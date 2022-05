Aborto en EEUU: qué es Roe vs Wade y qué implicaciones tiene su posible revocación por la Corte Suprema

Getty Images

El debate sobre el aborto se ha polarizado más durante los últimos años en EE.UU.

Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de EE.UU. y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres. Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.El documento fue difundido por el medio Politicoy el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme. Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio. Representantes de los dos partidos políticos principales de EE.UU. reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente de EE.UU., Joe Biden, quien dijo que "recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir".El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una "atroz ruptura de la confianza" y ordenó que se abra una investigación.

Pero ¿qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.

Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.

Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.

Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre, una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

¿Qué grupos se verán más afectados?

¿Qué implica para otros derechos civiles?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de "Jane Roe", desafió las leyes de Texas sobre el aborto.El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como.McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz. En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EE.UU., donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.La determinación legal creó el sistema de "trimestre" que:La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras. El borrador que se filtró contiene la opinión del juez, que afirma que Roe vs. Wade es "extremadamente incorrecto"."Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio", se lee en el documento. "Consideramos que debe ser anulado", agrega."Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", añade.El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema. Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados de EE.UU. se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.El Instituto Guttmacher calcula que unosvivirían en estados sin acceso al aborto.La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto. En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el.Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una "vía subterránea" en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional."Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto", dijo el experto en derechos civiles.La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de "derechos no enumerados" que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto. Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher. Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y "tradición" de Estados Unidos."Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas", detalló Zurcher.