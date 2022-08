Abigail Hay: las dudas en torno al caso de la joven que murió bajo custodia de la policía en México

Abigail Hay

Abigail Hay tenía 30 años y era madre de dos niños.

"Entró viva en la comandancia y salió muerta", dice con dolor José Luis Hay.Habla de su hija, Flor Abigail Hay Urrutia, quien fue detenida por una falta cívica menor en la ciudad de Salina Cruz, en el sur de México, la tarde del pasado 19 de agosto.Unas horas después, el hombre fue llamado para identificar el cuerpo sin vida de su hija.El caso ha generado múltiples dudas sobre las circunstancias en que la joven de 30 años, madre de dos niños, murió bajo custodia de la policía municipal.La familia exige justicia y rechaza la explicación de la policía municipal, que dice que Abigail Hay se ahorcó sola, usando su ropa interior para colgarse de una celda de detención temporal que debería estar vigilada."Estamos convencidos de que fue un crimen, de que fue un feminicidio", dijo José Luis Hay.La Fiscalía General de Oaxaca ha reconocido que hay "dudas razonables" de la familia.Cuatrofuncionarios están detenidos y el cuerpo de la joven ha sido sometido a tres autopsias ante las dudas que persisten sobre cómo murió y qué responsabilidad pudieron tener los involucrados.

¿Qué pasó el 19 de agosto?

Esa tarde, Abigail Hay y su esposo tuvieron una pelea en el interior de su auto en una calle de Salina Cruz, una ciudad portuaria del estado de Oaxaca.La policía acudió al lugar y la joven fue.Un video de un agente de la policía municipal muestra que la joven y la policía tuvieron un forcejeo al realizar el arresto. Aunque la discusión era entre su pareja y ella,

Ahí fue introducida a los "separos", como se les llama a las celdas de detención temporal."A mis papás les avisan después de las 10 de la noche que está en los separos, que tienen que ir por ella… Unos minutos después le dicen que está muerta, que se había suicidado con su calzón", explica a la prensa local Margarita Hay, hermana de Abigail.Desde entonces la familia ha rechazado la explicación de que la joven se ahorcó y denuncian que fue golpeada y estrangulada.

¿Qué dicen las autopsias?

Reuters Los familiares de Abigail Hay han exigido justicia para la joven madre de dos niños.

¿Por qué hay detenidos?

Reuters La joven fue sepultada seis días después de que perdió la vida.

Para determinar la causa de su muerte, el servicio forense estatal realizó el 20 de agosto una primera autopsia que arrojó, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).La familia Hay rechazó ese dictamen, pues consideraron que se trataba de un encubrimiento. Una segunda autopsia realizada el martes pasado confirmó el resultado de la primera y "sugiere que se trata de asfixia por ahorcamiento", indicó la FGEO.Una tercera autopsia, encargada por la familia a especialistas de otro estado,, informó este jueves el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, en su informe semanal sobre casos relevantes en el país.Sin embargo, la investigación de la FGEO aúnpor la joven, o si fue un resultado de la actuación de las autoridades que la tenían bajo custodia, como denuncia la familia."Mi hermana no se suicidó", ha insistido Margarita Hay.Dos policías y un comandante municipal, así como un juez cívico, han sido detenidos hasta este jueves.La Fiscalía General dijo que la aprehensión se debe a queen la muerte de Abigail Hay, ya sea por acción u omisión.A decir del subsecretario Mejía, los funcionarios municipales fallaron en su deber de cuidar a la detenida: "Se desprendieron presuntos actos delictivos de carácter culposo y se giraron las órdenes de aprehensión", explicó.La Fiscalía General reconoció que hay "dudas razonables" de la familia.Una de ellas surge debido a que, según la investigación, la prenda que la joven tenía en el cuello cuando fue encontrada sin vida estaba.Por tanto, se presume que siempre tuvo un punto de apoyo en el suelo.La Defensoría de los Derechos Humanos señaló en un comunicado sobre el caso que "los espacios de detención de municipiosde violaciones a derechos humanos".Desde enero de 2022 hasta la fecha, han registrado ocho muertes bajo custodia policial en todo el estado.Este miércoles, Abigail Hay finalmente fue sepultada en compañía de sus familiares y conocidos. "La justicia del hombre son como trapos de inmundicia. La justicia del hombre no me va a devolver a mi hija, que ha dejado dos niños", dijo José Luis Hay entre lágrimas frente al féretro de Abigail.