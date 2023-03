Al menos 6 muertos en un tiroteo en una iglesia de la ciudad alemana de Hamburgo

Reuters

Al menos 6 personas murieron en un tiroteo ocurrido en la noche de este jueves en una iglesia de la ciudad alemana de Hamburgo.La policía de Hamburgo informó que el tiroteo tuvo lugar en la calle Deelböge, en el distrito de Gros Borstel. Los medios locales identificaron el lugar como untemplode los Testigos de Jehová.No está claro si el tiroteo fue perpetrado por una o varias personas, pero provocó una operación a gran escala de búsqueda y captura.Imágenes del lugar mostraban a la policía escoltando a las personas fuera del templo, algunas a ambulancias.A través de Twitter, la policía dijo que "no hay información confiable sobre el motivo del crimen" y apeló al público a no difundir rumores.Las autoridades emitieron una alerta a través de móvilesalrededor de las 21:00 (20:00 GMT) la cual informaba a los residentes que "uno o más perpetradores no identificados dispararon contra personas en una iglesia".A los vecinos de las inmediaciones se les dijo pidió no abandonar sus hogares mientras hubiese una operación policial en curso.Más información en breve...