Alexei Navalny: condenan al líder opositor ruso a 9 años más de cárcel en un juicio tildado de farsa

Reuters

Navalny de pie en un tribunal improvisado en la cárcel de Pokrov, al este de Moscú, mientras se leía el veredicto.

Alexei Navalny, el líder más prominente de la oposición rusa, ha sido condenado a nueve años en una "colonia penal de régimen estricto" en un caso de fraude que sus seguidores aseguran que ha sido fabricado por el régimen del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Navalny fue detenido tras regresar a Rusia el año pasado, luego de sobrevivir a un envenenamiento del que culpó al Kremlin.Ya cumplía tres años y medio de cárcel por violar las condiciones de una fianza cuando fue hospitalizado en Alemania.Pero este martes, una jueza lo encontró culpable de fraude y desacato a los tribunales rusos.Los fiscales lo acusaron de robar US$4,7 millones en donaciones entregadas a sus organizaciones que ahora han sido prohibidas por el gobierno ruso, incluida su fundación anticorrupción FBK. Al dar su veredicto, la jueza Margarita Kotova alegó que Navalny había ejecutado un "robo de bienes" como parte de "un grupo organizado".Visiblemente demacrado, Navalny se cruzó de brazos e intercambió comentarios con su abogado mientras se leía el fallo.Acusando a las autoridades de interferir con su "última palabra" en la corte, enseguida tuiteó que él y sus seguidores continuarían luchando contra la censura para "llevar la verdad al pueblo de Rusia".Poco después de que se anunciara la sentencia, los abogados de Navalny fueron vistos cuando eran detenidos e introducidos en un autobús policial cerca de la cárcel de Pokrov, al este de Moscú.

Reuters Navalny fue envenenado con un agente nervioso.

"Otro crimen monstruoso"

Reuters Navalny en la corte.

Este veredicto no sorprenderá a quienes han seguido el caso de Alexei Navalny.Su fundación anticorrupción FBK fue declarada extremista,cuando ya estaba preso. Ahora se enfrenta a ser excluido de la vida pública durante casi una década.A pesar de estar tras las rejas, ha convocado protestas contra lo que Rusia llama su "operación militar especial en Ucrania". Sus partidarios ahora temen que, como resultado, podría ser colocado en una prisión de máxima seguridad y recibir una sentencia más alta.Rusia continúa reprimiendo cualquier plataforma que contradiga la línea del Kremlin.Meta, la empresa propietaria de, ha sido declaradaPeriódicamente se siguen censurando más medios de comunicación y una nueva ley que puede acarrear hasta 15 años de cárcel por cualquier cosa que las autoridades consideren noticias falsas sobre el ejército ha llevado a muchos periodistas independientes a abandonar el país.No hay espacio para la disidencia contra el presidente Putin en la Rusia de hoy.El juicio se llevó a cabo en la cárcel de Pokrov, donde Navalny fue enviado el año pasado luego de ser encarcelado por no cumplir con las condiciones de su fianza, mientras recibía un tratamiento que le salvó la vida en Berlín tras ser víctima de un ataque con agente nervioso en agosto de 2020. El Kremlin niega cualquier participación en el envenenamiento de Navalny, quien se ha convertido endel presidente Vladimir Putin.La portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, señaló que mientras la atención del mundo se centra en Ucrania, "se estaba cometiendo dentro de Rusia".Yarmysh aseguró que no era solo su libertad lo que estaba en juego, sino también su vida, porque quienes lo acusanen Siberia. Agregó que Navalny se enfrentaba a ser trasladado a una colonia de alta seguridad con condiciones mucho más estrictas que las que tiene actualmente.El juicio ha sido desestimado como una farsa por Amnistía Internacional, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz lo criticó por ser.El asistente de Navalny, Leonid Volkov, indicó que el presidente Putin había ideado muchos proyectos, incluida la captura de Kiev en 96 horas, pero aseguró que sus planes siempre terminaron en un fracaso: "Así será con estos nueve años", concluyó.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.