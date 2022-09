3 claves para entender el áspero duelo entre Bolsonaro y Lula por el poder en Brasil (y por qué esta elección es especial)

ABR/AFP

Lula y Bolsonaro están primero y segundo respectivamente en las encuestas de intención de voto en Brasil.

A primera vista, las elecciones del mes próximo en Brasil pueden parecer una típica disputa latinoamericana por votos entre la derecha y la izquierda política.Sin embargo, este duelo electoral que tiene como protagonistas al presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y al expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva es especial por donde se lo analice. Las encuestas colocan a Lula delante de Bolsonaro en la intención de votos para la primera vuelta del 2 de octubre -con una ventaja de entre ocho y 16 puntos en distintos sondeos- y como claro favorito para un eventual balotaje entre ambos el 30 de octubre.Pero la dureza de la lucha electoral, el ánimo de los votantes y, sobre todo, las dudas sobre cómo actuaría Bolsonaro ante una posible derrota, llevan a expertos en política brasileña como Marco Antonio Teixeira a advertir que esta elección es "atípica". Tres claves ayudan a entender lo que ocurre en la mayor democracia de América Latina.

1. Polarización extrema

Reuters Brasil vive una fuerte polarización política entre Lula y Bolsonaro.

AFP El asesinato del militante del PT Marcelo Arruda sacudió a Brasil en julio.

2. Un mar de angustias

Agência Sindical La tasa de desempleo en Brasil cayó a 9,1% pero aun es una de las mayores preocupaciones de los votantes.

Getty Images/AFP

Reuters La el hambre y la inseguridad alimentaria moderada afecta a tres de cada 10 brasileños.

3. Temor a un "golpe"

Reuters Bolsonaro ha planteado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño, sin presentar pruebas.

Reuters Lula figura como favorito en las encuestas aunque es probable que tenga que disputar un balotaje con Bolsonaro.

Si bien hay 11 candidatos presidenciales registrados, la campaña electoral de Brasil es desde su inicio un pulso entre Bolsonaro, de 67 años, y Lula, de 76.La idea de organizar una "tercera vía" nunca se concretó en la práctica.El candidato que sigue en las encuestas, el centroizquierdista Ciro Gomes, figura con menos de 10% de las intenciones de voto.A diferencia de elecciones anteriores en que los contendientes se veían como adversarios, ahora hay una fuerte polarización donde se instaló la noción de, explica Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo."Con el enemigo no tienes diálogo, no respetas al otro: eso es lo que está ocurriendo", dice Chaia a BBC Mundo. "La propagación del odio y la visión estrecha del candidato Bolsonaro hacen que esta elección sea muy exasperada".En las últimas semanas, Bolsonaro ha dicho que los comicios son "una lucha del bien contra el mal", se ha presentado como garante de los valores conservadores y cristianos, y se ha referido a Lula como un "ladrón" que puede llevar a Brasil hacia un socialismo como el de Venezuela. El presidente ha sido acusado de incitar la violencia política, con frases como la que lanzó en mayo al hablar de las alianzas de sus rivales: "Es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo, o una granadita".Bolsonaro ha negado que sus palabras.Pero Lula lo responsabilizó por el homicidio de un simpatizante suyo que, según la policía, fue apuñalado por un seguidor del presidente tras una discusión política en un área rural del estado de Mato Grosso este mes.En julio, un militante del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula fue asesinado a tiros por un policía que irrumpió en su fiesta de cumpleaños que homenajeaba al expresidente y gritó: "¡Aquí somos de Bolsonaro!".Lula ha buscado ampliar su base electoral con acuerdos como el que alcanzó con su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, un exrival suyo de centroderecha al que derrotó en las elecciones de 2006. Pero el líder izquierdista tampoco rehuyó de la confrontación directa con Bolsonaro, a quien ha calificado de "genocida" por su respuesta a la pandemia de covid-19, y sostuvo que en las elecciones se juega "la democracia contra el fascismo". Con un debate alejado de las propuestas de gobierno, es probable que la crispación política aumente más en Brasil si ningún presidenciable supera la mitad de los votos válidos en la primera vuelta y hay un segundo turno entre Lula y Bolsonaro.Con este panorama, los brasileños parecen mirar con recelo la campaña electoral: tres de cada cuatro votantes (67,5%), según una encuesta de la firma Datafolha.Pero esa está lejos de ser la única inquietud de la población. De hecho, las mayores preocupaciones de los brasileños pasan por temas económicos como el desempleo o la inflación, así como por la salud, según distintos sondeos.Esta elección será la primera en Brasil luego de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejómientras Bolsonaro comparaba el covid con una "gripecita" y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo. La economía brasileña entró en recesión en 2021 y, si bien volvió a crecer desde hace casi un año y la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general.El 15% de brasileños (unos 33 millones de personas)y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, de acuerdo a un estudio divulgado el miércoles por la red Penssan.Si a ellos se suma el 28% de la población considerados con inseguridad alimentaria leve, más de la mitad de los brasileños padece o se inquieta en alguna medida por el problema: 125 millones de personas.Algunas noticias recientes han causado escalofríos.El mes pasado, un niño de 11 años en la región metropolitana de Belo Horizonte llamó a una línea policial de emergencia para informar que no había "nada" que comer en su casa, luego de ver a su madre desesperada por la falta de alimentos para sus hijos."La mayoría de la población brasileña está angustiada", dice Chaia. "En Brasil ocurrió un retroceso total: en lugar de ir para adelante, Brasil fue para atrás".Muchos en el país añoran los años de 2003 a 2010 en que Lula gobernó en medio de un boom económico impulsado por altos precios de las materias primas y millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno.Bolsonaro y sus seguidores, en cambio, recuerdan el desplome que tuvo la economía brasileña bajo el mandato de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, y los grandesque surgieron en los gobiernos del PT. El propio Lula estuvo 19 meses preso por un caso de corrupción, pero el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas en 2021 por fallas en el proceso que condujo el entonces juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Bolsonaro.El gobierno de Bolsonaro, que también ha sido salpicado por denuncias de corrupción, aumentó 50% el programa Auxilio Brasil de subsidios a los pobres en agosto, hasta 600 reales (unos 115 dólares) por persona. Pero nada indica por ahora que con esto el presidente eliminará la ventaja de Lula en las encuestas, que muestran una carrera estable.Lo que vuelve más peculiar esta elección es la incertidumbre sobre si Bolsonaro reconocería una victoria de Lula.A semejanza de lo que hizo su "amigo" Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Bolsonaro ha buscado sembrar dudas sobre la fiabilidad de las encuestas y, sobre todo, del sistema de votación de su país, sin presentar pruebas para ello.Además ha repetido, como hacía Trump, que aceptará el resultado de las elecciones "siempre que sean limpias".Muchos se preguntan si Bolsonaro se prepara así para actuar también como Trump en caso de ser derrotado y denunciar un fraude en su contra, intentando seguir en el poder."Nunca antes en la historia de este país (…) discutimos una reelección y también si el resultado será impugnado o no", dice Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, a BBC Mundo. "Eso es inédito en la democracia brasileña". La preocupación es tal que el mes pasado un manifiestodel país recogió la firma de más de un millón de brasileños, desde artistas y deportistas hasta intelectuales y expresidentes. Bolsonaro parece haber moderado su retórica en días recientes.La semana pasada declaró que si pierde la elección pasará la banda presidencial y se retirará de la política. Pero algunos cuestionan si esto responde apenas a un esfuerzo de Bolsonaro por captar votos de centro.Distintos analistas ven un riesgo de que, si el presidente denuncia un fraude en su contra, sus seguidores arremetan contra las instituciones como hicieron los trumpistas el año pasado en el Capitolio de Washington. En los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo "intervención militar" y el mes pasado la policía registró las casas de empresarios simpatizantes del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de, aunque ellos niegan haber cometido delito alguno.Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen. Para estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el país.Teixeira descarta que las Fuerzas Armadas brasileñas como institución tengan intenciones golpistas. Pero advierte que las dudas planteadas desde la propia presidencia sobre el desenlace de las elecciones "dejan todo en un estado que contribuye a la inestabilidad".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.