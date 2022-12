Argentina gana el Mundial: Lionel Scaloni, el técnico sin experiencia (que ni Maradona quería) que llevó a la albiceleste al tricampeonato

Getty Images

Lionel Messi en la cancha, Lionel Scaloni desde el banco, Argentina hoy está en la gloria.La dupla llevó a la albiceleste al tricampeonato de la Copa del Mundo en Qatar 2022, un Mundial en el que la comunión entre jugadores y su entrenador fue clave para la victoria.Los argentinos ganaron a Francia en los penaltis 3(4)-3(2), en una de las mejores finales de Mundial de los últimos tiempos.Desde el banco, Scaloni supo manejar la presión de ver el empate de los franceses en dos ocasiones -uno en el tiempo regular y otro en los tiempos extra- y guiar a su equipo hasta la última instancia.El planteamiento del joven entrenador de 44 años fue notable: durante 80 minutos mantuvo a raya a Francia, que tuvo que recurrir a la magia del goleador Kylian Mbappé para encontrar los empates.La "Scaloneta"se sentía descompuesta, pero justo en momentos como esos, en los que un jugador mira al banco para encontrar respuestas, ahí estaba Scaloni.Y con Messi teniendo el mejor Mundial de su carrera, la gloria llegó para un entrenador que hasta hace no mucho era un inexperto, incluso menospreciado por Diego Armando Maradona.Aquel exjugador sin un futuro claroScaloni llevaba un año retirado y sentía un vacío interior difícil de ignorar. En un año nada lejano como 2016, el exlateral se puso a entrenar al Son Caliu, el club amateur de su barrio en la isla de Mallorca, para formar a los niños y adolescentes en el fútbol.Su compatriota Jorge Sampaoli, entonces entrenador del Servilla español, vio algo en él. Lo puso a trabajar con las inferiores y luego se integró al equipo del primer cuadro.

Getty Images

Sampaoli le abrió las puertas de la selección argentina a Scaloni.

Pero entonces la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) llamó a Sampaoli en búsqueda de soluciones, pues era el tercer entrenador en el ciclo mundialista y fue designado a casi un año del Mundial.Y con él, Scaloni se convirtió en su analista de rivales.Las cosas para la Argentina de Sampaoli no funcionaron bien en Rusia 2018, donde cayeron eliminados en cuartos de final y con noticias de una disputa interna entre jugadores y el cuerpo técnico.En espera de encontrar sutituto, la AFA colocó a Scaloni al frente de la selección.Y el futuro para aquel entrenador sin experiencia como director técnico principal de algún club o selección sería uno de las más improbables.

La "Scaloneta"

EPA La "Scaloneta" se le ha llamado a este equipo, una camioneta que no para de ganar.

Un equipo adentro y afuera de la cancha

Getty Images Scaloni hizo jugar a Messi su mejor Mundial.

Getty Images Scaloni le hizo recobrar la confianza a Argentina después de ver dos veces el empate de los franceses.

Getty Images

BBC

Las críticas fueron fuertes por la designación de Scaloni.Incluso la leyendadijo en su momento que con ese cuerpo técnico,Persona reservada y con los pies en la tierra, Scaloni escuchó todo eso, pero optó por no contestar. No podía discutir mucho sobre su falta de experiencia, pues dos años antes todavía entrenaba a los niños en el club de su barrio.Optó por el trabajo y lo demostró en la Copa América 2021 en Brasil. Era el comienzo de la "Scaloneta', como se ha apodado al equipo desde entonces.Llevó a la selección hasta la final y, ante el anfitrión y el rival más odiado, Brasil,En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Argentina se olvidó de los malos resultados de los ciclos pasados y consiguióGanó el pase al Mundial aún con cuatro partidos por disputarse.A diferencia de lo que sucedió en el pasado, Messi y compañía ahora miran hacia el banquillo yPara volver a ganar un Mundial, como lo habían hecho en México 1986, eso era crucial. El equipo y los hinchas tenían confianza ciega en su entrenador.Rodrigo de Paul, el centrocampista albiceleste, ya destacaba desde antes de la finalque tenían con Scaloni y cómo lo asimilaban."Si ahora son las 10 de la mañana y Scaloni nos dice buenas noches, para nosotros es de noche", dijo contundente.Aunque comenzaron Qatar 2022 con una increíble derrota ante Arabia Saudita,, forjada a lo largo de varios años. El joven técnico tiene una sola regla cuando están en la concentración: todos los jugadores deben sentarse en la misma mesa y poder mirarse a los ojos.Para quienes conocen la interna que se genera en la albiceleste, como el exseleccionado Lucho González, el cuerpo técnico ha sido clave en Qatar 2022."Tenemos un cuerpo técnico con Scaloni y otros exfutbolistas como, que pasaron muchas cosas con la camiseta de Argentina, saben lo que representa y", le dijo a la BBC. "Y luego tenemos un grupo que, se ve muy claro,También tenemos al mejor jugador del mundo, pero el equipo lo hace sentir bien y no depende solo de él. Eso ha sido clave para este proceso".Parecía lógico que, posiblemente después de muchos procesos mundialistas, los argentinos realmente creyeran que podían ganar la Copa del Mundo.Y con Messi en su mejor Mundial y un entrenador en quien confiar, lo consiguieron: Argentina levantó su tercera Copa del Mundo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.