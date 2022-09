Alberto Fernández: La vicepresidenta sigue con vida porque, por alguna razón, el arma que tenía cinco balas no se disparó

Getty Images

Alberto Fernández anunció en su mensaje que el viernes sería feriado.

Poco antes de la medianoche, después de que un hombre apuntara con un arma cargada a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de Argentina brindó un mensaje televisado en cadena a toda la nación. "Cristina permanece con vida porque, por alguna razón, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", aseguró Alberto Fernández.Los hechos ocurrieron el jueves cerca de las 9 de la noche cuando la vicepresidenta regresaba a su residencia en el lujoso barrio de Recoleta, donde la esperaba una multitud de simpatizantes. El presidente destacó que lo ocurrido es lo más grave que ha sucedido en el escenario político argentino "desde recuperada la democracia".La vicepresidenta salió ilesa del incidente y el atacante -identificado como Fernando André Sabag Montiel, de origen brasileño, de 35 años- se encuentra detenido. Sus seguidores mantienen desde hace días una vigilia en las inmediaciones de su vivienda, que comenzó después de que la Fiscalíapidiera para Fernández de Kirchner 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por presunta corrupción.

Recuperar el diálogo

Seguidores de Cristina Fernández permanecen desde hace días en la puerta de su residencia.

El presidente argentino repudió enérgicamente lo sucedido y declaró uneste viernes para que, "en paz y armonía, el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta". La medida fue criticada por sectores de la oposición. Patricia Bullrich, titular del PRO, el partido que llevó al poder al expresidente Mauricio Macri, dijo que el mandatrio convirtió "un acto de violencia individual en una jugada política"."El Presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes", dijo Bullrich.Por último, el presidente argentino hizo hincapié en la necesidad de superar las tensiones y el odio."Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos". "Podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia", señaló el mandatario. Entretanto, continúan las investigaciones policiales para esclarecer los detalles del incidente.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.