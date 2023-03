Afirmaciones positivas: los beneficios de hablarse a uno mismo para ser más feliz

Getty Images

A pesar de ser una fuente de malas noticias, internet también está inundado de maneras de tratar de contrarrestar esa negatividad. Una rápida búsqueda de contenido "inspiracional" nos lleva a encontrar una gran cantidad de charlas, entrevistas y frases dirigidas a encontrarles el sentido a los momentos difíciles.Una lista de estas últimas típicamente incluye cosas como "La imaginación es más importante que el conocimiento", atribuida a Albert Einstein, o la letra de la canción de Nicki Minaj (que se traduce como) "Todo el mundo muere, pero no todos viven". Especialistas de autoayuda, presentadores de programas de entrevistas, influencers de Instagram, y hasta ex primeras damas de EE.UU. suelen ser autores de afirmaciones positivas.Una de esas listas publicada en el sitio web Oprah Daily (de la conocida presentadora de TV) durante los días más oscuros de la pandemia, destacaba una cita de la escritora Maya Angelou, que nos recuerda que "Nada puede apagar la llama que brilla dentro de ti". Angelou escribió cautivadoramente sobre sus experiencias con el racismo y el trauma. Así que sus palabras pueden resonar en nosotros aún ahora, dondequiera que estemos en el mundo.Escuchar o leer este tipo de breves frases memorables nos puede ayudar alograr una mentalidad más positiva. Ya se trate de un llamado a la acción o un recordatorio de los valores que más apreciamos, las afirmaciones pueden actuar como un contrapeso a lo que los psicólogos llaman rumiación (patrones repetitivos de pensamientos negativos). Lo hacen guiándonos a enfocarnos a lo que importa en nuestras vidas.

Cómo acceder a las sensaciones positivas

Getty Images Date el placer de ser parte de una comunidad conectada e inspirada.

Oraciones seculares

Getty Images Las emociones positivas nos vuelven más creativos y mejores para resolver desafíos.

Getty Images Lee o canta en voz alta los mensajes positivos y las moralejas.

Pequeños destellos de alegría

Getty Images Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul" cantaba: "Debes propagar la alegría al máximo".

Las emociones positivas pueden ser. Investigaciones indican que cuando estamos preparados para sentir alegría, curiosidad, gratitud y otros tipos de sensaciones positivas, tenemos lo que los psicólogos denominan "repertorios más amplios de pensamiento-acción". Eso quiere decir que podemos imaginar nuevas posibilidades y poner a prueba cosas nuevas. Nos volvemos más creativos y mejores para resolver problemas.En 2011, el psicólogo estadounidense Martin Seligman configuró lo que llamó el. PERMA son las siglas en inglés de los cinco elementos principales del modelo: emoción positiva, compromiso, relaciones, significado y logro.Este modelo es una herramienta útil para entender las diferentes maneras en que podemos activar formas más positivas de pensamiento. Estas cubren toda una gama, desde experimentar una emoción positiva hasta quedar completamente absorto en una tarea desafiante, crear una conexión más amorosa con alguien, tratar de comprender una situación difícil, o simplemente tachar de una lista las labores completadas.Las afirmaciones positivas tiene el potencial de afectar los variados elementos de nuestro bienestar. Nos pueden fortalecer cuando logramos identificarnos con el contenido de un mensaje, cuando tiene una moraleja y cuando es memorable.Unas nos pueden dar pie a tener esperanza y concentrarnos en el aquí y el ahora. Un dicho común en los círculos de los que buscan recuperarse en la organización Alcohólicos Anónimos es.Otras nos instan a involucrarnos completamente en una tarea importante: "Tienes mayor probabilidades de modificar una emoción a través de la actividad que de volverte activo a través de una emoción", decía el psicólogo estadounidense Jerome Bruner. Ciertas pueden enfocarse en el desarrollo de relaciones positivas: "Las personas realmente fuertes levantan a otras. La personas que realmente son poderosas unen a las otras", dijo la ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama.De esta manera, las afirmaciones positivas funcionan como una versión secular de la oración religiosa o espiritual. Investigaciones demuestran que, ser reconfortantes y crear una actitud de esperanza. De igual manera, recitarse o cantarse una cita o canción profunda a uno mismo puede generar un gran empoderamiento.Las afirmaciones se suelen usar para ayudarnos a darles un sentido a las desilusiones y complicaciones y mantenernos en la lucha para alcanzar nuestros objetivos, como un discurso motivacional para nosotros mismos. Según los investigadores, las personas que se alientan verbalmente a sí mismas tienen más probabilidades de funcionar mejor, de estar más satisfechas con su trabajo, y de querer mantenerse en sus puestos. Este proceso puede ser vital para el aguante de los atletas de los deportes de resistencia.A fin de cuentas, es unel que puede ayudarnos a manejar los desafíos que enfrentamos con estos aspectos positivos que reconocemos. Ya sea que estemos luchando por la justicia social, o simplemente tratando de arreglárnoslas para sobrevivir, frecuentemente hay pequeños destellos de alegría que se pueden encontrar en los momentos más sencillos de la vida. Como Aretha Franklin cantaba:Debes propagar la alegría al máximoBaja esa pesadumbre al mínimoTen fe, de lo contrario el pandemonioPuede entrar en la escenaAsí que busca citas y canciones que te inspiren. Guárdalas en un lugar de fácil acceso, como la pared de tu dormitorio o una libreta que guardes en tu bolso. Y sácalas cada vez que estés pasando por un momento difícil o cuando necesites motivación para pensar en el panorama general, en el propósito de tu vida.Compártelas con otros, ya sea por las redes sociales o en persona. Date el placer de. Y lánzate a leerlas en voz alta. Te sorprenderá cómo te hará sentir con más energía y esperanza. Es emocionante saber que pronunciar palabras de esperanza y aliento puede ayudarte a ti -y aquellos que te rodean- en el trayecto de tu vida.*Glenn Williams es catedrático principal en Psicología de la Unviersidad Nottingham Trent, Inglaterra. Su artículo fue publicado en The Conversation, cuya versión en inglés puedes leer aquí. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.