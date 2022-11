Aaron Carter: muere a los 34 años el cantante y rapero hermano de Nick de los Backstreet Boys

Getty Images

Aaron Carter grabó su primer disco cuando tenía 9 años.

El cantante y rapero estadounidense Aaron Carter fue encontrado muerto en el baño de su casa en Lancaster, California, el sábado por la mañana.Era el hermano menor de Nick Carter, uno de los cantantes de la banda estadounidense Backstreet Boys.El portal del medio de entretenimiento TMZ informó que representantes del equipo de Carter confirmaron su muerte."Es un momento realmente terrible, estamos tratando de averiguar qué sucedió y cuál fue la causa", dijeron."Estamos tan alterados como todos y esperamos que los fanáticos puedan expresar sus pensamientos y oraciones a su familia".TMZ informó que la policía del condado de Los Ángeles llegó al lugar alrededor de las 11:00 de la mañana hora local (18:00 GMT), después de recibir una denuncia de ahogamiento.

Aaron Carter es el hermano menor de Nick de Backstreet Boys

Tren descarrilado

Getty Images Aaron Carter hizo la transición progresivamente hacia el rap.

Carter comenzó su carrera abriendo para los Backstreet Boys en una serie de giras y conciertos, y también tuvo una exitosa carrera en solitario.Durante finales de los 90 y principios de los 2000 vendió millones de copias de sus cuatro álbumes. Grabó el primero de ellos cuando tenía 9 años.Su segundo álbum, Aaron's Party (Come Get It), fue lanzado en 2000 y obtuvo triple platino, con sencillos como I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) y That's How I Beat Shaq. Después de sacar su segundo disco, cantó con los Backstreet Boys y Britney Spears en la gira Oops!... I Did It Again.A medida que crecía, Carter fue haciendo la transición al rap y también apareció en musicales de Broadway y en el programa de televisión estadounidense Dancing With The Stars.Enfrentó una serie de luchas, acudió a rehabilitación y presentó una petición de bancarrota en 2013 por millones de dólares en deudas, en gran parte relacionadas con los impuestos.También tuvo varios enfrentamientos con las autoridades por posesión y conducción temeraria.A principios de este año, le dijo al Daily Mail que luchó para no ser visto como un "tren descarrilado"., le dijo al medio."Si alguien quiere llamarme tren descarrilado, bueno, he sido un tren que ha chocado varias veces y se ha descarrilado por muchas razones diferentes".