Anne Heche: la trágica vida de la actriz que murió a los 53 años tras estrellar su auto contra una casa en Los Ángeles

Anne Heche falleció una semana después de sufrir un accidente de tránsito.

"No estoy loca. Pero es una vida loca. Crecí en una familia loca y me tomó 31 años sacar la parte loca de mí".Así se expresó la actriz Anne Heche en 2001 en una entrevista exclusiva con la periodista Barbara Walters para ABC News en la que habló abiertamente de los sucesos que marcaron su infancia y adolescencia.Su hijo mayor, Homer, confirmó este viernes la muerte de Heche, quien el pasado 5 de agosto estrelló su vehículo contra una casa en un barrio residencial de Los Ángeles. El auto se vio envuelto en llamas.La policía investiga las causas del accidente.Mientras tanto, muchos de sus conocidos y seguidores recuerdan que la actriz atravesó momentos difíciles que quedaron plasmados en un libro de memorias.

La menor de 5 hermanos

Reuters Una de las últimas imágenes de Anne Heche en marzo de este año, cuando asistió a una ceremonia de premios en California.

Getty Images Heche junto a Johnny Depp en la película Donnie Brasco de 1997.

Las parejas

Getty Images Heche y Ellen DeGeneres fueron pareja a finales de los 1990.

Getty Images Heche fue nominada como mejor actriz a los premios Tony en 2004.

El accidente

Getty Images La casa contra la que chocó la actriz con su auto quedó inhabitable.

Anne Heche nació en 1969 en Ohio y no tuvo una crianza fácil.Cuando tenía 13 años, su padre murió de sida. La actriz contó más tarde en sus memorias publicadas en 2001, Call Me Crazy (en español, "Llámenme loca"), que.En entrevistas para promocionar el libro dijo que el abuso la volvió "loca" durante los primeros 31 años de su vida, y que había creado un mundo de fantasía llamado "" para sentirse segura.Tres meses después de la muerte de su padre, el único varón de sus hermanos murió en un accidente automovilístico, un incidente que ella creía que había sido un.Después de mudarse a Chicago con su madre y sus hermanas, un agente de talentos la descubrió en una obra de teatro escolar.Más tarde, quien cuestionaba tanto la versión del suicidio de su hermano como la del abuso sexual por parte de su padre.Se hizo conocida a fines de la década de 1980 por interpretar aen la telenovela Another World ("Otro mundo"). Los papeles le valieron un premio Daytime Emmy y dos premios Soap Opera Digest.Heche adquirió mayora fines de la década de 1990 al interpretar a Maggie en la película de drama criminal Donnie Brasco junto a Johnny Depp. Más tarde le dijo al entrevistador Larry King que había sido un "cielo" trabajar con Depp.Interpretó a Amy Barnes, una geóloga y sismóloga en la película de desastres Volcano, junto a Tommy Lee Jones, mientras que en la película de culto "Sé lo que hiciste el verano pasado" interpretó a Melissa "Missy" Egan.También apareció en la comedia de acción "Seis días y siete noches" y en el thriller dramático Return to Paradise (traducida al español como "Regreso al paraíso" o "Por la vida de un amigo") antes de interpretar a Marion Crane en la nueva versión de Gus Van Sant de la clásica película de terror "Psicosis".En 1997, habiendo salido anteriormente solo con hombres, comenzó una relación con la presentadora y comediante estadounidense. La pareja de alto perfil dijo que obtendrían unasi estuviera disponible en Vermont, pero se separaron tres años después.Más tarde, Heche sufrió problemas de salud mental y presuntamente luchó contra el. En una oportunidad, fue hospitalizada después de estacionar su auto en una carretera en California y caminar hacia el desierto.En varias ocasiones, Heche manifestó que Hollywood le cerró las puertas por su relación lésbica con DeGeneres.En 2001, Heche se casó con "Coley" Laffoon, un camarógrafo a quien conoció en la gira de stand-up de DeGeneres, y tuvieron un hijo, Homer. Se divorciaron casi seis años después.La actriz supestamente dejó a su esposo por el coprotagonista de Men in Trees James Tupper, con quien inició una relación, y en 2008 su representante confirmó que la actriz estaba, Atlas. La pareja se separó en 2018.El nuevo siglo trajo una nueva dirección en cuanto al trabajo, con más papeles en aclamadas películas independientes en lugar de grandes éxitos de taquilla.Fue el caso del drama Birth ("Reencarnación"), la comedia sexual Spread (traducida como "Un seductor irresistible", "Amante a domicilio" o "American Playboy") y Cedar Rapids ("Alocada convención" o "Convención en Cedar Rapids") de 2011, sobre un ingenuo agente de seguros en un viaje de trabajo a Iowa que cambia su vida.Recibió unapor su papel de Roweena Lawson en la película para televisión de 2004 Gracie's Choice, sobre una adolescente que trata de criar a sus hermanos sola después de que su madre drogadicta es enviada a la cárcel.El mismo año fue nominada a mejor actriz en los premios Tony después de actuar junto a Alec Baldwin en la obra de Broadway Twentieth Century.El viernes 5 de agosto, la actrizy quedó envuelto en llamas.Heche fue hospitalizada y quedó en coma. El jueves por la noche su familia informó que sufría "una grave lesión cerebral anóxica", que ocurre cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, y que no se esperaba que sobreviviera.El viernes 12, una semana después del accidente, se confirmó su muerte. Los médicos del Centro de Quemados Grossman del Hospital West Hills, donde se encontraba ingresada, la mantuvieron en soporte vital por si alguno de sus órganos era viable para la donación, tal como había sido su deseo."Hoy perdimos una brillante luz, un alma amable y alegre", expresó su familia el viernes.Su hijo Homer escribió: "Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Tras seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una profunda tristeza y sin palabras"."Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar aquello que quiero imaginar como su libertad eterna."Durante estos seis días miles de amigos, familiares y fans me han hecho saber que la querían. Estoy agradecido por su amor, como también lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrastra Alexi, quienes siguen siendo mi roca en estos momentos. Descansa en paz mamá. Te quiere, Homer".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.