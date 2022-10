Ahoga a esos niños: la televisora estatal rusa suspende a uno de sus presentadores por hacer expresiones contra menores ucranianos

RT

Anton Krasovsky, un presentador ruso que saltó a la fama por criticar la ley anti derechos LGBT de Rusia.

La emisora estatal rusa RT suspendió y condenó a uno de sus principales presentadores, Anton Krasovsky, luego de que llamara a quemar y ahogar a los niños ucranianos.Sus comentarios en la televisión provocaron un alboroto en las redes sociales y el hombre se ha disculpado ante el incidente. Cuando hizo los comentarios, Krasovsky respondía al escritor de ciencia ficción Sergei Lukyanenko, quien dijo que en el oeste de Ucrania en 1980 había escuchado a niños decir "Ucrania está ocupada por moscovitas".RT News es un canal incondicionalmente pro-Kremlin.En la entrevista, Krasovsky sonrió y comentó: "simplemente ahoga a esos niños, ahógalos". Y luego afirmó que podrían ser empujados a chozas y quemados.

Getty Images

También hizo bromas sobre soldados rusos cometiendo violencia sexual en contra de mujeres ucranianas.

La condena del canal

Se disculpa

La editora en jefe de RT, Margarita Simonyan, calificó los comentarios de Krasovsky como.Mientras que Ucrania ha acusado al canal de incitar al genocidio. La televisión estatal rusa ha dado mucho tiempo al aire a expertos y presentadores que apoyan firmemente la guerra contra Ucrania y piden una agresión militar más fuerte. De forma rutinaria, en su programación descartan la evidencia de las atrocidades rusas cometidas en el terreno y alegan que son "fabricaciones" ucranianas, haciéndose eco de la posición del Kremlin.El Comité de Investigación de Rusia, que maneja delitos graves, ahora realiza una pesquisa de los comentarios de Krasovsky. Pero no está claro qué ley rusa, si es que alguna, pudo haber violado.Este lunes, Krasovsky se disculpó diciendo "bueno, sucede: estás en el aire, te dejas llevar y no puedes parar". Y agregó que estaba "realmente avergonzado".Krasovsky saltó a la fama internacionalmente cuando defendió los derechos LGBT y criticó la ley rusa que prohíbe las campañas de información gay dirigidas a menores.Durante los últimos dos años, Krasovsky ha sido director de transmisiones en la cadena RT. Estála Unión Europea debido a su fuerte apoyo a la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin.Mikhail Khodorkovsky, un destacado activista anti-Kremlin con sede en Londres, expresó su desprecio por la postura de RT. Tuiteó: "Margarita Simonyan ya no quiere cooperar con Anton Krasovsky, que pide que se mate a los niños ucranianos. Pero con Putin, que mata a los niños ucranianos, Margarita Simonyan sí quiere cooperar".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.