Al Qaeda: quién era Ayman al Zawahiri, la mano derecha de Osama Bin Laden que EEUU mató en Afganistán

AFP

Al Zawahiri ha sido el portavoz e ideólogo más destacado de al-Qaeda.

Estados Unidos mató a Ayman al Zawahiri, el líder de al Qaeda."Se hizo justicia y este líder terrorista ya no existe", dijo este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso televisado.Cirujano ocular de 71 años nacido en Guiza, Egipto, Al Zawahiri fundó a fines de la década de 1970 la organización terrorista Yihad Islámica Egipcia, opuesta al gobierno secular de su país.Fue encarcelado en la década de 1980, abandonó el país después de su liberación y se involucró en violentos movimientos yihadistas internacionales.En un determinado momento se instaló en Afganistán y alrededor de 1998 unió fuerzas con un rico saudita, Osamabin Laden, quien estaba al frente de al Qaeda.Juntos le declararon la guerra a Estados Unidos.A Al Zawahiri se lo identificaba a menudo como "la mano derecha de Bin Laden" y el jefe ideológico de al Qaeda.Las autoridades estadounidenses creían que había tenido un papel fundamental en los ataques a sus embajadas en Kenia y Tanzania ocurridos el 7 de agosto de 1998. Murieron 224 personas y más de 4.500 resultaron heridas.Con ese ataque, Bin Laden se dio a conocer en el mundo.Dos años más tarde, Al Zawahiri organizó un atentado contra el buque de la marina estadounidense USS Cole en Yemen. El ataque, en el que participaron dos terroristas suicidas, provocó la muerte de 17 marinos.Algunos expertos creen que él fue el "cerebro operativo" detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos."Trazó el camino de asesinatos y violencia contra ciudadanos estadounidenses, miembros del servicio estadounidenses, diplomáticos estadounidenses e intereses estadounidenses", dijo Biden este lunes.

Reuters

Bin Laden y Al Zawahiri juntos declararon la guerra a EE.UU. y organizaron los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mensajes ocasionales

Estados Unidos tardó una década en localizar y matar a Bin Laden. Después de eso, al Zawahiri asumió el liderazgo de al Qaeda.Pero se convirtió en una figura remota y marginal, que solo emitía mensajes ocasionalmente. Tuvo relativamente poca influencia a medida que nuevos grupos y movimientos como el autodenominado Estado Islámico se volvieron cada vez más influyentes.De todas formas, era uno de los "terroristas más buscados" de Estados Unidos.Al Zawahiri tenía numerosos alias con los que se escondía, según el FBI: Abu Mohamed, Abu Fatima, Mohamed Ibrahim, Abu Abdalá, Abu al Mu'iz, El Doctor, El Maestro, Nur, Ustaz, Abu Mohamed Nur al Deen y Abdel Muaz.El organismo de investigaciones ofrecía US$25 millones por información que derivara en su captura.El ataque al líder de al Qaeda fue llevado a cabo por la CIA el domingo. Autoridades dijeron que al Zawahiri estaba en el balcón de una casa en Kabul, Afganistán, cuando un dron le disparó dos misiles.Otros miembros de la familia estaban presentes, pero no fueron heridos."No importa cuánto tiempo tome, no importa dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos te encontrará y te sacará", dijo Biden.Un portavoz talibán describió la operación estadounidense como una clara violación de los principios internacionales."Tales acciones son una repetición de las experiencias fallidas de los últimos 20 años y van en contra de los intereses de Estados Unidos, Afganistán y la región", agregó el vocero.Este hecho ocurre tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán hace un año.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.