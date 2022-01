Ahmaud Arbery: cadena perpetua para los 3 hombres blancos que mataron a un joven negro que hacía deporte en Estados Unidos

Getty Images

Hubo manifestaciones por justicia racial en todo el país después del asesinato de Ahmaud Arbery.

Un padre y un hijo blancos condenados por matar a un corredor negro en el sur de Estados Unidos fueron sentenciados este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.El pasado noviembre, un jurado declaró a Travis y Gregory McMichael y a su vecino, William Bryan, culpables del asesinato de Ahmaud Arbery en febrero de 2020.Bryan también recibió la pena máxima de cadena perpetua, pero se le ofreció la posibilidad de optar a la libertad condicional en 30 años.El juez guardó un minuto de silencio por el "cruel" asesinato de Arbery.Antes de su veredicto, la familia Arbery pidió los castigos más duros posibles para los tres hombres como una forma de lograr "el cierre de un capítulo difícil" en sus vidas.El caso ha planteado interrogantes sobre la justicia racial en el sur de Estados Unidos.

Arbery, de 25 años, residente de Brunswick, Georgia, estaba corriendo en una zona residencial predominantemente blanca cuando el trío lo persiguió y lo arrinconó en camionetas antes de que el joven McMichael le disparara durante una pelea.Los acusados ​​argumentaron que actuaron en defensa propia al intentar hacer el arresto ciudadano de un presunto ladrón, pero los fiscales sostuvieron que la raza fue un factor.Gregory McMichael, de 66 años, su hijo Travis, de 35, y Bryan, de 52, fueron declarados culpables de.El juez Timothy Walmsley dijo: "Tomar la ley en sus propias manos es una empresa peligrosa".Manteniendo un minuto de silencio para marcar "una fracción del tiempo que Ahmaud Arbery estuvo corriendo en Satilla Shores", el juez dijo que "seguía volviendo al terror que debió haber en [su] mente"."El remordimiento no es simplemente una declaración de arrepentimiento.", dijo. "Después de la caída de Ahmaud Arbery, los McMichael le dieron la espalda".Pero concluyó que Bryan, quien se unió a la emboscada y la filmó, debe tener una oportunidad de aspirar a la libertad condicional porque poco después "demostró serias preocupaciones de que lo que había sucedido no debería haber ocurrido".En el tribunal, los miembros de la familia Arbery pidieron que los tres hombres estuvieran "plenamente comprometidos con las consecuencias" de sus acciones.Wanda Cooper Jones, quien se sentó en la sala del tribunal durante todo el juicio, habló directamente con su difunto hijo."Este veredicto", dijo."Te hice una promesa el día que te enterré: te dije que te amo y que algún día, de alguna manera, haría justicia por ti".Jasmine Arbery recordó el amor de su hermano menor por el aire libre, su complexión atlética y "la piel oscura que brillaba a la luz del sol como el oro"."Estas son las cualidades que hicieron que estos hombres asumieran que Ahmaud era un criminal peligroso y lo persiguieran con armas en la mano", dijo."Para mí, esas cualidades reflejaban a un joven con vida y energía que se parecía a mí y a las personas que amo".El padre de Arbery, Marcus, lamentó que nunca pasaría un día más con un hijo que le cambió la vida.Los abogados defensores habían pedido cierta indulgencia para los hombres; dijeron que sus clientes eran buenos hombres dedicados a la familia, la comunidad y el país que cometieron "un mal acto"."Por irreflexivas o imprudentes que hayan sido estas acciones, no son evidencia de un alma tan ennegrecida como para merecer la vida sin libertad condicional", dijo uno de ellos, Bob Rubin.Pero la fiscal principal, Linda Dunikoski, rechazó ferozmente el argumento: "Travis McMichael dijo que este fue el peor día de su vida. Bueno, ¿cómo terminó eso para Ahmaud Arbery?".El abogado Kevin Gough, sin embargo, argumentó que negarse a proporcionar a su cliente, William Bryan, la posibilidad de libertad condicional sería "inconstitucionalmente cruel y desproporcionado".Los tres abogados defensores dijeron que apelarán los veredictos.Los acusados ​​también se enfrentan a un juicio federal por delitos de odio el próximo mes. Se los acusa de haber atacado a Arbery porque era negro.La madre de Arbery les dijo a los medios estadounidenses este viernes que rechazó la oferta de un acuerdo de culpabilidad que los haría pasar 30 años en una prisión federal además del tiempo de prisión dictado en la corte estatal.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.