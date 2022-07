5 cosas que quizás no sabías de Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stones que cumple 79 años

Getty Images

75 años de edad, ocho hijos, 30 álbumes de estudio con The Rolling Stones... esos son algunos de los números en la vida de Mick Jagger.

"Prefiero estar muerto que cantar 'Satisfaction' cuando tenga 45 años".Eso dijo Sir Michael Philip Jagger, más conocido como Mick Jagger, cuando tenía 31 años a la revista People. Sus deseos no se cumplieron.El vocalista de The Rolling Stones nació el 26 de julio de 1943, por lo que este jueves cumple 79 años.Oriundo de Dartford, una pequeña ciudad a 28 kilómetros del centro de Londres, ha sido cantante, compositor y actor. Fue nombrado caballero del Imperio británico en 2002 por su carrera musical. Para la ceremonia no vistió de frac, como es la costumbre, sino de chaqueta de cuero, tenis Adidas y corbata.

Getty Images Mick Jagger recibió su título nobiliario de caballero en el Palacio de Buckingham, de manos del Príncipe Carlos. El cantante estuvo acompañado por su papá, Joe, y sus hijas Karis (junto a él) y Elizabeth, el 12 de diciembre 2002.

Getty Images En 1963, The Rolling Stones solo tenía un año de vida y ya eran tan populares que recibían cartas de fanáticos. En la fotografía, Keith Richards y Mick Jagger de 19 años.

1- Sus apodos

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.— Keith Richards (@officialKeef) February 28, 2018

Considerado uno de los vocalistas más influyentes de la historia del rock, Mick Jagger ha grabado con The Rolling Stones 30 álbumes de estudio y cuatro como solista.La banda dio su primer concierto, el 12 de julio de 1962. Hoy, se estima que han ofrecido más de 2.000 recitales. Con 56 años de existencia, The Rolling Stones es la banda de rock que más tiempo lleva tocando, con tres de sus cinco integrantes originales. Esto ha sido motivo de bromas desde 1980, cuando John Lennon los felicitó por llevar juntos 112 años. BBC Mundo te cuenta algunos detalles que quizá no conocías de la vida y carrera profesional de Mick Jagger en su 75 cumpleaños."Brenda" y "Su majestad". Así le llamaban a Mick Jagger dentro de la banda según se cuenta en Life, la explosiva autobiografía de Keith Richards, guitarrista de la banda y amigo de Jagger desde los 5 años de edad. En el mismo libro, Richards hacía diversos comentarios que hicieron que Mick Jagger dijera que la biografía era "un poco maliciosa aquí y allá". Por ejemplo, aseguraba que Jagger era un poco "insoportable" e, incluso, se burló de sus partes íntimas.Se ha dicho mucho sobre la mala relación entre Jagger y Richards. Uno de los últimos episodios entre ambos tuvo lugar cuando el guitarrista lo criticó por tener un hijo a los 73 años de edad: "Es hora de hacerse la cirugía, no puedes ser un padre a esa edad. Pobres niños". Sin embargo, Richards se disculpó en persona y lo hizo público en Twitter.

2- Su primera esposa era nicaragüense

Getty Images El matrimonio no superó la década de vida.

3- Ave de mal agüero

Getty Images "Pé frio" ("pie frío", en español) es la expresión que usan los hinchas de Brasil para referirse a Mick Jagger como ave de mal agüero en el fútbol.

Mick Jagger conoció a la nicaragüense Bianca De Macías -conocida hoy en día como Bianca Jagger- en 1970. Al año siguiente se casaron en una ceremonia católica en Saint-Tropez, Francia. Bianca Jagger ha sido actriz y defensora de derechos humanos. Junto a Mick Jagger, viajó a Nicaragua en 1973 a llevar ayuda humanitaria a los damnificados por el terremoto que golpeó Managua, la capital del país, el 23 de diciembre de 1972. Incluso, The Rolling Stones recaudó US$350.000 para las víctimas en un concierto que dieron en Los Ángeles.En 1978 ella solicitó el divorcio por adulterio. De ese matrimonio es su segunda hija, Jade, que se ha desempeñado como modelo y diseñadora de joyas. Bianca Jagger ha sido una dura crítica del gobierno de Daniel Ortega: "El presidente Ortega se ha convertido en el nuevo Somoza, enriqueciéndose a costa de los pobres de su país", dijo recientemente.La teoría de que el equipo de fútbol que apoya Mick Jagger pierde parece haber comenzado en la Copa Mundo Francia 1998. En las graderías del estadio en el que perdió Inglaterra contra Argentina ese año, estaba Mick Jagger con su hijo James. "Fue una noche increíble, a pesar de que perdimos", le dijo el cantante a The Guardian.En la Copa Mundo Suráfrica 2010, los brasileros lo culparon por apoyarlos en el encuentro que tuvieron contra Holanda y que perdieron 2-1. En ese mismo mundial de fútbol apoyó a Inglaterra y Estados Unidos, que también fueron eliminados.Los medios de comunicación también registraron que durante la Copa Mundo Brasil 2014, en un concierto con 70.000 personas en Roma, Mick Jagger dijo que Italia vencería a Uruguay en la fase de grupos. Días después, perdieron 0-1. En la pasada Copa Mundo Rusia 2018, Mick Jagger fue culpado por la derrota 2-1 de Inglaterra contra Croacia. El cantante subió un video a su cuenta de Twitter apoyando a su selección y las respuestas burlonas no se hicieron esperar.

4- También ha sido actor

Getty Images Una escena en la que Mick Jagger encarna a Turner en la película Performance (1970)

Getty Images L'Wren Scott estuvo con Mick Jagger cerca de 13 años.

5- La trágica muerte de su novia

Mick Jagger ha coqueteado con el cine en varias ocasiones. Actuó en las películas Performancey Ned Kelly en 1970, Freejack (1992), Bent (1997) y The Man From Elysian Fields (2002).Además, estuvo a punto de participar en Fitzcarraldo(1982), de Werner Herzog. Existen algunas escenas rodadas con él, pero su personaje fue eliminado porque sus conciertos con la banda se cruzaban con el rodaje.Incluso, Keith Richards y Johnny Depp intentaron que participara en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), pero no fue posible. Jagger colaboró en la banda sonora de la película de 11 minutosInvocation of My Demon Brother (1969), del director Kenneth Anger. En 1995, fundó la productora de cine Jagged Films, con la que estrenó en 2001 el drama de la segunda Guerra mundial Enigma, además del documental sobre su vida Being Mick. En los últimos años, ha colaborado con Martin Scorsese. Primero, en la producción de Shine a Light, un documental que muestra un concierto de The Rolling Stones en Nueva York, y la serie de HBO Vinyl(2016).Mick Jagger sostuvo una relación de cerca de 13 años con la diseñadora de modas L'Wren Scott, a quien conoció en 2001 en una producción fotográfica para una revista. Scott, de 49 años, se ahorcó el 17 de marzo de 2014 en su apartamento de Nueva York. En su testamento, la diseñadora dijo que no quería que sus familiares recibieran "ni un centavo" de su herencia, así que Mick Jagger heredó cerca de US$9.000.000 procedentes de un apartamento en Manhattan, US$1 millón en objetos personales y un seguro de vida.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.