Disney Blancanieves vuelve al primer plano cinematográfico.

El año que acaba de empezar verá el regreso de célebres personajes a las pantallas de cine.

Recién iniciada la temporada de premios en Hollywood para lo mejor del año pasado, ya están llamando a la puerta los trabajos que prometen acaparar la atención en titulares y festivales este 2025.

Nuevas entregas de Superman, Avatar y Bridget Jones, así como estrenos de cineastas de la talla de Bong Joon-ho, Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler llegarán a las salas durante los próximos meses.

Los editores de Cultura de la BBC Nicholas Barber y Caryn James hicieron una selección de 25 títulos muy esperados.

La numeración de las películas no implica un ranking de calidad.

1. "Elio"

Pixar "Elio" será uno de los grandes estrenos de Pixar.

Pixar ha creado personajes entrañables y populares a partir de juguetes, peces, monstruos, autos, superhéroes, elfos e incluso emociones.

Ahora, el estudio de animación más ingenioso del cine vuelve a la carga con una historia sobre extraterrestres: "Elio".

Su héroe es un joven tímido y obsesionado con el espacio exterior, al que le encanta ser transportado al Comuniverso, el hogar intergaláctico donde conviven formas de vida inteligentes de todo el universo.

El único inconveniente es que estas formas de vida inteligentes lo han confundido con el líder supremo del planeta Tierra.

Puede que "Elio" no pueda igualar el éxito de la última película de Pixar, Inside Out 2, estrenada en América Latina como "Intensamente 2" y en España como "Del revés 2", que fue la película más taquillera de 2024, pero ciertamente promete, sobre todo porque su codirector Domee Shi hizo la gloriosa Turning Red, estrenada en español como Red.

"Elio" podría formar un cartel doble estelar con otro de los lanzamientos de animación de 2025, "El día que la Tierra explotó: una película de Looney Tunes", en la que el Pato Lucas y el cerdito Porky salvan al mundo de una invasión alienígena.

2. Bridget Jones: Mad About the Boy

Veinticuatro años después de "El diario de Bridget Jones", Renée Zellweger regresa en la cuarta película de la serie como una Bridget de mediana edad, con una vida diferente, pero con las mismas cualidades que la hicieron tan popular.

En Bridget Jones: Mad About the Boy ("Bridget Jones: loca por él"), Bridget sigue siendo una torpe adorable. Pero en esta comedia romántica, basada en la novela de Helen Fielding de 2013, Bridget ha quedado viuda después de la muerte de Mark (Colin Firth en las películas anteriores) y es madre de dos niños pequeños.

Soltera de nuevo en un mundo en el que las aplicaciones de citas dominan las relaciones, parece horrorizada cuando un compañero de trabajo le dice: "Te he conectado a Tinder".

Y una vez más se debate entre dos hombres atractivos : el señor Wallaker (Chiwetel Ejiofor), profesor en la escuela de sus hijos, y un joven de 29 años llamado Roxster (Leo Woodall).

Hugh Grant regresa como Daniel (el tío Daniel de los hijos de Bridget) junto con Jim Broadbent y Gemma Jones como sus padres y Shirley Henderson y Sally Phillips como sus leales mejores amigos, Jude y Shazz.

3. Sinners

Estrenada en España como "Los pecadores" y América Latina como "Pecadores", la cinta es la quinta película fruto de la colaboración de Michael B Jordan y el director Ryan Coogler, que en los últimos 12 años cosechó éxitos como Fruitvale Station, Black Panther y Creed.

Ahora llega esta historia de terror con conciencia social escrita por Coogler. Un Jordan corpulento interpreta a los gemelos Elijah y Elias en una pieza de época ambientada en la década de 1930.

Cuando uno de los gemelos con problemas regresa a su ciudad natal en el sur para empezar de nuevo, solo encuentra más problemas, que incluyen la violencia de la era de las leyes racistas conocidas como Jim Crow en Estados Unidos, así como serpientes y malignos fenómenos sobrenaturales.

"Nunca había visto demonios, fantasmas ni magia, hasta ahora", dice Jordan en voz en off en el espeluznante y tentador tráiler.

Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku también protagonizan la película, que fue rodada en Nueva Orleans por la gran directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw (Black Panther: Wakanda Forever).

Todas las películas de Coogler hasta ahora han sido consistentes y "Pecadores" debería continuar con esa racha.

4. F1

Apple TV+ Brad Pitt se mete en la piel de un piloto de carreras en "F1"

Brad Pitt se mete en "F1" en la piel de un campeón de carreras de autos de la década de 1990 que sale de su retiro para ser mentor de un novato, interpretado por Damson Idris.

Uno de los atractivos es que la película se rodó en circuitos de carreras reales y en ella aparecen numerosos pilotos de la Fórmula Uno de verdad.

Pero casi tanto como quién aparece llaman la atención las ausencias.

La película reúne a varios miembros clave del equipo de Top Gun: Maverick, incluidos el director Joseph Kosinski, el guionista Ehren Kruger, el productor Jerry Bruckheimer y el compositor Hans Zimmer.

En otras palabras, Tom Cruise es prácticamente el único del equipo que falta.

Dado que Cruise protagonizó "Días de trueno", un drama ambientado en las carreras de autos producido por Bruckheimer en 1990, el estreno de "F1" plantea la pregunta de por qué Cruise no protagonizó esto también y lo llamó "Días de trueno 2".

5. A Big Bold Beautiful Journey

Margot Robbie y Colin Farrell protagonizan esta fantasía romántica dirigida por Kogonada ("Despidiendo a Yang" y Pachinko) y escrita por Seth Reiss (coguionista de "El menú").

El viaje que emprenden es un viaje por carretera real y también una metáfora.

Farrell interpreta a David, que se dirige a una boda y conduce un automóvil de 1996 que tiene un GPS mágico, cuando conoce a Sarah (Robbie).

Los desconocidos parten juntos, guiados por el sexto sentido del auto, y descubren que tienen una conexión misteriosa.

Lily Rabe, Jodie Turner-Smith y Phoebe Waller-Bridge también tienen papeles principales.

La historia exige del espectador aceptar la premisa inicial, porque de lo contrario resulta absurda, pero no debe subestimarse la capacidad del brillante Kogonada para hacerla funcionar.

Cuando se anunció la producción, Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, dijo: "Creemos que el público está desesperado por la originalidad".

6. The running man

The Running Man ("El fugitivo") es una novela que escribió Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman y que se publicó en 1982.

Ambientada en unos Estados Unidos del futuro, en 2025, cuando el país se ha convertido en una distopía totalitaria, la novela presenta a un padre de familia tan desesperado por conseguir dinero que se inscribe en un peligroso programa de televisión en el que tiene que sobrevivir durante 30 días a la persecución por los estudios de la cadena de los asesinos que esta ha entrenado.

La novela ya inspiró en 1987 una tonta película de acción protagonizada por un Arnold Schwarzenegger cuya interpretación es recordada sobre todo por los juegos de palabras a lo James Bond que suelta cada vez que mata a alguien, como "tuvo que separarse" o "era un verdadero dolor de cabeza".

Pero, ahora, Edgar Wright ("Muertos de risa", "El misterio de Soho") ha dirigido y coescrito una adaptación más oscura y fiel de la novela de King, protagonizada por Glen Powell con Katy O’Brian, Josh Brolin y Michael Cera.

Seguramente estará más cerca de "El juego del calamar" que de la película de Arnie, pero aún está por ver si Wright podrá resistirse a hacer uno o dos malos juegos de palabras.

7. Avatar: Fire and Ash

20th Century Studios La saga "Avatar" continuará en 2025.

"Avatar: fuego y ceniza" se estrenará apenas tres años después de "Avatar: el camino del agua", muy poco tiempo para los estándares de su director, James Cameron.

Entre las dos primeras películas de la saga "Avatar" pasaron 13 años, y 12 años separaron a la primera de ellas de "Titanic".

No es que Cameron tenga que apresurarse a pagar las cuentas. Sus últimas tres películas –"Titanic" y las dos primeras entregas de "Avatar"– son tres de las cuatro películas más taquilleras jamás estrenadas.

¿Se sumará "Avatar: fuego y ceniza" a la lista de taquillazos de Cameron?

Sam Worthington y Zoe Saldaña regresan como habitantes Na’vi de piel azul en la luna de Pandora, y esta vez se enfrentan a una tribu de Na’vi malvados, el "pueblo Ceniza", que vive en un volcán.

Si les apetece ver más secuelas de ciencia ficción con imágenes generadas por computador, también llegará una tercera película de "Tron", "Tron: Ares", y Jurassic World Rebirth, protagonizada por Scarlett Johansson y Mahershala Ali.

8. 28 Years Later

La magistral película de apocalipsis zombie "Exterminio" (2002) se convirtió rápidamente en un clásico.

Con un poco conocido Cillian Murphy como sobreviviente en un mundo diezmado por un virus que causaba ira y convertía a las personas en muertos vivientes, la cinta cautivó a muchos de los que la vieron.

La película es más aterradora que nunca en nuestro mundo pospandémico, y esta continuación que llega este año, 28 Years Later ("Exterminio: la evolución"), podría convertirse en una pesadilla hecha realidad.

Al igual que en el original, Danny Boyle dirige y Alex Garland escribe el guion.

Aaron Taylor-Johnson interpreta a un hombre que abandona una isla de sobrevivientes y se aventura hacia el continente, lo que no es la decisión más inteligente. También aparecen Jodie Comer y Ralph Fiennes.

Cuando se publicó el tráiler, se convirtió en el segundo de terror más visto de todos los tiempos y generó una oleada de especulaciones de que una criatura esquelética era la versión zombificada del personaje de Murphy.

La idea pronto fue desacreditada, pero el frenesí es una señal de cuán ansiosamente esperan los espectadores la película, la primera de una nueva trilogía proyectada.

9. Mickey 17

Warner Bros. Pictures El director surcoreano Bong Joon-ho vuelve a la carga en 2025 con "Mickey 17".

Bong Joon-ho dirigió "Parásitos" (2019), el éxito internacional que se convirtió en la primera película no escrita en inglés en ganar el Oscar a la mejor película.

Ha habido que esperar mucho para volver a ver algo suyo. De hecho, "Mickey 17" estaba ya hace un año en la lista de películas recomendadas por la BBC para ver en 2024, pero su fecha de estreno se retrasó, por lo que tuvimos que volver a ponerla en la lista este año.

El tráiler sorprendentemente loco solo ha hecho que "Mickey 17" sea más tentadora.

Como dijimos el año pasado, Bong ha realizado un thriller de ciencia ficción sobre un hombre llamado Mickey (Robert Pattinson) que se ofrece como voluntario para ser un "prescindible", es decir, un trabajador en una misión en el espacio profundo que es clonado cada vez que lo matan.

Adaptación de una novela de Edward Ashton, su trama se complica cuando se permite a más de un Mickey vivir al mismo tiempo.

10. The Battle of Baktan Cross

La nueva película de Paul Thomas Anderson, "La batalla de Baktan Cross", ha estado rodeada de secretismo y su título solo se conoció tras una filtración.

Se sabe que es un trabajo atrevido y diferente a lo que ha hecho antes, incluso su más reciente Phantom Thread (2017), un drama delicadamente elaborado, y la poco convencional comedia romántica Licorice Pizza (2021).

Sería una tontería intentar adivinar cómo será su nueva película, pero sabemos que se proyectará en Imax y estará protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor y Alana Haim.

El secretismo, no obstante, no ha detenido un torbellino de rumores. El más común es que la película es una adaptación de la novela Vineland, una obra de connotaciones políticas publicada por Thomas Pynchon en 1990.

11. Wake Up Dead Man

Netflix

Puede que Daniel Craig le haya dicho adiós al personaje de James Bond, pero parece feliz de seguir interpretando a Benoit Blanc, el elegante detective de extravagante acento que resuelve misterios siempre de punta en blanco.

La tercera entrega de la deliciosamente tortuosa serie iniciada en 2019 con Knives Out ("Entre navajas y secretos"), cuenta de nuevo con el guionista Rian Johnson, y una vez más lleva el nombre de una canción pop (de U2 en este caso).

También cuenta con un elenco repleto de estrellas que hacen el papel de posibles asesinos y víctimas, incluidos Josh Brolin, Thomas Haden Church, Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott y Cailee Spaeny.

¿Regresará Hugh Grant como socio de Benoit, como hizo brevemente en la primera entrega?

Es una de las muchas cosas que no sabemos sobre Wake Up Dead Man, pero si se parece a los dos primeros misterios de asesinatos satíricos de Johnson y Craig, esta debería ser una de las películas más entretenidas del año.

12. The bride

Maggie Gyllenhaal demostró que tiene una verdadera visión de directora con su primera película, "La hija oscura" (2021), una elocuente adaptación de la novela de Elena Ferrante.

Ahora hace un movimiento aún más audaz con una imaginativa versión de "La novia de Frankenstein" ambientada en el Chicago de los años 30.

Christian Bale interpreta al monstruo en busca de una pareja adecuada y Jessie Buckley es esta vez la novia.

Hay un eco del clásico de 1935 en su aspecto: Elsa Lanchester tenía una mecha eléctrica de cabello blanco en la película original, y Buckley luce un teñido rubio platino de época.

Pero esta novia también desencadena un movimiento social que deja entrever lo original que será la película de Gyllenhaal.

"Hay grandes números de baile", le dijo Peter Sarsgaard, el marido de Gyllenhaal, a The Hollywood Reporter. "The Bride es punk y es rápida".

Sarsgaard está en el elenco, junto con Annette Bening y Penélope Cruz.

Otra película de Frankenstein, la dirigida por Guillermo del Toro, también llegará este año.

13. Roofman

Esta historia de crimen y romance basada en hechos reales de Derek Cianfrance (Blue Valentine) suena como un juego.

Channing Tatum interpreta a Jeffrey Manchester, un delincuente real que entró a robar en varios restaurantes de la cadena McDonald’s haciendo agujeros en el techo.

La película se centra en el tiempo posterior a su fuga de prisión. Se ocultó en tiendas de juguetes, se alimentó de comida para bebés y montaba en bicicleta por la noche para hacer ejercicio.

Leigh, una madre soltera interpretada por Kirsten Dunst, se enamorará de Jeffrey sin conocer su pasado.

Su personaje está basado en la vida real de Leigh Wainscott, quien incluso después de conocer sus antecedentes dijo que Jeffrey era "divertido, romántico y el hombre más sensible que he conocido", una descripción que requiere el tipo de encanto tonto que solo alguien como Tatum puede tener.

Juno Temple, Peter Dinklage, LaKeith Stanfield y Ben Mendelsohn son otros de los participantes de esta historia que no podrías inventar.

14. Mission: Impossible – The Final Reckoning

Paramount Pictures A los 62 años, Tom Cruise vuelve a acometer una misión imposible.

¿Será "Sentencia final" la última película de la saga "Misión imposible"?

La serie de acción y espionaje comenzó en 1996 y su estrella, Tom Cruise, tiene ahora 62 años, por lo que tal vez sea hora de que deje de correr por las ciudades del mundo y colgarse de aviones en el aire.

La película anterior de la serie, "Sentencia mortal parte uno", fue una decepción en la taquilla de 2023, por lo que Cruise y su guionista y director, Christopher McQuarrie, quizá hayan preferido evitar titular esta como "parte dos" y hacer que el público la vea como un éxito de taquilla independiente en lugar de la segunda mitad de una historia en curso.

Sea como sea, Ethan Hunt y su pandilla (interpretados por Ving Rhames, Simon Pegg y Hayley Atwell) correrán por todo el mundo, esquivando explosiones y asesinos, en su intento de detener a una cobarde inteligencia artificial conocida como la Entidad.

15. Wicked: For Good

Wicked ha ganado más de US$500 millones en taquilla, por lo que no hay duda de que el público está preparado para esta película.

Anteriormente conocido como Wicked Part 2, el filme toma su nuevo título de una canción a dúo interpretada en la segunda mitad de este musical por Elphaba y Glinda.

La película sigue un salto en el tiempo entre las dos partes.

Elphaba, encarnada por la británica Cynthia Erivo, ahora es la Bruja Malvada del Oeste y la Galinda que interpretaba Ariana Grande aparece ahora como Glinda, la Bruja Buena.

Otros personajes familiares que regresan son Jonathan Bailey como Fiyero, el personaje en el centro de un triángulo amoroso con Glinda y Elphaba, Michelle Yeoh como Madame Morrible, Marissa Bode como Nessarose, ahora gobernadora de Munchkinland, y Jeff Goldblum como el Mago.

Stephen Schwartz, quien compuso el espectáculo de Broadway, agregó nuevas canciones para la segunda parte, que también incluirá las historias del origen del Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León Cobarde. Pero millones de fans impacientes probablemente ya lo sabían.

For Good llega un año después de la primera parte y, como dijo Bowen Yang, quien interpreta a Pfanee, el amigo de Glinda, "todo el mundo dice: 'Este es el intermedio más largo de la historia’".

16. The Ballad of A Small Player

Después de "Cónclave", una de las mejores de 2024, y la oscarizada "Sin novedad en el frente" (2022), Edward Berger se ha convertido en un director cuyas películas saltan a cualquier lista de las más prometedoras del año.

Ha reunido otro elenco fantástico para este drama, protagonizado por Colin Farrell y Tilda Swinton.

Farrell interpreta a un jugador de alto nivel con deudas que huye y se esconde en Macao haciéndose pasar por un aristócrata llamado Lord Doyle.

La historia, basada en una novela de 2014 de Lawrence Osborne, se desarrolla en la opulencia deslumbrante pero ficticia de los casinos de Macao, donde Doyle conoce a una mujer que podría ayudarlo a salvarse.

Berger le dijo a Deadline: "Si 'Cónclave' es un juego de ajedrez realmente bien construido, muy arquitectónico, esta obra abarca el caos y la ópera".

Contó que tenía curiosidad por "la pompa externa y las circunstancias de Colin Farrell en la china Macao, arrojado en cierto modo a un capitalismo en sus últimos días".

Para añadir autenticidad, la película se rodó en Macao y Hong Kong.

17. Love Hurts

El retorno de Ke Huy Quan presenta una de las historias de regreso más alentadoras de Hollywood.

Cuando era actor infantil, coprotagonizó "Indiana Jones y el templo maldito" y "Los Goonies", pero se desilusionó con ese lado del negocio y se dedicó a trabajar como especialista.

Casi 20 años después, Quan volvió a probar como actor y ganó un Oscar por su actuación en la premiada Everything Everywhere All at Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

Ahora protagoniza su propia película, Love Hurts ("Amor explosivo"), en la que interpreta a un afable agente inmobiliario, Marvin Gable, que mantiene en secreto su pasado criminal.

Cuando su hermano, un mafioso interpretado por Daniel Wu, envía un par de matones a su casa, Marvin no tiene más remedio que desempolvar sus habilidades en artes marciales.

No es la trama más original jamás vista, pero "Amor explosivo" parece divertida.

Además, está coprotagonizada por Ariana DeBose, quien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2022 por West Side Story, lo que la convierte en una de las únicas comedias de acción que tiene dos ganadores de un Oscar en los papeles centrales.

18. Frankenstein

Guillermo del Toro ya hacía grandes películas de terror antes de que nadie reparara en ello, como mostró en "Cronos" en 1993.

En "Frankenstein" aporta su visión a la historia de terror definitiva, el siempre vigente relato gótico de Mary Shelley sobre la ambición científica del doctor Victor Frankenstein, la humanidad de su monstruo y la búsqueda de la inmortalidad.

Oscar Isaac interpreta a Frankenstein, que tiene una mirada loca y demoníaca en sus ojos, y Jacob Elordi es el monstruo.

El aspecto de época de la película es fiel a la novela de Shelley de 1818, con guiños al laboratorio de la clásica película de Frankenstein de 1931.

El proyecto se ha estado cociendo a fuego lento desde 2008 y en la mente de Del Toro desde hace mucho más tiempo.

"Para mí, 'Frankenstein' es la culminación de todo, una parte de mí quiere hacer una versión de él, otra parte de mí se ha acobardado durante más de 25 años", dijo en 2016.

En un mundo lleno de películas de Frankenstein, no hay ninguna que prefiera ver antes que la de Del Toro.

19. The Fantastic Four

Las películas de superhéroes de Marvel nunca recuperaron del todo su impulso después del estreno de Avengers: Endgame en 2019; y en 2023, el estudio sufrió dos fracasos rotundos con The Marvels y "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía".

La única película de Marvel en 2024 fue Deadpool & Wolverine, en la que quiso explotar personajes de otros estudios, en lugar de usar exclusivamente los suyos.

Marvel espera recuperarse con tres posibles éxitos de taquilla en 2025.

En febrero, se prevé la llegada de Captain America: Brave New World ("Capitán América: un nuevo mundo"), con Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Harrison Ford como Red Hulk.

En mayo, viene Thunderbolts, que reúne a varios personajes secundarios y antihéroes, incluidos Yelena de Florence Pugh y Bucky de Sebastian Stan.

Pero la obra más esperada de Marvel es The Fantastic Four: First Steps ("Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos"), con Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

Esta aventura de ciencia ficción retrofuturista está ambientada en la década de 1960, cuando se lanzó el cómic original de Stan Lee y Jack Kirby, por lo que promete una imagen diferente a cualquier otra película de Marvel.

De todos modos, sólo puede mejorar la última película de "Los Cuatro Fantásticos", de 2015, una de las mayores debacles de la historia del cine de superhéroes.

20. Superman

Warner Bros. Pictures 2025 verá una nueva versión del Hombre de Acero.

Los dos principales estudios cinematográficos de superhéroes de Hollywood se relanzarán en 2025.

Si Marvel está teniendo un reinicio suave, ya que sus historias se centrarán en un nuevo grupo de personajes, pero se desarrollarán en el mismo universo ficticio que todas sus películas anteriores, DC está haciendo borrón y cuenta nueva.

James Gunn -"Guardianes de la Galaxia" y "El escuadrón suicida"- está a cargo de supervisar el nuevo Universo DC, lo que sugiere que podría tener un poco más de luz y humor que los últimos productos del estudio.

Gunn también ha dirigido la primera película ambientada en este nuevo universo: Superman, que llega a las pantallas este año.

David Corenswet ("Tornados") es el último actor en interpretar al Hombre de Acero, Rachel Brosnahan ("La maravillosa Sra. Maisel") interpreta a Lois Lane y Nicholas Hoult es el malvado Lex Luthor.

El tráiler también promete la presencia de varios otros superhéroes de DC, sin olvidar a Krypto, el súperperro.

21. Materialists

La primera película de Celine Song, "Vidas pasadas" (2023), nominada al Oscar, fue un drama lleno de matices sobre una mujer de Nueva York que se reconecta con el chico que conoció cuando era niña en Corea años antes, mientras el atractivo del pasado se inmiscuye en su vida feliz de casada.

Christine Vachon, que produjo ambas películas de Song, predijo de ella: "Será el tipo de directora que no hace la misma película dos veces".

Efectivamente, ahora se adentra en el territorio más ligero de la comedia romántica con Materialists, protagonizada por Dakota Johnson en el papel de Lucy, una casamentera que tiene que lidiar con su propio dilema amoroso.

¿Debería buscar la pareja perfecta que habría creado para ella o volver el ex que creía haber dejado atrás? Chris Evans y Pedro Pascal también destacan en el reparto, por lo que, decida lo que decida, probablemente no se equivoque mucho.

La película plantea en definitiva una pregunta muy de actualidad: ¿el corazón habla más fuerte que el algoritmo?

22. Golden

Si han visto Piece by Piece, el documental de Pharrell Williams realizado con animación de Lego, sabrán que la talentosa superestrella de la música guarda buenos recuerdos de su infancia en los Atlantis Apartments en Virginia Beach, Virginia, no lejos de las estrellas del rap Missy Elliott y Timbaland.

Ahora ha producido todo un largometraje que gira en torno a los apartamentos en que creció, un musical sobre la mayoría de edad ambientado en el verano de 1977.

El director es Michel Gondry, el excéntrico genio francés que alumbró "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", y el reparto incluye a Halle Bailey ("La Sirenita"), Da’Vine Joy Randolph ("Los que se quedan"), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Janelle Monáe y la propia Missy Elliott.

Más importante aún es que las canciones son de Pharrell, junto con Benj Pasek y Justin Paul ("El gran showman" y "La La Land: ciudad de sueños", por lo que Golden debería, por lo menos, tener una de los mejores bandas sonoras de 2025.

23. Snow White

Este será un gran año para las nuevas versiones de clásicos de dibujos animados con actores en vivo.

En mayo, Disney lanzará "Lilo y Stitch", y ese mismo mes, Universal / DreamWorks lanzará "Cómo entrenar a tu dragón", aunque podemos suponer que Stitch y los dragones serán generados por inteligencia artificial.

Pero la adaptación que está acaparando todos los titulares es la de Snow White ("Blancanieves") de Disney, una nueva versión del primer largometraje de animación del estudio, "Blancanieves y los siete enanitos", de 1937.

Ha creado controversia en las redes sociales por todo tipo de razones, incluida la etnia y la visión política de sus estrellas, y por un guion (coescrito por Greta Gerwig) que reimagina a Blancanieves (Rachel Zegler) como una líder rebelde que fomenta una revolución contra su malvada madrastra (Gal Gadot).

Esperemos que toda esta controversia no eclipse la película en sí.

24. Jay Kelly

Sólo confíen en él. Noah Baumbach, el escritor y director de "Historia de un matrimonio" e "Historias de familia", distribuida en España con el título de "Una historia de Brooklyn", sabe lo que hace, incluso aunque Netflix no esté listo todavía para dar mucha información sobre su nueva obra.

Se trata de una comedia escrita con Emily Mortimer ("La búsqueda del amor") y presenta un elenco de personajes que cuesta imaginar en la misma película. Probablemente ese sea el punto.

George Clooney protagoniza su primera película con Baumbach, junto con Adam Sandler, quien ya tuvo un papel central en "Los Meyerowitz: la familia no se elige" dirigida por Baumbach en 2017.

El excelente elenco también cuenta con Laura Dern, que ganó un Oscar por "Historia de un matrimonio", Billy Crudup, Riley Keough, Jim Broadbent, Eve Hewson, Patrick Wilson, Alba Rohrwacher y Greta Gerwig (esposa de Baumbach, colaboradora frecuente y coautora del guion de "Barbie").

El reparto es tan extenso como las localizaciones de un rodaje que pasó por varias ciudades de Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

25. Mother Mary

David Lowery es conocido por dramas sobrenaturales experimentales como "Historia de fantasmas", que mostraba la vida después de la muerte desde la perspectiva de un fantasma, y ​​"La leyenda del caballero verde", estrenada como "El caballero verde" en España, una extraña y maravillosa saga artúrica.

Pero incluso él está perplejo ante su última película.

El guionista y director la ha descrito como "salvaje" y ha dicho que "es una película que estoy seguro provocará muchos sentimientos fuertes, en todas las formas posibles. Se siente muy fiel a quién soy y muy cercana a mí, pero también me sorprende constantemente de maneras que no había previsto".

Lo que Lowery ha confirmado es que Mother Mary es un "melodrama épico" sobre la relación entre una estrella del pop, interpretada por Anne Hathaway, y una diseñadora de moda interpretada por Michaela Coel ("Podría destruirte") que tiene el encargo de diseñar un vestido para ella.

Además, Hathaway interpreta en la cinta canciones de Jack Antonoff y Charli XCX, y dado que su enérgico canto en "Los miserables" ya le valió un Oscar a la mejor actriz de reparto, las canciones de Mother Mary prometen ser también "salvajes".

