiló entrevistas y otros indicios hallados en las redes sociales para identificar a Teixeira antes de que se confirmara su arresto.Un portavoz del Departamento de Defensa declaró que el Pentágono continúa trabajando para "comprender el alcance, la escala y el impacto de estas filtraciones".Otro diario estadounidense, el Washington Post, publicó el miércoles una entrevista con uno de los miembros de la sala de chat donde se filtraron en un inicio los documentos.Describió al autor de la filtración como un joven de unos 20 años carismático y aficionado a las armas que trabajaba en una base militar no identificada.El periódico informó que el hombre lideraba una sala de chat de Discord en la que más de 20 miembros intercambiaban "memes, chistes ofensivos y comentarios ociosos", además de rezar y ver películas juntos.Entre sus miembrosy otros países de Europa, Asia y América del Sur, indicó el Washington Post.En un inicio las filtraciones quedaban dentro de la sala de chat, pero a principios de marzo sus miembros comenzaron a publicarlas en otros servidores de Discord, entre ellos dos dedicados respectivamente al juego Minecraft y a un YouTuber filipino.Desde ahí alcanzaron el foro alternativo 4chan y la aplicación de chat Telegram, en específicoEn algunos casos se modificaron para aumentar el recuento de bajas ucranianas en la guerra.En su visita de esta semana a Irlanda, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los investigadores estaban a punto de encontrar a la persona que filtró los documentos."Como saben, se está llevando a cabo una investigación completa con la comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia, y están cerca", declaró entonces Biden a los periodistas.