5 consejos para cumplir tus resoluciones de Año Nuevo

Un gran porcentaje de resoluciones fracasan, pero este año, tal vez las cosas van a ser diferentes.

¡Empieza un nuevo año! Es el momento perfecto para proponerte nuevos proyectos y dejar atrás malos hábitos.Para muchos, las resoluciones de Año Nuevo suponen un "nuevo comienzo" con el que establecer renovadas metas de superación personal.¿Quizás para ahorrar algo de dinero? ¿O tal vez quieres un nuevo hobby?Cualesquiera que sean sus propósitos de fin de año, hay una cosa que no puede faltar: la motivación.Pero como todos sabemos, eso no es fácil.

Es más probable que tengas éxito si elaboras un plan detallado.

Según un estudio de la Universidad de Scranton, compilado por Statistic Brain, solo el 8% de las personas que hicieron una resolución de Año Nuevo pudieron cumplir sus objetivos.Pero tú no tienes que ser de ese 92% restante. Aquí repasamos cinco formas simplesparaevitarfracasary llegar a final de año con tu resolución cumplida.¡Buena suerte!

1. Pequeños pasos

Es muy importante planificar los detalles y tener claras cuáles son las fases de tu plan a largo plazo.

2. La importancia de los detalles

Piensa lo que harás en detalle, cómo y dónde.

3. Red de ayuda

Hacer públicas las resoluciones puede ayudarte a cumplir tus objetivos.

4. Superar el fracaso

¿Sabes qué técnicas utilizar para sobrellevar mejor las tareas que aborreces?

Establecer objetivos realistas puede conducir a una mayor probabilidad de éxito.Parte del problema es que a menudo establecemos objetivos enormes "bajo la falsa suposición de quecuando se estrena el nuevo año", dice la psicoterapeuta Rachel Weinstein.Al comenzar con un objetivo no tan ambicioso, podemos ir progresando y pasar a niveles más difíciles.Por ejemplo, puedes comprar unas zapatillas para correr y apuntarte a carreras cortas antes de comprometerte completamente paraNo se trata de establecer metas cortas sino depara lograr resultados a largo plazo.Porque en realidad, "cambiar requiere pequeños pasos a lo largo del tiempo", explica Weinstein.A menudo establecemos objetivos sin una idea clara de cómo ejecutarlos.Pero es importanteSi te propones "ir al gimnasio los martes por la tarde y los sábados por la mañana" es más probable que tengas éxito que simplemente decir "iré al gimnasio más", cree el profesor Neil Levy de la Universidad de Oxford (Inglaterra).Estasasegurarán que no solo tengas una intención, sino que también estableces los pasos para implementarla.Encontrar a otras personas con un objetivo similar a lo largo del año puede ser una gran fuente de motivación.Si vas a clase con un amigo, el compromiso es más fuerte. Lo mismo sucede cuando haces públicas tu lista de compromisos, es más probable que lo cumplamos.John Michael, filósofo de la Universidad de Warwick (Inglaterra), estudia los factores sociales involucrados enAfirma que es más probable que mantengamos resoluciones si podemos ver que son de alguna manerao que "el bienestar de otras personas está en juego" si fallamos.Así que, ya sea para cumplir un compromiso u obtener apoyo adicional de la gente que nos rodea, involucrar a otras personas puede ayudar a alcanzar el objetivo.Cuando las cosas se pongan difíciles, los expertos aconsejan hacer una pausa y reevaluar la situación.¿Qué obstáculos te has encontrado? ¿Quéen el proceso? ¿Cuáles fueron las menos efectivas?Si hace falta, sé más realista y celebra incluso el más mínimo éxito.Si después de reevaluar la situación quieres mantener la misma resolución, ¿por qué no probar un enfoque diferente que pueda alimentar tu fuerza de voluntad?Los cambios simples en tu vida diaria pueden ayudarte a ir en la dirección correcta.Si deseas comer de manera saludable, puedes cambiar la pasta blanca y el pan por granos integrales más saludables.O puedes intentar reducir las grasas saturadas reemplazando los pasteles y patatas fritas por palitos de vegetales y batidos nutritivos.Según la psicóloga conductual Anne Swinbourne, las mejores resoluciones son las que se proponen conseguir una parte de lo que es unque tienes para ti mismo, en lugar de aquellas que son vagas y ambiciosas.Si nunca has mostrado interés en un deporte, es poco probable que te conviertas en un destacado atleta."Las personas que dependen de la fuerza de voluntad en su mayoría fallan", dice Swinbourne.Entonces, una vez que tengas una resolución que te interese,Y no tengas miedo de buscar ayuda mientras luchas contra esos obstáculos en el camino.