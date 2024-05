Getty Images La numerología durante mucho tiempo ha sido una parte integral de la cultura china, y el 8 -arriba en chino- se considera el número más afortunado.

Cuando me mudé a Pekín hace años, una de mis colegas chinas en la BBC me dijo algo que nunca olvidé: "En China siempre se trata de los números".

Por eso, para entender lo que está sucediendo dentro de China en este momento, en la BBC elegimos ocho números para arrojar luz sobre características y tendencias que dominan al gigante asiático.

Pero no lo hicimos solos, acudimos a especialistas y conocedores de lo que ocurre en esta nación.

¿Por qué ocho?

Porque es considerado como el número más afortunado en China.

Y estas ocho cifras nos hablan de vastedades, singularidades y hasta dragones.

Así que comencemos.

35

Cuando se fundó la República Popular de China, en 1949, los chinos vivían hasta una edad promedio de 35 años.

Como punto de comparación, ese mismo año en Estados Unidos la esperanza de vida era de 65 para los hombres y 70 para mujeres.

Ahora, la persona promedio en China puede esperar vivir hasta poco más de 78 años.

Eso es más que en EE.UU.

El aumento de la esperanza de vida en China revela lo rápido que se ha transformado la vida en un lapso de tiempo relativamente corto.

"Esta cifra es importante para los chinos, porque realmente les importa la longevidad", explica el periodista Yang Yi.

"En 1949, cuando se fundó la nueva nación, el pueblo chino acababa de pasar por las dos guerras más importantes: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Por eso la edad media era demasiado corta.

"Pero para cuando llegó la década de 1980, China estaba comenzando la reforma económica, y las personas mayores estaban planeando cómo pasarían las próximas dos o incluso tres décadas disfrutando de su jubilación".

Getty Images Los chinos pasaron de tener una esperanza de vida de 35 años a tener décadas para disfrutar de su jubilación.

"En 1994, yo tenía 5 años y mis abuelos se jubilaron, y recuerdo cuánto me encantaba su vida: podían ver la televisión, hacían ejercicios matutinos… Mi mamá me decía: 'Cuando seas viejo, disfrutarás de ese tipo de alegría'.

"Eran de la primera generación que trabajó toda su vida en la era comunista.

"Siempre trabajaron para una empresa estatal, que cubría todo lo relacionado con su vida, especialmente el pago de su jubilación.

"Así que fue una generación muy diferente en toda la historia china".

9

9 es el número de años que lleva disminuyendo la tasa de matrimonios.

Le preguntamos a la doctora Leta Hong Fincher, autora de "Mujeres sobrantes, el resurgimiento de la desigualdad de género en China", qué nos dice esa cifra.

"Que la tasa de matrimonios haya caído durante 9 años consecutivos, es mucho tiempo.

"Esa disminución proviene en gran medida de las mujeres jóvenes, especialmente aquellas que han ido a la universidad y que simplemente ya no quieren casarse".

¿Qué llevó a ese cambio de actitud hacia el matrimonio?

"En parte viene del Estado, de regulaciones gubernamentales.

"El gobierno ha hecho que sea mucho más difícil divorciarse".

Getty Images Las chicas con educación superior no sueñan tanto con casarse.

"Otra cosa que fue muy importante es que en 2011 hubo un gran cambio legal con respecto a los bienes conyugales, que asestó un gran golpe para los derechos económicos de las mujeres en el matrimonio".

¿Ha tratado el gobierno de revertir esa tendencia, animando a la gente a casarse?

"Absolutamente, y durante mucho tiempo, sobre todo desde 2007, cuando lanzó la campaña de propaganda sobre las llamadas 'mujeres sobrantes', un intento deliberado de avergonzar a las mujeres solteras educadas y hacerlas sentir que realmente tienen que casarse".

Fincher duda que las tasas de matrimonio se recuperen significativamente, aunque recientemente el gobernante de China Xi Jinping habló de fomentar más proactivamente una cultura de matrimonio y crianza de los hijos.

6,39

Este número lo sugirió desde Singapur Tessa Wong, periodista digital de BBC News Asia.

"Esa es la tasa de natalidad de China. El año pasado fue el segundo año consecutivo que la población se redujo.

"Pero esperan que las cosas cambien este año, pues es el año del Dragón.

"Se considera el año más afortunado para nacer y muchas parejas han estado planeando tener 'bebés dragón', y están compartiendo consejos en línea sobre cómo concebir.

"Ahora, puede que no haya una gran diferencia.

"En el pasado, los aumentos en la tasa de natalidad del año Dragón eran minúsculos, pero para China en estos días, cada bebé cuenta".

3

Este número nos deja vislumbrar cuán vasta es la industria de comercio on line en China.

3 es la cantidad de segundos que la vendedora más popular de China necesitaba para mostrar un producto en sus transmisiones en vivo antes de que se prohibiera ese método de venta.

Getty Images China es el mercado de comercio electrónico más grande del mundo y genera casi el 50% de las transacciones mundiales (International Trade Administration).

"Su nombre es Zheng Xiang Xiang se ganó el apodo de la reina de Douyin, la versión china de TikTok", cuenta la analista de medios chinos de la BBC Kerry Allen.

Durante sus transmisiones en vivo, un asistente le pasaba cajas de las que sacaba toda clase de artículos, desde chaquetas y escobas hasta cámaras y toallas higiénicas.

Los sostenía, decía el precio, y se deshacía de ellos, en cuestión de segundos, para tomar otro, y otro, y otro…

"China tiene una enorme industria de transmisión en vivo de comercio electrónico: sólo durante la primera mitad de 2023 hubo más de 110 millones de transmisiones.

"Así que la gente tiene hallar la forma de diferenciarse. Muchos dependen de su apariencia. Otros, como en su caso, hacen algo increíblemente loco, y sorprenden a quienes los ven".

Lo loco le funcionó.

Zheng Xiang Xiang se volvió viral, acumuló 500 millones de seguidores y varios medios reportaron que llegó a vender hasta US$18 millones en una semana.

Tras su éxito viral, Douyin creó una nueva regla que prohíbe este tipo de venta y cualquier otra que muestre productos con poca o ninguna información en una transmisión en vivo.

"Tengo la sensación de que al gobierno le preocupó esa táctica de venta porque los artículos podían ser defectuosos o traer problemas, de ahí la nueva normativa, que entró en vigor a finales de octubre de 2023".

2

Cada dos años China produce y utiliza más cemento que EE.UU. en todo el siglo XX.

Ese es un dato que a menudo se difunde en internet.

A Hannah Ritchie, quien trabaja para la publicación científica en línea Our World in Data, le llamó la atención, así que investigó un poco por su cuenta.

"Empecé un poco escéptica sobre esa estadística pues me parecía muy descabellada, así que revisé los números en el Servicio Geológico de EE.UU., que rastrea la producción mundial de cemento.

"Resulta que es verdad".

Getty Images En 2022, el volumen de producción de cemento en China ascendió a casi 2,13 mil millones de toneladas métricas.

"Es una cifra importante porque nos cuenta algunas historias sobre China.

"Y la primera y más evidente es la rapidez con la que China se está industrializando.

"China ha estado creciendo muy rápidamente en lo económico, y lo que tendemos a ver cuando eso ocurre es que los países comienzan a urbanizarse muy rápidamente.

"La gente tiende a mudarse de las zonas rurales a las ciudades, y eso requiere mucha infraestructura: carreteras, puentes, edificios.

"Eso ha llevado a un gran auge en la producción de cemento".

Pero algunos podrían decir que hay una diferencia entre lo que China produce cemento y lo que usa.

¿No será que exporta parte de ese cemento que produce?

"Sí, yo también me hice esa pregunta.

"Pero en realidad, cuando se desglosan los números, la cantidad que China exporta es en realidad muy, muy pequeña.

"Por lo tanto, la mayor parte del cemento que China está produciendo se consume en la infraestructura del país", confirma Ritchie.

1.000.000

Algunas cifras pueden ser difíciles de precisar en China. Eso es cierto en la región occidental de Xinjiang.

Los hechos que rodean a la población uigur musulmana perseguida en China dentro de Xinjiang son muy difíciles de verificar.

Y cuentan historias de tortura y encarcelamiento a gran escala.

En 2018, Naciones Unidas sostuvo que había informes creíbles de que más de un millón de uigures y otras minorías étnicas estaban presos en centros de detención en Xinjiang.

En 2022, un informe de la ONU incluyó una investigación que estimaba que entre el 10 y el 20% de la población étnica adulta de Xinjiang había sido detenida en dichos centros.

"A pesar de que la gente reportaba sobre las masivas detenciones, realmente no logramos llamar la atención de la comunidad internacional hasta cuando la ONU reconoció ese millón", lamenta la activista uigur Rahima Mahmut.

Hablando sobre los uigures y su situación, señaló que "somos musulmanes, somos turcos. Hablamos el idioma uigur, que es muy similar a los idiomas uzbekos.

"Xinjiang fue colonizada por China y ha habido mucha resistencia porque las políticas que se implementaron fueron muy discriminatorias".

BBC Los sistemas de control altamente coercitivos y potencialmente letales usados contra grupos minoritarios en los campos de internamiento de China fueron revelados en un alijo de documentos secretos compartidos con la BBC en 2022.

Se estima que alrededor de 2016, más o menos, China comenzó a abrir una red de campos de detención

"Bueno, sus centros de detención siempre estuvieron ahí, pero construyeron campos de concentración a gran escala. Algunos pueden albergar hasta 30.000 personas".

Pekín asegura que no está haciendo nada malo en estos lugares, que son centros de recapacitación, como ellos los llaman, y la gente puede entrar y salir cuando quiera.

"Dicen que son centros de reeducación y todo eso, pero las imágenes satelitales muestran alambre de púas y capas de seguridad.

"Y tenemos muchos testimonios de supervivientes sobre la tortura, privación de alimentos, instalaciones abarrotadas; de que fueron obligados a denunciar su religión, su lengua y de confesiones, esterilizaciones y abortos forzados.

"Hemos escuchado muchos relatos de personas que fueron liberadas gracias a que tenían conexiones en el extranjero".

Rahima Mahmut salió en 2000 y el año pasado recibió noticias de que una de sus hermanas había muerto, y un hermano, que había estado en tres centros de detención fue liberado debido a graves problemas de salud.

"Me quedan ocho hermanos y la persona que me pasó esta información me dijo que no me pusiera en contacto con ninguno de ellos por su seguridad.

"Es triste. Es difícil".

7

Hasta ahora hemos citado muchas cifras, que abarcan desde la demografía hasta la infraestructura, pero aún no hemos hablado mucho sobre quién está realmente a cargo en China.

Es una pregunta complicada.

Getty Images Los siete que dirigen la segunda economía más grande del mundo.

Entre el Partido Comunista y el gobierno chino, que funciona junto a él, hay toda una pirámide de funcionarios, que incluye los de las ciudades locales, los de provincias que son más grandes que los países europeos, hasta el gobierno central en Pekín.

Justo en la cima de esa pirámide se encuentra el Comité Permanente del Politburó, con siete hombres (nunca ha habido una mujer), incluido el máximo líder de China, Xi Jinping.

¿Quiénes son los misteriosos siete? Una pregunta que le hice a Yu Jie, investigadora principal sobre China en Chatham House, un grupo de expertos con sede en Londres.

"Los 7 Magníficos, que se encuentran en la cúspide de la política china, son aliados cercanos y confidentes del presidente Xi, y deciden casi todas las políticas del Estado, así como del partido.

"Eso implica que estos hombres, que dirigen la segunda economía más grande del mundo, son muy importantes".

Pero, ¿cómo llegan a ocupar un asiento en esa mesa?

"Lo primero es la lealtad política; tienen que ser leales a la presidencia y también al partido.

"En segundo lugar, representan un área geográfica diferente.

"Y, en tercer lugar, cada uno de ellos se especializa en un ámbito político".

Ahora bien, algunos piensan que siendo Xi tan poderoso, deberíamos haber reservado un número para él: el 1.

Pero no. Nuestro último número, está dedicado a otra poderosa criatura.

1

Getty Images El dragón… único.

Este es el año del Dragón, la única criatura mítica del zodiaco chino.

¿Qué lo hace tan especial?

"Es el mejor entre los animales del zodíaco en la mente del pueblo chino, porque es imaginario", explica Yang Yi.

"Combina diferentes elementos de las mejores características de los otros animales: puede volar, nadar, caminar… el dragón puede hacer cualquier cosa".

Hay 12 animales que se alternan cada año nuevo lunar: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Pero el dragón reina supremo como el más potente y deseado, augurando prosperidad y buena suerte.

Su importancia va más allá del zodíaco; tras miles de años de folclore chino, el dragón se fue convirtiendo en un emblema de divinidad benévola, poder imperial y unidad.

Sabio y poderoso, simboliza coraje, confianza y aventura, y representa el éxito y la majestuosidad.

