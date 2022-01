Actuamos como agentes secretos en territorio enemigo: la difícil batalla para frenar la venta de drogas a través de la red oscura

BBC

Para comprender mejor el comercio de drogas en la red oscura, Joe Tidy y Alison Benjamin de la BBC hicieron dos compras: éxtasis y cocaína. También aprendieron lo fácil que es para los vendedores de drogas seguir adelante, incluso cuando la policía cierra un mercado en línea donde han operado.A primera vista, Torrez era como un sitio web de compras normal: miles de productos enumerados, reseñas de clientes con calificaciones de estrellas para cada vendedor, información sobre estimaciones de entrega y métodos de pago.La única diferencia eran los propios productos.Cocaína peruana en escamas de pescado, champán MDMA, pastillas de éxtasis Blue Punisher... No el tipo de artículos que encontrarías en Amazon o eBay.Hasta hace unas semanas, Torrez era un mercado de la web oscura donde los compradores podían conocer a vendedores que vendían de todo, desde drogas y herramientaspara realizar hackeos en internet hasta dinero falso ypistolas Taser.Era uno de los mercados de la dark web más populares del mundo y la BBC se convirtió en uno de sus últimos clientes.Como parte de una investigación para el programa File on Four de la emisora BBC Radio 4 sobre el comercio de drogas en la web oscura, usamos a Torrez para comprar algunas tabletas de éxtasis de un traficante del Reino Unido.Fue una experiencia reveladora.

La compra

BBC Las drogas llegaron en una caja que disimulaba su contenido.

BBC La cocaína comprada por la BBC venía con una factura que simulaba que se trataba de un producto de una tienda de productos naturistas.

Cierres anunciados

BBC Torrez decía ser el mayor lugar en inglés en la red oscura.

Arrestos

FBI La operación DarkHunTOR fue ejecutada por la policía en diversos países.

"Territorio enemigo

, pero comprar las drogas con criptomonedas y comunicarse en un chat encriptado con el vendedor tomó horas.Las tabletas "súper fuertes" llegaron según lo prometido, en un par de días a través del correo.que se utiliza para disfrazar el contenido.Un paquete de cocaína de un traficante comprado en otro sitio vino con una factura falsa de una compañía de productos para la salud a base de hierbas.La BBC hizo que las drogas fueran sometidas a pruebas (eran menos fuertes de lo que nos habían hecho creer) y luego un laboratorio las destruyó.La ONU estima que los mercados de la red oscura representan una pequeña fracción del comercio total de drogas a nivel mundial, quizás menos del 1%, a pesar de que esa fracción está creciendo.Pero una encuesta realizada el año pasado entre decenas de miles de usuarios de drogas en todo el mundo, la Encuesta Global de Drogas, pinta un panorama diferente., y más de uno de cada seis en Europa y Oceanía. En Rusia la cifra fue del 86%, en Finlandia y Suecia más del 40% y más del 30% en Inglaterra, Escocia y Polonia.La cantidad de mercados de drogas en la red oscura en inglés disminuyó el año pasado, pero la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido dice que los ingresos crecieron un 14%.El mundo de las drogas en la web oscura es caótico y cambia constantemente.Ocasionalmente, los sitios cierran y los operadores desaparecen con el dinero de los clientes o proveedores; esto se conoce como estafa de salida. También pueden ser hackeados o arrestados por la policía y desconectados.PeroUn gran jugador en este mercado, White House Market, hizo esto el otoño pasado, luego otro, Cannazon, hizo lo mismo.Y luego vino Torrez, que publicó una carta en su página de inicio el mes pasado anunciando su cierre y diciendo que había sido "un gran placer trabajar con la mayoría de los proveedores y usuarios".El administrador del sitio, mrblonde, agradeció a los clientes y les prometió que el mercado permanecería en línea "durante al menos dos o tres semanas hasta que se finalicen todos los pedidos"."Gracias por una salida tan elegante, muy apreciada", publicó un cliente. Otro agregó: "Gracias por manejar esto de manera profesional y honesta"."En este momento parece estar sucediendo más. Los mercados salen con elegancia y dicen: 'Hemos ganado suficiente dinero y antes de que nos atrapen, simplemente nos retiraremos", dice el profesor David Décary-Hétu. , criminólogo de la Universidad de Montreal.Él dice que los administradores que manejanPara la policía, que preferiría que los delincuentes se enfrentaran a la justicia, este tipo de salida genera sentimientos encontrados."Siempre celebro a cualquiera que quizás se dé cuenta de que está en una ocupación criminalizada y decida no seguir en ella", dice Alex Hudson, jefe de inteligencia de la red oscura de la NCA."Si lamentamos algo, es que debemos responsabilizarlos por ello y", agrega.Pero si bien estos cierres voluntarios están actualmente de moda, el análisis de datos de la BBC muestra que es más probable que los mercados cierren con una estafa de salida.Los cierres realizados por la Policía son aún menos comunes, aunque ha habido una serie de éxitos notables.El estadounidensepor dirigir el primer gran mercado de la web oscura, Silk Road, que funcionó de 2011 a 2013.En octubre pasado, 150 sospechosos fueron arrestados en lo que la NCA calificó como la operación más grande de su tipo, derivada de la redada de enero de 2021 de un sitio llamado Dark Market.La policía de varios países estuvo involucrada, con arrestos realizados en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y otros lugares.Pero incluso cuando se cierra un mercado ilegal, esto puede tener poco efecto en los vendedores, quienes simplemente pueden mudarse a uno nuevo.Los datos analizados por la BBC muestran que.Entre estos se incluye un distribuidor llamado Next Generation, que ha aparecido en 21 mercados diferentes durante seis años.Se estima que este delincuente o equipo de delincuentes ha realizado al menos 140.000 ventas durante ese período, vendiendo productos como cannabis, cocaína y ketamina.A través del correo electrónico encriptado, Next Generation dijo que la policía se enfrentaba a "una tarea imposible".". Las fuerzas del orden no se despiertan un día, 'descifran un código' y arrestan a la gente", señaló.El Pygmalion Syndicate, un autodenominado "colectivo hippy" de traficantes del Reino Unido y Alemania, también le dijo a la BBC que no estaban muy preocupados por ser atrapados porque tenían mucho cuidado, como "agentes secretos en territorio enemigo"."Los cierres por parte de las fuerzas del orden no han afectado mucho nuestro negocio y creo que a la mayoría de los otros proveedores tampoco le importan. Realmentepor esos eventos", dijeron.Alex Hudson, de la NCA, admite que la policía a menudo ha estado un paso por detrás de los delincuentes, pero dice que la nueva tecnología marcará la diferencia."Incluso en comparación con la situación de hace unos años, podemos extraer información de los datos que nos proporcionan y luego identificar a los delincuentes mucho más rápido", dijo a la BBC."Creo que lo que en realidad estamos viendo es algo así como un cambio de marea", aseguró.