Anne Jakapong Jakrajutatip, la mujer trans tailandesa que compró Miss Universe en momentos en que el certamen busca ser más diverso

Una multimillonaria de los medios de comunicación de Tailandia compró la compañía que dirige el concurso de Miss Universo por unos US$20 millones.Anne Jakapong Jakrajutatip, quien es una mujer trans, es la jefa de JKN Global Group, una productora de programas de televisión del país. Ha protagonizado las versiones tailandesas de los muy populares reality shows Project Runway y Shark Tank.Su compra de la compañía - alguna vez copropiedad del expresidente de EE.UU., Donald Trump -, se produce en momentos en los que el concurso se vuelve más inclusivo.

Experiencias como mujer trans

Getty Images Donald Trump fue uno de los dueños del concurso de Miss Universo por casi 20 años.

Las controversias de Trump

Impulsando la diversidad

Jakrajutatip ha hablado abiertamente sobre sus experiencias como mujer transgénero.Según dijo en un comunicado, la Organización Miss Universo era una "adición fuerte y estratégica" a la cartera de su compañía."Buscamos no solo continuar con el legado de brindar una plataforma a personas apasionadas de diversos orígenes, culturas y tradiciones, sino también hacer evolucionar la marca para la próxima generación", agregó."Las relaciones con nuestros socios y marcas globales nunca han estado más sólidas, y nuestro enfoque progresivo continúa posicionándonos a la vanguardia de nuestra industria", dijeron la directora ejecutiva de la Organización Miss Universo, Amy Emmerich, y la presidenta Paula Shugart.La Organización Miss Universo fue copropiedad de Trump de 1996 a 2015. El expresidente estadounidense vendió la compañía después de que dos socios de televisión dijeron que no transmitirían el certamen, debido a los comentarios que Trump hizo sobre los inmigrantes ilegales durante su campaña presidencial de 2016.El exmandatario también recibió críticas después de que la ex Miss Universo Alicia Machado dijo que Trump se había referido a ella como "Miss Piggy".Los comentarios se hicieron cuando la reina de belleza subió de peso después de que hubiera ganado el certamen en 1996, contó la propia Machado."Cuando compré los concursos hace muchos años, estaban en serios problemas", dijo Trump en un comunicado luego de la venta de la compañía a la agencia estadounidense de talentos WME-IMG en 2015."Ha sido un gran honor hacerlos tan exitosos. El concurso ahora está en manos de una gran compañía que los guiará a niveles aún mayores de éxito".La compra del certamen por parte de Jakarajutatip llega en medio de esfuerzos por hacerlo más inclusivo.A partir del próximo año, los organizadores han dicho que las mujeres casadas y las madres van a poder competir por el título.Anteriormente, la competencia solo estaba abierta a mujeres que nunca se hubieran casado y no tuvieran hijos.El certamen se ha llevado a cabo anualmente durante 71 años y se transmite en más de 160 países.