4 lugares fascinantes en los que los humanos no pueden poner el pie

https://www.youtube.com/watch?v=zNO18EEh_dgSi no puedes ver el video,haz clicaquí.Posiblemente tengas la percepción de que no existe lugar en el planeta que no haya sido explorado o visitado.Además, las redes sociales nos inundan cada vez más con contenidos creados por turistas o influencers que han logrado llegar a sitios que ni sabíamos que existían. Sin embargo, hay varios lugares a los que difícilmente llegarán visitantes. En este video hablamos de 4 rincones del planeta en donde la presencia de personas está estrictamente restringida por razones legales, de seguridad, científicas, o las 3 razones a la vez.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.