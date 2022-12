Amber Heard y Johnny Depp: la actriz llega a un acuerdo en el caso de difamación contra su exesposo

Reuters

La actriz estadounidense Amber Heard llegó a un acuerdo para resolver el caso de difamación que perdió contra su exesposo Johnny Depp. La intérprete, de 36 años, escribió en Instagram que había tomado la decisión "difícil" de llegar a un entendido, y agregó que "no fue un acto de concesión".Ella y Depp, de 59 años, se enfrentaron en la corte a principios de este año, donde los miembros del jurado escucharon detalles íntimos de su relación.Luego, un jurado decidió que Heard había difamado a Depp en un artículo en el que decía que había sido víctima de abuso doméstico y sexual.Los términos del acuerdo anunciado por Heard no se han hecho públicos. La BBC se ha comunicado con el equipo legal de Depp para que hiciera comentarios al respecto, pero al momento de publicar esta nota eso no había sucedido.

El caso

Getty Images

Intenta revocar el fallo

El juicio, que fue televisado y duró seis semanas, atrajo un escrutinio público generalizado.La expareja, que se divorció en 2017, presentódiferentes de su relación y ambos acusaron al otro de mala conducta y abuso.El jurado se puso principalmente del lado de Depp, quien negó haber abusado de Heard, y le otorgó US$15 millones en daños.El veredicto sorprendió a algunos expertos legales, especialmente porque fue después de que Depp perdió un caso similar en el Reino Unido hace dos años.A principios de este mes, la actriz presentó una apelación del caso, y solicitó que se revocara el veredicto del jurado o que se celebrara un nuevo juicio.Pero en su declaración del lunes, la actriz dijo que había tomado la decisión de llegar a un acuerdo "habiendo perdido la fe en el sistema legal estadounidense"."Incluso si mi apelación en Estados Unidos tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio", dijo. "Simplemente no puedo pasar por eso".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.