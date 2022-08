5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución si se aprueba el texto

Getty Images

Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción "apruebo".El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es "mejorar"el texto que será sometido a votación.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Las modificaciones buscan "contribuir a que las chilenas y chilenos (...) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo", dijeron los representantes del oficialismo.Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se apliquey que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, "no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales".Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán "los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas", para lo cual se establecerá "expresamente" que sus atribuciones deben ser "coherentes con el".Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la "igualdad ante la ley como principio rector"Además, propusieron que "la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales".Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación "del derecho a una pensión digna será en base a un un, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad".También el documento especificó que. "Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia".Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que "permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y" de los servicios. "La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados". El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que ", siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación".Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los "Estados de Excepción". Proponen "establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública,, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho".En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención "para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales".Puntualmente acordaron queEn cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario "eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias" que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.Además, plantearon que "la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla deFinalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen "reemplazar, en la Constitución, la denominación 'Sistemas de Justicia' por la de 'Poder Judicial".Y argumentaron la necesidad depara asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente señalaron que "conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos".Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Si gana la opción "apruebo", la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.Si gana el "rechazo", la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.