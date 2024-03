Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/03/2024 · 07:46 AM

Getty Images Los ronquidos fuertes pueden afectar tanto a la salud física como mental tanto del roncador como de su pareja.

"Solía bromear con familiares y amigos sobre los fuertes ronquidos de mi marido, pero en el fondo, realmente me molestaban", dice Arunika Selvam, una mujer casada de 45 años de Singapur.

"Me preocupaba que si hablaba de esto con mi marido, él se ofendería", agrega.

Ella pensó que los ronquidos eran parte del paquete que viene con el matrimonio. Pero ese problema estaba pasando factura a su marido y a su relación.

"Él empezó a despertarse mucho durante la noche y se ponía de mal humor por las mañanas", le cuenta a la BBC.

Los ronquidos de su marido también impedían que ella descansara bien por la noche y su rendimiento en el trabajo se vio afectado debido a la falta de sueño.

Es muy común ignorar a un compañero de cama que ronca, pero los expertos en salud y relaciones advierten que podría tener un efecto grave en la salud tanto de su pareja como de su relación.

¿Qué es la apnea de sueño?

Los ronquidos fuertes suelen estar relacionados con un trastorno del sueño conocido como apnea obstructiva del sueño (AOS), una afección en la que la respiración se detiene y comienza repetidamente durante el sueño, según los expertos.

El trastorno hace que las paredes de la garganta se relajen y se estrechen, interrumpiendo la respiración normal y provocando una desaturación de oxígeno.

Según Ramamurthy Sathyamurthy, médico especialista en enfermedades respiratorias del Hospital Universitario James Cook de Reino Unido, los síntomas de la apnea del sueño pueden variar, de leves a moderados o graves, pero normalmente empeoran de forma progresiva.

Sathyamurthy advirte que la afección no tratada puede afectar muchos aspectos de la salud física y mental tanto del roncador como de su pareja, incluido su deseo sexual.

¿Cuáles son los síntomas de la apnea del sueño?

Los síntomas ocurren principalmente mientras la persona duerme e incluyen:

Ronquidos fuertes

Respiración que se detiene y se reinicia muchas veces

Hacer ruidos de jadeo, resoplido o asfixia

Despertarse frecuentemente

Durante el día, la persona también puede:

Tener dolor de cabeza al despertar

Sentirse muy cansada

Tener dificultad para concentrarse

Tener mala memoria

Se siente deprimida, irritable o experimenta otros cambios de humor

Experimenta una mala coordinación.

Perder el deseo sexual

Otros problemas de salud

Getty Images La apnea del sueño también puede afectar el deseo sexual.

Además, la apnea obstructiva del sueño también puede provocar otros problemas de salud.

Las caídas repentinas en los niveles de oxígeno en sangre que ocurren durante la apnea pueden aumentar la presión arterial, advierten los expertos, y esto puede incrementar el riesgo de una serie de problemas médicos asociados.

Algunos estudios sugieren que la AOS puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 140%, el riesgo de accidente cerebrovascular en un 60 % y el riesgo de enfermedad coronaria en un 30%.

Si bien algunas parejas pueden encontrar graciosos los ronquidos de su pareja, pueden ser un asunto serio para su relación, enfatiza el Dr. Sathyamurthy.

"Normalmente, en el 90% de los pacientes que atiendo, acuden a la consulta porque la pareja está muy afectada", le dice a la BBC.

Puede hacer que la pareja empiece a dormir en habitaciones diferentes, un concepto conocido como "divorcio del sueño".

Esto no es necesariamente malo. La terapeuta de relaciones Sara Nasserzadeh recomienda a menudo que las parejas duerman separadas, con o sin ronquidos, ya que comenzar el día con una buena noche de sueño puede fomentar una relación más saludable para ambos miembros de la pareja.

Aunque esto, por supuesto, sólo es posible si hay una habitación libre disponible.

Pero para algunas parejas, el "divorcio del sueño" puede ser el primer paso en el camino hacia una separación más permanente.

Hablar del tema

Aunque Arunika Selvam vive en Singapur, un país altamente desarrollado con uno de los PIB per cápita más altos del mundo, encontrar una cama en otro lugar de la casa no es una posibilidad para ella.

"Tuvimos que alquilar nuestra habitación de invitados para obtener ingresos adicionales debido al alto costo de vida aquí en Singapur", explica la mujer que ha estado casada durante 15 años y tiene un hijo.

Sin embargo, después de soportar innumerables noches sin dormir, Selvam habló con su marido sobre su problema de ronquidos.

Él se resistía a consultar a un médico porque tanto su padre como su abuelo roncaban y creía que era perfectamente normal.

Los ronquidos fuertes en los hombres con frecuencia se perciben como parte de la masculinidad, particularmente en ciertas culturas asiáticas, añade Selvam.

Getty Images El impacto mental de la falta de sueño provocada por los ronquidos puede dar lugar a discusiones innecesarias.

Sara Nasserzadeh dice que, en tales escenarios, es importante encontrar el momento adecuado para plantear este tema a la pareja de una "manera sutil y delicada".

"Tal vez, después de tener relaciones sexuales, tal vez en un momento en el que estén de buen humor y se sientan conectados", añade Nasserzadeh, autor de "Love by Design – 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love" (Amor por diseño: 6 ingredientes para construir una vida de amor).

La experta en psicología social señala que también es importante recordar que la persona que ronca muchas veces se siente avergonzada por su condición.

Consecuencias importantes

Según la Asociación Británica de Ronquidos y Apnea del Sueño, hay aproximadamente 15 millones de personas que roncan en Reino Unido y esto afecta a 30 millones de personas en el país, casi la mitad de la población.

La institución señala que las cifras de una encuesta reciente indican que el número de hombres que roncan es mucho mayor que el de mujeres.

Pero independientemente de quién sea el roncador, el hábito puede tener consecuencias importantes.

Algunos informes sugieren que los ronquidos se encuentran entre las causas más comunes de divorcio en Estados Unidos y Reino Unido, aunque es difícil encontrar datos concretos que respalden esta afirmación.

Getty Images Roncar puede causar profundos problemas en las relaciones.

Rita Gupta, abogada de familia en Reino Unido, dice que su bufete se ha topado con numerosos casos de divorcio relacionados con los ronquidos.

"Definitivamente ha surgido muchas veces como motivo de infelicidad en el matrimonio", le cuenta a la BBC.

"Muchas personas me han dicho: 'Bueno, de todos modos hemos estado durmiendo en habitaciones separadas durante varios años debido a sus ronquidos, y simplemente nos hemos distanciado’", añade.

La abogada experta en temas de familia dice que un problema común en los casos de divorcio es descuidar los tratamientos médicos y no tomar las medidas necesarias para abordar el problema de manera efectiva, lo que indica problemas de compromiso subyacentes.

"Por ejemplo, en un caso contra un hombre la esposa dice: 'Ya está roncando mucho. Realmente está afectando mi sueño. No ha tomado ninguna medida para solucionarlo’".

¿Qué se puede hacer ante los ronquidos o la apnea del sueño?

Los tratamientos para la apnea del sueño pueden implicar la adopción de cambios en el estilo de vida, como:

Pérdida de peso

Dejar de fumar

Limitar el consumo de alcohol

Getty Images Una máquina CPAP ayuda a prevenir dificultades respiratorias durante el sueño.

Sin embargo, para muchas personas, es necesario el uso de un dispositivo conocido como máquina CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias).

Esta proporciona aire suavemente a una máscara que se coloca sobre la boca o la nariz mientras la persona duerme.

El Dr. Ramamurthy Sathyamurthy remarca que es importante priorizar tanto la salud de la pareja como la del roncador, animándolos a buscar consejo médico.

"Será beneficioso no sólo para la relación sino también económicamente, ya que la gente gastará menos dinero en medicamentos para otros problemas de salud causados por la enfermedad. Por lo tanto, es un beneficio general para toda la familia", añade.

Barreras económicas, sociales y culturales

Las actitudes hacia los ronquidos pueden variar global e individualmente, influenciadas por factores económicos, sociales y culturales, e incluso por el género y la sexualidad.

Saman (nombre ficticio), un hombre gay de 40 años que trabaja como recepcionista de un hotel en Colombo, Sri Lanka, mantiene su sexualidad en secreto para su familia. Creen que su amante es sólo un amigo que alquila la habitación libre de su casa.

"Mi pareja ronca mucho y yo no puedo dormir debido a sus ronquidos. Sólo duermo bien por la noche cuando mi madre me visita", le confiesa Saman a la BBC.

"Durante esos días, mi pareja le ofrece voluntariamente a mi madre el espacio extra, haciéndole creer que es su habitación, mientras él duerme en el sofá", dice.

"Es el único momento en el que puedo dormir bien".

"Mi amante se ve a sí mismo como un hombre gay con cualidades femeninas, pero los ronquidos se perciben como masculinos en nuestra cultura. Temo que discutir este tema pueda herirlo y llevarlo a dejarme", añade.

Mientras Saman reunía el coraje para discutir el tema de los ronquidos con su amante, Selvam finalmente convenció a su marido para que consultara a un médico, lo que resultó en un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño.

Selvam dice que su marido ya tomó cartas en el asunto realizando ejercicios destinados a perder algo de peso.

