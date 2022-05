5G: Canadá se suma a los países que prohíben a los gigantes chinos Huawei y ZTE en sus redes

Getty Images

Canadá prohibirá a dos de los mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones de China trabajar en sus redes telefónicas 5G.Las restricciones son contra Huaweiy fueron anunciadas el jueves por el ministro de Industria del país, François-Philippe Champagne, quien dijo que la decisión mejorará los servicios de internet móvil y "protegerá la seguridad de los canadienses".El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que evaluarán la situación y tomarán medidaspara salvaguardar los intereses de las compañías chinas."Sin ninguna evidencia sólida, la parte canadiense citó riesgos de seguridad vagos como pretexto para excluir a las empresas chinas relevantes de su mercado. Este movimiento viola el principio de economía de mercado y las reglas de libre comercio y daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas", dijo el funcionario.Huawei Canadá respondió con un comunicado en el que dijo que está "decepcionada": "Esta es una decisión política desafortunada que no tiene nada que ver con la seguridad cibernética o cualquiera de las tecnologías en cuestión".

"Cinco ojos"

Getty Images El ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que la decisión fue para proteger la seguridad de los canadienses.

"Apegados a las mejores prácticas"

Getty Images La tecnología 5G permite conexiones a internet a una velocidad mucho mayor.

Varias naciones, incluidas Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, ya impusieron restricciones a estas empresas.Los cuatro países, junto con Canadá, conforman unllamado Five Eyes (Cinco ojos), que comenzó a funcionar tras la Segunda Guerra Mundial y evolucionó durante la Guerra Fría como un mecanismo para monitorear a la Unión Soviética y compartir información clasificada.El anuncio de Canadá era muy esperado porque sus aliados ya habían excluido a Huawei y ZTE de sus propias redes de alta velocidad."Esto se da tras una revisión completa por parte de nuestras agencias de seguridad y una consulta con nuestros aliados más cercanos", dijo Champagne en declaraciones a periodistas en Ottawa."Permítanme ser muy claro: siempre protegeremos la seguridad de los canadienses y tomaremos las medidas necesarias para salvaguardar nuestra infraestructura de telecomunicaciones", agregó."En un mundo, en un momento en el que dependemos cada vez más en nuestra vida diaria (de) nuestra red, esta es la decisión correcta", afirmó.Huawei Canadá dijo que sus dispositivos fueron "examinados de cerca" por el gobierno y las agencias de seguridad, y agregó que no ha habido "de seguridad causado por equipos de Huawei"."Prohibir los equipos y servicios de Huawei conducirá a una pérdida económica significativa en Canadá y aumentará el costo de las comunicaciones para los consumidores canadienses", dijo."Desafortunadamente, esta decisión está fuera de nuestro control como empresa. Sin embargo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger los derechos e intereses legítimos de nuestros clientes, socios y de nosotros mismos", añadió.Mientras tanto, ZTE dijo que rechaza la "premisa" del anuncio del gobierno canadiense, diciendo que es "altamente especulativo"."Siempre nos hemos apegado a losy las, abriendo nuestros laboratorios de seguridad cibernética para permitir que los reguladores y las partes interesadas verifiquen la seguridad de los productos ZTE", dijo la firma.El(quinta generación) es la próxima actualización de las redes de internet móvil, que ofrece velocidades de carga y descarga de datos mucho más rápidas.También permite que más dispositivos accedan simultáneamente a internet, en tiempos en que aumenta el uso de datos y crece la popularidad de la transmisión de videos y música.Esto está empujando a los gobiernos y operadores de redes de telefonía móvil a mejorar sus infraestructuras de telecomunicaciones.La decisión del gobierno canadiense significa que las empresas de telecomunicaciones del país ya no podrán utilizar equipos fabricados por Huawei y ZTE.Las empresas que ya instalaron equipos de estos fabricantes chinos deberán retirarlos, dijo Champagne.Canadá anunció por primera vez una revisión de los equipos de Huawei en septiembre de 2018.Algunas de las empresas de tecnología y telecomunicaciones más grandes de China han sido objeto de ataques en los últimos años por parte de los gobiernos de EE.UU. y otros países occidentales por motivos de seguridad nacional.El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó en noviembre una legislación que impide que las empresas consideradas amenazas a la seguridad reciban nuevas licencias de equipos de telecomunicaciones en el país.Esto significa que los equipos de Huawei, ZTE y otras tres empresas chinas están prohibidos para su uso en las redes de telecomunicaciones de EE.UU.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.