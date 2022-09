Apple: por qué Brasil prohibió la venta de iPhones sin cargadores

Getty Images

Cuando Apple dejó de incluir cargadores en sus iPhones en 2020, argumentó que lo hacía con un fin ecológico: reducir su huella de carbono al disminuir el tamaño del empaque.Ese argumento provocó dudas en las autoridades brasileñas, quienes a fines de 2021 iniciaron una investigación para determinar si la decisión del gigante tecnológico afectaba los intereses de los consumidores.Después de realizar la indagación, la agencia brasileña de consumidores, Senacon, informó que la decisión de Apple de no incluir cargadores en los nuevos iPhone "discrimina a los consumidores" al vender un producto que no está completo.A la luz de las conclusiones, Brasil anunció este martes que queda prohibida la venta del iPhone 12 y todos los modelos posteriores que no incluyen cargadores, por violar la ley del consumidor.Y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública estableció una multa al gigante tecnológico cercana a los US$2.300 millones.Apple anunció que apelará la medida.La multa y la prohibición de venta de iPhones sin cargadores fue anunciada poco antes de que Apple presentara sus nuevos modelos iPhone 14, 14 Pro y Apple Watch Ultra.

"Producto incompleto"

¿Beneficios ambientales?

La agencia Senacon argumentó que la venta de nuevos iPhones sin cargadores era un ejemplo de cómo Apple obligaba a los consumidores a comprar un segundo producto después de adquirir un nuevo iPhone.Dijo que un cargador debería formar parte del producto porque se requiere para operar el teléfono y es unsin él.La organización agregó que la medida transfirió la responsabilidad a proveedores externos, así como a los consumidores, porque los iPhone sin cargadoresLa compañía dijo a Reuters en un comunicado que trabajaría con las autoridades brasileñas para "resolver sus preocupaciones", pero agregó que anteriormente ganó varios fallos judiciales en Brasil sobre el tema."Confiamos en que nuestros clientes conozcan las diversas opciones para cargar y conectar sus dispositivos", dijo Apple.La controversia comenzó cuando Apple dejó de incluir cargadores y auriculares en las cajas de los iPhone con el lanzamiento del iPhone 12 en 2020, siguiendo una política que, según la empresa buscaba, perseguía fines ecológicos. "A veces, no es lo que hacemos, sino lo que no hacemos lo que cuenta", dijo Lisa Jackson, vicepresidenta de iniciativas ambientales, políticas y sociales de Apple, en un discurso de septiembre de 2020.Agregó que ya había más de 2.000 millones de cargadores oficiales de Apple en el mundo.Sin embargo, la agencia brasileña Senacon sostuvo que los argumentos de Apple para eliminar los cargadores de las cajas de iPhone por motivos de sostenibilidad "no eran suficientes".Según el organismo,Por otro lado, agregó que la compañía podría haber considerado alternativas para reducir su impacto ambiental que no impongan una carga a los consumidores, como la adopción de cables y cargadores USB-C para reducir los desechos electrónicos.La Unión Europea acordó provisionalmente planes para hacer cumplir la fabricación y venta de unpara dispositivos electrónicos portátiles a principios de este año.La BBC contactó a Apple para solicitar comentarios, pero al momento de publicación de esta nota no los había recibido.