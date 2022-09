3 de los estudios más extravagantes de los premios Ig Nobel 2022

Getty Images

La forma óptima de girar el pomo de una puerta, el desarrollo de un algoritmo para ayudar a los curiosos a decidir cuándo decir la verdad y cuándo mentir o un nuevo estudio que apunta que los los mayas pudieron haber usado enemas con alcohol o hierbas alucinógenas, son tres de los galardonados este año en los premios Ig Nobel por investigaciones que "primero te hacen reír y luego te hacen pensar". Los premios pretenden "celebrar lo inusual y honrar lo imaginativo", según sus organizadores, y están dotados cada uno de ellos con un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue, una moneda desaparecida en 2015 y cuyo total supondría hoy unos céntimos de dólar. Un premio económico en consonancia con el espíritu de los Ig Nobel, que no dejan de ser una parodia de los premios Nobel.Están financiados por la revista satírica "The Annals of Improbable Research", que desde hace 32 años elige los estudios más extavagantes de entre todos los publicados y revisados por revistas de prestigio. Se suelen entregar en la Universidad de Harvard con la presencia de verdaderos premios Nobel, pero este año, por tercera vez, la ceremonia fue virtual.

Premio de ingeniería a cómo girar un pomo

Premio de historia del arte a los enemas mayas

Es una de las artes olvidadas de la vida: la forma óptima de girar el pomo de una puerta. Ahora, una investigación sobre esta cuestión ha sido reconocida con un premio Ig Nobel.Tras una serie de pruebas en laboratorio, un equipo de diseñadores industriales japoneses llegó a la conclusión de que cuanto más grande es el pomo, más dedos se necesitan para girarlo.El profesor Gen Matsuzaki, investigador de diseño industrial del Instituto Tecnológico de Chiba (Japón) y parte del equipo que llevo a cabo el estudio, declaró en la gala virtual que el galardón reconocía su trabajo para.Tras analizar imágenes de vídeo de 32 voluntarios girando 45 pomos de distintos tamaños, los investigadores dedujeron que, para girar un pomo de más de 1 cm de ancho, se necesitan normalmente tres dedos, y que el cambio a cuatro y cinco dedos se produce cuando el pomo supera los 2,5 cm y 5 cm de diámetro. "No se puede girar un pomo de diámetro pequeño con los cinco dedos", concluye el equipo en el Boletín de la Sociedad Japonesa para la Ciencia del Diseño.El trabajo puede haber inspirado el diseño de grifos o mandos de control de volumen con la forma adecuada, especuló Matsuzaki, pero añadió: "Por desgracia, no tengo forma de saberlo". Desde la publicación del trabajo en 1999, su interés académico se ha desplazado a las asas de los bolsos y las empuñaduras de los paraguas.¿Cuándo decir la verdad y cuándo mentir cuando se está siendo chismoseando? Un grupo de expertos internacionales desarrollaron un algoritmo para ayudar a los chismosos a hacer frente a esta cuestión. Su trabajo "Honestidad y deshonestidad en las estrategias de chismoseo" se alzó con el premio de la paz este año por ayudar a que el chismoso sepa cuándo y qué compartir para obtener ganancias personales. La clave, según el estudio, es el grado de coincidencia entre el chisme y la realidad."Definitivamente, nunca voy a conseguir un premio Nobel. Esto es lo más cerca que voy a estar", bromeó el profesor Kim Peters, de la Universidad de Exeter, parte del equipo investigador."Realmente pensamos que se trataba de un trabajo bastante serio, que era bastante árido", afirmó. "Así que nos alegramos mucho de recibirlo".Peters, que investiga la gestión de los recursos humanos, dice que en la vida cotidiana se puede utilizar este modelo de chismoseo de una manera diferente, calculando si el chisme que te han contado es probable que sea cierto."A veces dirás 'oh, sí, me fío totalmente de esa información', y otras veces dirás 'hmm, no estoy tan seguro'", dijo.Sugiere que muchos de nosotros ya lo hacemos intuitivamente, aunque advierte: "Chismosear es absolutamente esencial para funcionar bien como sociedad, pero eso no quiere decir que no se pueda perjudicar a algunas personas, y que tengamos que tener cuidado con el hecho de que algunos chismes pueden ser deshonestos".Un estudio que sugiere que los antiguos mayas pueden haberse entregado a enemas embriagadores que contenían alcohol o hierbas alucinógenas se alzó con el galardón en la categoría de historia del arte. El análisis "Un enfoque multidisciplinar de las" se basa en el estudio de algunas escenas representadas en las cerámicas mayas. "Hay varias escenas de enemas en la cerámica clásica maya, que indudablemente representan rituales y pueden muy bien indicar que los antiguos mayas tomaban enemas embriagantes en un contexto ritual. Esta idea es bastante contraria a la opinión tradicional de que los antiguos mayas eran un pueblo contemplativo, que no se entregaba al éxtasis ritual", escribieron los expertos en el estudio." Algunas escenas presentan bastantes evidencias de que una bebida alcohólica puede haber sido tomada por vía rectal. Las pruebas experimentales anecdóticas sugieren que un líquido alcohólico puede ciertamente inducir o intensificar un estado de embriaguez, cuando se administra por vía rectal", agregaron.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.