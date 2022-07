Getty Images

El 4 de julio se celebra la gran fiesta nacional de Estados Unidos.

Ni la fecha debía ser la que finalmente fue ni el país era lo que hoy es, pero lo cierto es que el 4 de julio es la gran fiesta nacional de Estados Unidos.Los estadounidenses celebran su Independence Day con todo tipo de actividades y festejos, entre los que destaca la explosión de espectaculares fuegos artificiales en todo el país.Pero ¿qué pasó exactamente el 4 de julio y cómo se independizó Estados Unidos?Para llegar a ese momento fundamental de 1776, tenemos que remontarnos unos años atrás.

No era Estados Unidos

Getty Images La lucha por la independencia no la libró el territorio que en la actualidad conocemos como Estados Unidos.

Getty Images Los fuegos artificiales son la seña de identidad de la celebración del 4 de julio en Estados Unidos.

Cuestión de impuestos

Getty Images En el monte Rushmore de Dakota del Sur hay un monumento esculpido en granito en homenaje a los presidentes de Estados Unidos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln (de izquierda a derecha).

Getty Images En Boston, Massachussets, se concentró gran parte del movimiento de rebelión de las colonias británicas.

Diferencia de posturas

Getty Images La relación entre las 13 colonias y el gobierno británico comenzó a deteriorarse a partir de 1750.

La primera revolución

Getty Images La guerra de la independencia de EE.UU. comenzó el 19 de abril de 1775 y se prolongó hasta el 3 de spetiembre de 1783.

"Fourth of July"

Getty Images La Declaración de Independencia fue aprobada en el Congreso Continental de las 13 colonias que Gran Bretaña tenía en América del Norte.

Getty Images El 4 de julio de 1776 es la fecha de nacimiento de Estados Unidos.

Si bien el 4 de julio de 1776 se señala como el día en que nació Estados Unidos, el territorio que se independizó de los británicos era mucho más pequeño que el país que conocemos actualmente.Se trataba de 13 colonias que tenía Reino Unido en la costa este de América del Norte y que, de norte a sur, eran: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.Fueron fundadas en los siglos XVII y XVIII por colonos británicos y tenían sistemas políticos, constitucionales y de leyes muy similares entre sí.Formaban parte de los territorios de Gran Bretaña en el Nuevo Mundo, que también tenía colonias en la actual Canadá y el Caribe, así como en el este y en el oeste de Florida.Durante el siglo XVIII, el gobierno central administraba sus propiedades en las colonias para beneficio de la metrópoli desde un enfoque mercantilista.Fuera de eso, las 13 colonias gozaban de un, celebraban elecciones locales y, a partir de 1750, comenzaron a colaborar entre sí con lo que cultivaron un sentido de identidad compartido.Esto sirvió de base para desencadenar años después la revolución y el movimiento independentista.En 1763 finalizó la guerra de los Siete Años que involucró a la mayoría de las grandes potencias de la época y en la que los dos principales contrincantes fueron.La principal finalidad del conflicto era establecer la supremacía colonial en todo el mundo y por eso esta guerra tuvo lugar en varios frentes: Europa, Norteamérica, Centroamérica, África Occidental, India y Filipinas.Con la firma del Tratado de París entre Francia, España y Gran Bretaña en 1763, los franceses renunciaron a sus aspiraciones sobre las 13 colonias británicas en Norteamérica.Pese a haber prevalecido, los británicos quedaron en una situación muy delicada, con un Tesoro prácticamente en bancarrota.Es en ese momento cuando la metrópoli decidió imponer sobre las colonias una serie dey que cimentaron la rebelión.Las colonias no tenían representación en el Parlamento de Londres, por lo que muchos colonos consideraban ilegítimos los impuestos y leyes., decían.Aparecieron grupos de oposición, se organizaron reuniones como el congreso de representantes que en 1765 emitió una declaración de derechos y agravios, y empezaron a darse incidentes violentos y movilizaciones populares, entre las que sobresale elen el que se tiraron grandes cantidades de té británico al agua.Por su parte, Londres reaccionó con el envío de soldados a las colonias y la promulgación de leyes que recortaron las competencias de las instituciones autónomas y les dieron más poder a los funcionarios y militares británicos.El proceso culminó en la unificación de todos los congresos provinciales —o equivalentes— de las colonias en el Primer Congreso Continental constituido en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774 y al que asistieron representantes de 12 colonias (todas excepto Georgia).Un año después, este órgano tuvo continuación en el Segundo Congreso Continental, que fue el que adoptó la Declaración de Independencia otro año más tarde.Ni entre los colonos ni entre los británicos había unanimidad en cuanto a cómo abordar sus crecientes diferencias.En el caso de las colonias, había partidarios de mantener el vínculo con la metrópoli, los llamados, fieles a la Corona británica.Frente a ellos estaban los, partidarios de romper toda relación con Londres e independizarse.Al otro lado del Atlántico estaban quienes abogaban por reconciliarse con los colonos y los que defendían que se impusiera la soberanía británica con medidas de fuerza.A pesar de que hubo algunos intentos de darle una solución negociada al enfrentamiento, el choque era inevitable y el 19 de abril de 1775 comenzó la guerra de independencia, también conocida como la revolución americana o la guerra revolucionaria.Este conflicto abrió la era de las revoluciones de la edad contemporánea y supuso la primera lucha independentista en laque vinieron después.Las fuerzas británicas eran en principio más poderosas que las de los colonos, pero estos batallaban en su terreno y no desistieron pese a las batallas perdidas.Durante el invierno de 1775-1776, los miembros del Congreso Continental de las colonias se dieron cuenta de que las opciones de reconciliación con los británicos disminuían y que la independencia era la única vía de acción.En enero de 1776, el político y escritor de origen inglés Thomas Paine, considerado uno de los padres fundadores de EE.UU., publicó el ensayo Common Sense () en el que abogaba por la independencia de las colonias.Hasta hoy, se trata de una de las obras más vendidas en EE.UU. y su amplia difusión en aquel momento fue de gran ayuda a la causa revolucionaria.El 7 de junio de 1776, el abogado de Virginia Richard Henry Lee presentó una moción en la cámara para declarar la independencia,Otros congresistas estaban de acuerdo, pero pensaban que algunas colonias no estaban listas aún.Se creó un comité para elaborar una declaración de independencia y se le comisionó la tarea a, un abogado y político también de Virginia que años después se convertiría en el tercer presidente de EE.UU.Benjamin Franklin y John Adams revisaron el borrador de Jefferson. Mantuvieron la idea original, aunque eliminaron algunos pasajes que podían encontrar más oposición, como por ejemplo los que eran contrarios a la esclavitud.Sus pasaje más renombrados dicen: "todos los hombres son creados iguales" yson derechos naturales e inalienables.El comité presentó la versión final ante el Congreso el 28 de junio de 1776 y el voto para la independencia se ganó el.Sin embargo, el documento no se imprimió hasta el 4 de julio, de ahí que esa sea la fecha que se ha convertido en celebración nacional.La Declaración de Independencia no puso fin a la guerra con los británicos.Tendrían que pasar otros siete años hasta que llegara el final formal del conflicto, el 3 de septiembre de 1783.Los británicos ratificaron la declaración de paz el 9 de abril de 1784.Sin embargo, ni el 3 de septiembre ni el 9 de abril son motivos de orgullo y celebración para los estadounidenses como lo es el 4 de julio, el día que nació su país.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 