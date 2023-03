4 diferencias entre chatGPT y Bard, el chatbot lanzado por Google para competir con Microsoft

Getty Images

Google ha comenzado a poner a disposición del público su chatbot de inteligencia artificial (IA) que ha bautizado con el nombre de Bard.Quiere competir con ChatGPT, el programa lanzado por OpenAI en noviembre de 2022 y respaldado por Microsoft, que en menos de un mes llegó al millón de usuarios. Estas dos grandes compañías tecnológicas rivalizarán ahora por acaparar el mercado. Microsoft ha invertido miles de millones de dólares en ChatGPT, incorporando el producto a su motor de búsqueda Bingel mes pasado.También ha revelado planes para llevar una versión de la tecnología a sus aplicaciones de oficina, incluidas Word, Excel y Powerpoint.Google ha sido más lento y cauteloso en la carrera de la IA generativa con Bard, que se lanza en EE.UU. y Reino Unido para empezar.Los chatbots de inteligencia artificial están programados para responder preguntas utilizando un lenguaje natural similar al humano.Pueden escribir cualquier cosa, desde discursos y textos de marketing hasta código de computadora y ensayos de estudiantes.Estas son las 4 diferencias claveentre las dos herramientas:

Getty Images

Una respuesta de Bard.

1. Datos actualizados

Getty Images

2. Fuentes de datos

Getty Images

Google El entorno de Bard se parece mucho a las búsquedas en Google.

Getty Images

A diferencia de su competidor ChatGPT, Bard puede acceder a información actualizada de internet y tieneque da acceso directo al buscador.La base de datos de conocimientos de. Por ejemplo, no puede responder preguntas sobre el reciente terremoto en Turquía y Siria.Pero Bard sí puedePudo responder sobre la prohibición de TikTok en los teléfonos del gobierno de Reino Unido publicada en el sitio web de la BBC hace unos días.Esta es una diferencia clave entre los dos y donde los expertos creen que Bard podría superar a su rival.Significa quepara presentar información más precisa cuando se trata de eventos e investigaciones actuales.Pero Google advirtió que Bard tendría "limitaciones" y dijo que podría compartir información errónea y mostrar sesgos.Esto se debe a que, en la que actualmente existen esos sesgos, lo que significa que es posible que aparezcan estereotipos e información falsa en sus respuestas.Bard está programadopara evitar que comparta información dañina, ilegal, sexualmente explícita o de identificación personal.Pero "como cualquier método, estas medidas de seguridad", dijo Zoubin Ghahramani, vicepresidente de Google Research.Bard es descendiente de un modelo de lenguaje anterior de, que nunca se abrió por completo al público.Sin embargo, atrajo mucha atención cuando uno de los ingenieros que trabajó en él afirmó que sus respuestas eran tan convincentes que creía que el programa era inteligente y teníaGoogle negó las afirmaciones y el ingeniero fue despedido.La potencia de Bard le permitiráen las que busca datos, como Wikipedia.ChatGPT conoce varios idiomas, incluidosaunque su competencia en las respuestas varía según el idioma y su idioma principal es el inglés.Bard solo está disponibleEl director senior de productos de Google, Jack Krawczyk, le dijo a la BBC quey espera que la gente lo use como una "plataforma de lanzamiento para la creatividad".El directivo mostró un ejemplo de cómo Bard le había ayudado apequeño.Le dijo al chatbot que a su hijo le encantaban los conejitos y las acrobacias y Bard encontró la dirección de un lugar que organizaba juegos y comida para fiestas."Gran parte de la cobertura [de los medios] se refiera a la, dijo Krawczyk."Creo que el ser humano es el héroe y losa desbloquear la creatividad".Si pensabas hacer las tareas del colegio con Bard pero eres menor de edad, te encontrarás con elBard solo permite el acceso a mayores de 18 años.Los maestros han advertido a los alumnos que noaunque hay otros educadores que han visto valor en estas herramientas.Google dice que monitoreará de cerca a Bard para asegurarse de que se adhiera aque incluyen evitar la creación o el refuerzo de sesgos., aunque, al igual que ChatGPT, podrá imitar los estilos de escritura de los demás.Ayudó a Google a escribir el anuncio de la aplicación, dijeron Sissie Hsiao y Eli Collins, quienes también fueron coautores de la publicación del blog de lanzamiento."No siempre hizo las cosas bien. Pero incluso entonces,, dijeron.Lo que hay que tener claro es que este lanzamiento.Cuando le preguntaron si la empresa estaba nerviosa, Krawczyk hizo una pausa antes de responder que su enfoque para el lanzamiento de Bard fue "deliberado".Si, tiene buenas razones para estarlo.A pesar de todo el entusiasmo que existe en torno a este tipo de tecnología, hayy esto hace que en última instancia, estas poderosas herramientas, todavía en su infancia, tengan el potencial para ser un una gran amenaza para muchos tipos diferentes de trabajos.También existe, y esto es particularmente relevante para Google, la teoría de que los¿Por qué navegar a través de páginas de enlaces de resultados de búsqueda cuando puedes obtener una respuesta claramente escrita?Pero Google no puede darse el lujo de estar fuera de la carrera de la IA.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.