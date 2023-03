3 claves para entender el caos social y político que sacude a Israel

Getty Images

Desde comienzos de año, Israel vive jornadas de protestas históricas contra la reforma judicial de Netanyahu.

Israel está sumido en el caos. Tras semanas de protestas históricas, líderes sindicales llaman a una huelga general contra la controvertida propuesta de reforma judicial del gobierno de coalición encabezado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los críticos consideran que socava la democracia y la justicia.Este domingo en la noche se vivió una de las jornadas más intensas, después de que cientos de miles de israelíes tomaran las calles para protestar contra el despido del ministro de Defensa Yoav Gallant, quien se había pronunciado contra la reforma. Isaac Herzog, presidente con funciones sobre todo protocolarias, pide a Netanyahu que frene la legislación para calmar la situación. La Casa Blanca en Estados Unidos también emitió un comunicado instando a las partes a buscar un consenso lo más pronto posible. Expertos dicen que Netanyahu se encuentra en una "encrucijada". Por un lado le presionan la calley la oposición. Por otro las facciones de extrema derecha de su coalición que le piden "no rendirse ante la anarquía". La solución se avista difícil. Estas 3 claves explican la crisis.

Sindicatos anunciaron disrupciones en el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv.

Polémica reforma judicial

Getty Images Las protestas en Israel vivieron momentos tensos durante todo este fin de semana.

La encrucijada de Netanyahu

Getty Images Netanyahu enfrenta la doble presión de la calle y la oposición y por otro la de sus socios de coalición.

Inestabilidad política y divisiones sociales

Getty Images La agenda política del gobierno de coalición también ha generado preocupaciones en la comunidad LGTB.

La reforma judicial es la "piedra angular de la política de la nuevade Israel dirigida por Netanyahu" que se formó en diciembre, según reportó Yolanda Knell, corresponsal de la BBC en Jerusalén. "El objetivo de las reformas es dar al gobierno una influencia decisiva sobre la elección de los jueces y limitar la capacidad de la Corte Suprema para fallar contra el Ejecutivo o anular la legislación", agregó. Según las propuestas, los políticos desempeñaríancon una mayoría simple y elimine algunas leyes de la revisión judicial por completo.Netanyahu defiende que la reforma estáy que ésta fue votada por el público general en las últimas elecciones.Los críticos dicen que esto pone en peligro el sistema político de controles y equilibrios, ya que Israel no cuenta con una Constitución y tiene solo una cámara parlamentaria controlada por la coalición gobernante.La reforma ha sido el detonante de las protestas más masivas en la historia de Israel desde el comienzo de este año. En un país de, cientos de miles han tomado las calles en las jornadas más intensas.Los rivales políticos de Netanyahu han agitado las protestas, aunque la férrea oposición a la reforma se ha manifestado en varios frentes políticos. Un número crecienteha mostrado su descontento negándose a reportarse para el servicio militar. Israel está situado en una de las regiones más volátiles del mundo y el pulso de los militares preocupa porque amenaza directamente a la seguridad del país.Benjamin Netanyahu, quien ha dominado la política israelí en los últimos 20 años, se encuentra en el centro de esta polémica.A pesar de que, que él niega, fue reelecto en noviembre de 2022 tras 18 meses en la oposición.Este es su sexto mandato como primer ministro y tiene ahora una mayoría en el Knesset (Parlamento) encabezando un gobierno de coalición de partidos religiosos y de extrema derecha.La postura de sus socios de gobierno y la furia en las calles ponen ahora a Netanyahu en una encrucijada de difícil salida. "Es obvio que ahora es", opina para la BBC el profesor Yuval Shany, investigador del Instituto de la Democracia de Israel.Shany explica que el problema real para el primer ministro es que".La presión sobre Netanyahu es tal que "realmente no tiene opción política más que detener o al menos pausar la legislación". El especialista añade que esto puede causar "que algunas facciones de extrema derecha abandonen la coalición y que el ministro de Justicia renuncie".Los cargos contra Netanyahu han provocado una división sobre su capacidad para estar al frente en el país.donde políticos de distintos espectros no han podido formar gobiernos estables.En noviembre de 2022, un bloque de partidos religiosos extremistas liderados por Likud, el partido de Netanyahu, ganó una clara mayoría en las elecciones. Esen la historia del país. Aquella elección, según el periodista Anshel Pfeffer del periódico Haaretz, expuso una tendencia clara. "La identidad interna o guerra cultural en Israel entre lo que algunos ven como el lado más liberal y abierto de la sociedad israelí contra el sector más religioso y extremo de Israel y la sociedad judía", dijo. Dentro de la agenda política de esta coalición se encuentran debates polémicos como la promesa de anexar Cisjordania.Los socios de Netanyahu, la fórmula internacional que propone un Estado palestino independiente en Cisjordania junto a Israel, compartiendo Jerusalén como capital. También ha habido preocupaciones sobre las posturas rígidas de algunos ministros sobre la aplicación de la ley judía y el respeto de los derechos LGTB.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.