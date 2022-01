6 gráficos que muestran cómo la erupción de Tonga se expandió por el Pacífico de manera tan violenta

NOAA

Una erupción masiva en Tonga el sábado dio pie a un tsunami que se expandió por el Pacífico en cuestión de horas.Las olas golpearon Australia, Nueva Zelanda y Japón, al igual que la costa oeste del norte y sur de América.Un onda de choque atmosférica se detectó alrededor del mundo y una enorme nube de cenizas ha cubierto las islas del Pacífico por miles de kilómetros.Ésto es lo que sabemos sobre por qué y cómo esta onda se extendió tan ampliamente y tan violentamente.

¿Dónde queda Tonga?

¿Qué tan rápido se extendió el tsunami?

¿Por qué fue tan violenta la erupción?

¿Cómo está la situación en el terreno en el momento?

Asentamientos en Tonga cubiertos tras la erupción

Tonga está compuesta por unas 170 islas, muchas de ellas sin habitantes, a unos 3.300 kilómetros al occidente de Australia.El volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai se encuentra a casi 65 kilómetros de la capital.El sábado, el centro del volcán se hundió y desapareció en el mar.Casi dos horas después ocurrió una fuerza devastadora.Cuando la erupción había acabado, casi todo el volcán y la tierra a su alrededor habían desaparecido.La erupción envió una onda de choque atmosférica masiva, la cual viajó a 300 metros por segundo.Los cambios en la presión se detectaron al otro lado del mundo, en Europa, 15 horas después.La explosión se escuchó a través del Pacífico, desde Fiji hasta Alaska. https://twitter.com/portiajessene/status/1482331548330659841?cxt=HHwWgsDUmZCsppIpAAAA Las olas del tsunami se extendieron rápidamente a lo largo del Pacífico.Les tomó menos de 5 horas llegar a Nueva Zelanda, y aproximadamente 10 llegar a Alaska.Los expertos dicen que el tsunami pudo haber sido causado por la caída de escombros al lecho del océano y fue impulsado por la ola de presión y su efecto sobre la superficie del agua.Las olas continuaron el domingo y aún se seguían reportando en Australia el lunes.Las olas de tsunami pueden ser mucho más destructivas que las olas normales, incluso cuando no son particularmente altas.Una ola normal puede tomar 15 segundos en llegar a la orilla y volver a salir al mar.Algunas de las olas del tsunami en Australia eran menores a un metro pero duraron casi 30 minutos.Se movían hacia la superficie durante 15 minutos, y tardaron otros 15 minutos en volver a salir.Las razones exactas de por qué esta erupción fue tan violenta todavía están siendo analizadas por los expertos.Algunos creen que la velocidad con la que el magma derretido salió disparado del volcán pudo haber jugado un papel importante.Cuando el magma lleno de gas volcánico es impulsado a través del agua oceánica a altas velocidades, no hay oportunidad para que una capa de vapor lo enfríe.Y esta "interacción combustible-refrigerante" causa una explosión química masiva, dijeron los investigadores.Aguas más profundas pudieron haberla suprimido, pero la superficie del volcán estaba apenas entre 150-200m bajo el agua.Las comunicaciones con Tonga han sido destruídas en su mayoría, haciendo difícil entender la escala de los daños.Las comunicaciones de internet y teléfono están extremadamente limitadas y las áreas costeras lejanas se mantienen incomunicadas.La Cruz Roja dijo que incluso los teléfonos satelitales, los cuales usan muchas agencias humanitarias, tenían mala recepción por la nube de cenizas.Deslice el botón para observar los cambios en la parte norte de la isla principal de TongaLa organización estima que casi 80.000 personas pudieron haber sido afectadas por el tsunami.El polvo del volcán podría contaminar suministros de agua, lo cual ha llevado a que haya advertencia a los habitantes locales para que tomen agua embotellada y usen máscaras.El gobierno de Nueva Zelanda, el cual ha estado ayudando a establecer el alcance de la destrucción, dice que la costa occidental de Tongatapu, la isla principal de Tonga, ha sufrido "daños significativos".