Anulan la condena a Adnan Syed, acusado de asesinar a su exnovia hace 22 años en un caso conocido en todo el mundo por el podcast Serial

Reuters

Una jueza de Baltimore, en Estados Unidos, anuló este lunes la condena por asesinato a Adnan Syed, en un caso que ganó popularidad en todo el mundo en 2014 gracias el exitoso podcast "Serial".Syed tenía 19 años cuando fue condena a cadena perpetuapor la muerte de su exnovia, Hae Min Lee, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un bosque en 1999.La semana pasada, los fiscales en Baltimore pidieron al tribunal que anulara su condena, diciendo que una nueva investigación había arrojado dos "sospechosos alternativos".Syed deberá cumplir ahora prisión domiciliaria.

Nuevo juicio

Nuevos sospechosos

Getty Images

Difícil de procesar

Reuters Adnan Syed fue condenado en 2000 por matar a su exnovia.

Al hombre, que en la actualidad tiene 41 años, le quitaron los grilletes en la sala del tribunal después de que la jueza de Baltimore, Melissa Phinn, anulara su condena, de la que yaLa decisión del lunes no significa que Syed sea inocente. La jueza Phinn ordenó un nuevo juicio.En 2000, un jurado encontró a Syed culpable de asesinato premeditado, secuestro, robo y detención ilegal.En 1999, los fiscales argumentaron que Syed estranguló a Lee, su exnovia y compañera de clase en la escuela secundaria Woodlawn y, con la ayuda de un amigo escondió su cuerpo en el Leakin Park de Baltimore.A pesar de negar cualquier participación en su muerte, todas las apelaciones que Syed presentó en las últimas dos décadas fueron denegadas.Fue el podcast "Serial" de 2014 que dio atención mundial en el caso y arrojó dudas sobre la culpabilidad de Syed. Los episodios del programa se descargaron más de 340 millones de veces. El caso también generó otros productos, incluida una serie documental de HBO en 2019.La Oficina del Fiscal del Estado de Baltimore, que estudió el caso el año pasado junto con el último abogado defensor de Syed, dijo el miércoles que carecía de "confianza en la integridad de la condena".Los fiscales identificaron a dos nuevos sospechosos potenciales. Ninguno de dos ha sido nombrado aún y la policía conocía de su existencia desde el asesinato en 1999.Uno de los dos había amenazado previamente a la víctima con "hacerla desaparecer" o matarla. El auto de Lee también se encontró detrás de la casa de uno de los sospechosos, información que no se descubrió hasta 2022, según las autoridades."Después de una investigación de casi un año que revisó los hechos de este caso, Syed merece un nuevo juicio en el que esté adecuadamente representado y se puedan presentar las pruebas más recientes", dijo la fiscal principal Marilyn Mosby en un comunicado la semana pasada.La jueza Phinn dijo el lunes que anulaba la condena de Syed "en interés de la justicia".Antes de su fallo, el hermano de la víctima le dijo al tribunal entre lágrimas que "no estaba en contra de la investigación", pero que los fiscales lo habían tomado por sorpresa."Todos los días, cuando creo que se acabó... o se terminó, siempre vuelve. Me está matando", dijo Young Lee."Es difícil para mí procesarlo, especialmente para mi mamá".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.