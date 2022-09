5 preguntas para entender qué fue Serial y el impacto que tuvo en la anulación de la condena de un hombre por el asesinato de su exnovia

Reuters

Adnan Syed frente a la corte después de la anulación de su condena.

En 1999, Adnan Syed, estudiante de último año de secundaria en Baltimore, Maryland, fue declarado culpable de estrangular y matar a su exnovia, Hae Min Lee.El caso, en el que la fiscalía describió a Syed, que entonces tenía 19 años, como un examante violento y celoso que mató brutalmente a una joven brillante y talentosa, fue noticia nacional.El lunes, una jueza de Maryland anuló su condena y fijó un plazo para un nuevo juicio.Durante casi 25 años, Syed ha mantenido su inocencia. Y su caso obtuvo un impulso enorme de una fuente poco probable: un podcast llamado "Serial".

Getty Images El podcast "Serial" fue creado por la periodista Sarah Koenig.

Más de una década después de que Syed fuera enviado a prisión, Rabia Chaudry, una abogada de Baltimore y amiga de la familia Syed, le envió un correo electrónico a una periodista llamada Sarah Koenig y le pidió que investigara el asesinato de Lee.Ese correo electrónicoEl programa se estrenó en otoño de 2014 y en cada episodio se trató de reconstruir una cronología de lo que ocurrió la noche en la que Lee fue asesinada."En el último año, he pasado cada día de trabajo tratando de averiguar dónde estuvo un chico de secundaria durante una hora después de ir a la escuela un día en 1999", declara Koenig en el primer episodio.Pero para entonces, los "chicos" que había entrevistado ya eran adultos y algunas de sus historias habían cambiado.A medida que cada episodio revelaba nuevos detalles -y posibles nuevos sospechosos- los investigadores de internet y los detectives aficionados entraban en acción y se ponían a discutir sus teorías en las redes sociales.En cuestión de meses, las conversaciones sobre el caso de Syed finalmente llevaron a que pudiera obtener un nuevo juicio."Serial" ayudó a lanzar la popularidad de los podcasts. El estilo confesional característico de Koenig, así como el tema del crimen real, hicieron que los oyentes regresaran cada semana y descargaran el programa.La primera temporada de "Serial" se ha descargado más de 300 millones de veces y el programa es ampliamente citado como uno de los podcasts más populares del mundo.Aunque las temporadas posteriores del programa fueron menos populares, en muchos sentidos, Koenig y su equipo ayudaron a crear la fórmulaEn 2015, a Syed se le concedió un nuevo juicio basado, en parte, en nuevas pruebas descubiertas mientras se hacía "Serial".Pero un juez tambiénY permaneció encarcelado durante años mientras su equipo legal abogaba por un nuevo juicio e intentaba llevar la apelación de su condena hasta la Corte Suprema.En 2019, la cadena HBO estrenó una serie documental de cuatro partes producida por Chaudry llamada "The Case Against Adnan Syed" (El caso contra Adnan Syed).La serie argumentó que Syed, que es musulmán, fue condenado, en parte, por prejuicios raciales.Al final reveló que los análisis forenses no habían encontrado ningún rastro de su ADN en el cuerpo de Lee en el momento del asesinato.La familia Lee se negó a participar en "Serial" y siempre ha sostenido que Syed fue condenado legítimamente y que se hizo justicia durante el juicio original.En 2016, cuando se le concedió a Syed un nuevo juicio, la familia Lee dijo a los periodistas que el podcast había "reabierto heridas que pocos pueden imaginar", según informó el Baltimore Sun. También dijeron que creían que el podcast había informado mal a la gente y lamentaron que "muy pocos [estuvieran] dispuestos a hablar por Hae".Antes de que la jueza emitiera su dictamen el lunes, Young Lee, el hermano de la víctima, hizo un emotivo alegato ante el tribunal en nombre de la familia.una pesadilla interminable durante más de 20 años".Con la anulación de la condena de Syed, los fiscales tienen los próximos 30 días para decidir si iniciarán un nuevo juicio o retirarán los cargos en su contra.Si se reabre la investigación del asesinato de Lee,También podría por fin darle a la afligida familia Lee un cierre muy necesario.Los fiscales dicen que han identificado a dos posibles sospechosos "alternativos", ninguno de los cuales ha sido nombrado ni acusado en el caso.