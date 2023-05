5 consejos de un botánico para mantener con vida a las plantas de tu casa

Getty

"No te ahogaspor caerteal agua; te ahogaspor quedarteahí (Edwin Louis Cole).Yo diría que la mayoría de las muertes de las orquídeas en macetas se debe a que las raíces se ahogan. Por otro lado, he visto personas desecar cactus creyendo que no necesitan agua.Es cierto que apenas riego los míos durante seis meses al año, pero en pleno verano lo hago semanalmente. En cambio, mis orquídeas en maceta disfrutan de una buena cantidad de agua durante todo el año.Todas las plantas de interior tienen sus gustos y disgustos. Pero una vez que conoces las reglas generales, hay pocos hogares en los que no pueda crecer bien una planta.Soy botánico y mi trabajo me lleva por todo el mundo en busca de plantas. Ver una planta en la naturaleza te ayuda a comprender cómo se adapta a un entorno determinado y cómo puedes recrear ese entorno en tuhogarCuando traigo una nueva planta a mi casa, me pregunto: ¿cómo crecerías en la naturaleza? ¿Y dónde serías más feliz?

Las raíces de la Phalaenopsis(una orquídea de interior muy popular) se adhiere a las ramas de los árboles en la naturaleza. Las raíces de una orquídea necesitany no pueden tolerar el quedar sumergidas bajo el agua. Pero regar la orquídea con regularidad y permitir que el agua se drene libremente imita una tormenta tropical, y eso es algo a lo que planta se adapta perfectamente.En un bosque tropical en Filipinas, una vez vi una Alocasia (una popular planta de follaje) que crecía a pocos metros de un Asplenium nidus(un tipo de helecho de interior de hojas verdes brillantes).La Alocasia crecía en el piso del bosque protegido por la sombra y el helecho brotaba de la horquilla de un árbol que estaba por encima de él. A la Alocasia le gusta la luz filtrada y, al igual que las orquídeas, el helecho disfruta de un buen drenaje.Para que una planta de interior crezca bien, tienes que. Así que aquí te comparto mis mejores consejos para mantener saludables tus plantas de interior.Hay una asombrosa variedad de plantas disponibles ahora que las plantas de interior se están apoderando de nuestros hogares. Pero es bueno recordar el viejo adagio "planta correcta, lugar correcto".No tiene sentido poner un cactus en una esquina sombreada: sencillamente no funcionará. Empieza como base con las condiciones que tienes en tu casa.Un lugar luminoso y húmedo como la cocina o la ventana de un baño es perfecto para la mayoría de las plantas tropicales o subtropicales. Los cáctus y las suculentas, que están adaptadas para vivir en desiertos, necesitan en cambio toda la luz de sol posible durante todo el año. Muchas plantas de interior también prosperan durante un período breve afuera (típicamente de junio a agosto en el hemisferio norte). Yo pongo a mis suculentas afuera contra una pared que recibe calor durante los meses de verano. Pero. Incluso una planta de banano, que florece bajo el sol tropical, se puede quemar si cambias sus condiciones demasiado abruptamente.Las plantas generalmente prefierencuando están creciendo activamente, y muchaLlevando esto al extremo, mantengo cactus y suculentas en un invernadero sin calefacción y no los riego en absoluto de octubre a abril (los meses de frío en el hemisferio norte). Las noches del desierto son frías, por lo que muchas de estas plantas son sorprendentemente resistentes al frío cuando están secas.En contraste, mantengo una gran Monstera deliciosa en una esquina sombreada y la riego cada 15 días en invierno y una vez a la semana en verano. Como a las personas, le gusta la rutina. Pero incluso así, es importante regar todas tus plantas con. Esto mejora la absorción y evita un shock térmico. Usar agua a temperatura corporal (37 ℃) es una buena regla general. Las plantas carnívoras, como la Venus atrapamoscas, que obtienen sus nutrientes de la captura y el consumo de insectos, necesitan lluvia. Odian el agua del grifo.La mayoría de las plantas están bien sin alimento para plantas (como fertilizante líquido) o con muy poco. Pero algunas, incluidas las plantas de follaje como el gomero y la monstera, van a crecer mejor si decides alimentarlas. Esto es mejor hacerlo en los meses de verano, cuando las plantas están creciendo activamente. Yo usopara todas mis plantas de interior en el verano.Pero el ferilizante lo diluyo mucho para algunas plantas, como las orquídeas, que pueden ser sensibles a la sobrealimentación. El fertilizante para tomates para las plantas de interior no es lo convencional, pero a mí me funciona. Los centros de jardinería venden en cambio fertilizante líquido concentrado para plantas de interior en macetas.Muchas plantas de interior pueden aguantar en la misma maceta durante un tiempo sorprendentemente largo, especialmente las plantas de crecimiento lento y constante como los cactus.Pero si mantienes las plantas de follaje en condiciones cálidas, especialmente en casas con calefacción por losa radiante, es probable que necesites trasplantarlas con regularidad para evitar que se sequen.Pero cuando cambies de maceta, recuerda elegir. Esto le da lugar a las raíces para crecer, pero evita un exceso de compost estancado. *Chris Thorogood es direcctor de Ciencia y Participación Pública del Jardín Botánico y Arboterum de la Universidad de Oxford.*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original. Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! Head of Science and Public Engagement for Oxford Botanic Garden & Arboretum, University of Oxford