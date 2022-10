Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de abuso en un avión privado días antes de pedir el divorcio

Getty Images

En medio de una demanda por una bodega francesa, Angelina Jolie presentó unos documentos judiciales en los que acusa a su exmarido, Brad Pitt, de agredirla en estado de embriaguez a ella y a sus hijos durante un vuelo en avión privado, lo que le llevó a solicitar el divorcio poco después. La disputa actual por una bodega que las estrellas compraron cuando estaban juntos ha llevado a la actriz estadounidense a presentar una demanda en la que detalla que Pitt la agarró por la cabeza y atacó a dos de sus hijos en un viaje que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016.Asimismo, según indicó la galardonada intérprete, Pitt también llevó a cabo abusos verbales y vertió alcohol sobre su familia durante el vuelo de Francia a Los Ángeles.El actor niega las acusaciones recogidas en estos documentos judiciales en medio de una disputa por la bodega francesa, cuyo reparto había quedado recogido en el acuerdo de divorcio de los dos actores."Ella continúa rehaciendo, revisando y reimaginando su descripción de un evento que ocurrió hace seis años, añadiendo información completamente falsa cada vez que no consigue lo que quiere", dijo una fuente cercana al actor a la BBC. "Su historia evoluciona constantemente", agregó la fuente.

El incidente fue investigado en su momento por el FBI en 2016. Sin embargo, finalmente las autoridades decidieron no presentar cargos.El equipo legal de Jolie presentó el martes, en Los Ángeles, una demanda como respuesta a un proceso judicial en curso entre los dos actores sobre Chateau Miraval SA, una casa y un viñedo en el sur de Francia que la ex pareja de Hollywood adquirieron juntos.Pitt argumenta que él y su exesposa habían acordado no vender sus participaciones en la bodega sin el permiso del otro. Algo que Jolie niega y culpa a Pitt de haber puesto fin a las negociaciones sobre la compra de las acciones que la actriz tiene sobre la propiedad.Esto llevó a Jolie a acusarlo de haber abusado física y emocionalmente de ella y de sus seis hijos -de 8 a 15 años en ese momento- durante el vuelo en avión privado.Sus abogados alegan que el protagonista de "El club de la lucha" comenzó a gritar, acusándola de ser "demasiado considerada con los niños".Al poco de comenzar el vuelo, Pitt "la arrastró al baño" de la parte trasera del avión, dice la demanda., añade la demanda."Pitt dio entonces numerosos puñetazos al techo del avión, lo que hizo que Jolie saliera del baño".Después de que uno de los niños interviniera verbalmente,, indican los documentos. A continuación, Jolie "lo agarró por detrás para detenerlo", agrega la demanda."Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se tiró hacia atrás en los asientos del avión, hiriendo a Jolie en la espalda y el codo", continúa el escrito judicial."Los niños se precipitaron y todos intentaron valientemente protegerse.".Los abogados de Jolie dicen que ella y sus hijos "se sentaron quietos y en silencio bajo las mantas" durante el resto del vuelo."Pitt salía periódicamente de la parte trasera del avión para gritarles e insultarles. En un momento dado, derramó cerveza sobre Jolie. En otro, derramó cerveza y vino tinto sobre los niños", dice el expediente.El año pasado, un juez concedió la custodia compartida de los niños a ambos padres. La finca de Miraval está situada en el pueblo de Correns, en el sureste de Francia, y fue comprada por la pareja por unos 25 millones de euros (US$25 millones) en 2008.Las estrellas se casaron allí seis años después.Pitt ha demandado ahora a Jolie, alegando que su decisión de vender su participación en la finca a un oligarca ruso equivalía a un, que había "invertido dinero y sudor en el negocio del vino".Los abogados de Jolie afirman en su demanda que la actriz "ha hecho todo lo posible para evitar que sus hijos revivan el dolor que Pitt infligió a la familia aquel día".Añaden que su decisión de vender su participación en la empresa se debió en parte a que "se sentía cada vez más incómoda de seguir participando en un negocio relacionado con el alcohol, dado el impacto del reconocido problema de abuso de alcohol de Pitt en su familia". El actor dijo al New York Times, en 2019, que se había unido a Alcohólicos Anónimos tras su separación de la señora Jolie.La denuncia de Jolie deja al descubierto la tensión entre la pareja sobre sus planes para la bodega.Pitt, que ha reconocido en el pasado su amor por la arquitectura y el diseño, decidió que el castillo necesitaba una quinta piscina con un coste de un millón de euros y quería que se reconstruyera una escalera cuatro veces, según Jolie.