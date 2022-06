Aborto en Estados Unidos: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido interrumpir el embarazo en el país

Getty Images

Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo. Ahora, revocadaRoe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias. Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica. Los primeros que se prevé que prohiban o restrinjan el aborto son los 17 estadosseñalados en este mapa:

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadasleyes desencadenante o"gatillo":

Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

La concepción : Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.

: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming. L a sexta semana : Carolina del Sur, Georgia e Iowa.

: Carolina del Sur, Georgia e Iowa. La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Tres excepciones

Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana,Michigan,Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Protección al aborto

Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Perfil promedio de quien aborta

Conocidas también como leyes de activación, fueron.Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir laso tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían serel procedimiento. Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor,Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fuecon sendas leyes antes de ser invalidado.La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado. Desde entonces, la llamadaprohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.Inspirada en esa legislación,aprobó en mayo una aún más restrictiva,prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto. Y ahora, con las "leyes gatillo" que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a.Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto. Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.Sin embargo, estas leyes estatalesEl senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos , dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron "la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé" y que ahora se oponen al aborto. "Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble", dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la "ley del latido". Por su parte,—que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wade—.Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para, solo la de estos estados("evitar un daño físico severo a la madre"):Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, "el estado médico" o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.Paralelamente, hay estadoseste año.De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:Estos continuarían.Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la "ley del latido" entró en vigor han tenido que rechazarmientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021,El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento. Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.