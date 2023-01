16 de los estrenos cinematográficos más esperados en 2023

Warner Bros.

Margot Robbie en la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y cuyo estreno está previsto para julio.

Películas como Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion y, más recientemente, "Avatar: la forma del agua" registraron enormes cifras de taquilla en 2022.Esa es la buena noticia para los cinéfilos y la industria del cine.La mala noticia es que las cifras de espectadores del año que se fue aún no se acercan a los niveles anteriores a la pandemia.¿Podría ser 2023 el año en que la industria declare triunfalmente que las cosas vuelven a estar como antes de la covid?He aquí una selección de 16 títulos que se estrenarán en 2023 (por orden cronológico de estreno) y que podrían ser cruciales a la hora de dictar la velocidad a la que se recupera el cine.

BBC

1. Till

Universal Jalyn Hall y Danielle Deadwyler como Emmett Till y Mamie Till-Mobley.

2. The Whale ("La ballena")

A24 Brendan Fraser suena como candidato para ganar el Oscar a mejor actor por su papel en "La ballena".

3. Tár

Universal Pictures Cate Blanchett en su interpretación como la directora de orquesta, Lydia Tár.

4. The Fabelmans

Entertainment One Gabrielle LaBelle interpreta el papel de Steven Spielberg cuando era joven.

5. "El imperio de la luz"

Searchlight Pictures Olivia Colman y Micheal Ward en una escena de "El imperio de la luz".

6. "Guardianes de la Galaxia 3"

Marvel Esta es la última película de la saga "Guardianes de la Galaxia" para el equipo actual.

7. "Los asesinos de la luna de las flores"

8. "Spider-Man: un nuevo universo 2"

9. "Indiana Jones y el dial del destino"

Lucasfilm Harrison Ford como Indiana Jones.

10. "Misión imposible: sentencia mortal. Parte I"

11. Barbie

Warner Bros. Ryan Gosling interpreta a Ken, el interés amoroso de Barbie.

12. Oppenheimer

Universal Pictures El actor Cillian Murphy protagoniza al "padre de la bomba atómica".

13. "Dune: parte dos"

14. "Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y las serpientes"

Lionsgate Tom Blyth y Rachel Zegler en "La balada de los pájaros cantores y las serpientes".

15. Wonka

Timothée Chalamet/Warner Bros. El actor Timothée Chalamet como el joven Willy Wonka.

16. "Napoleón"

Basada en impactanete hechos reales ocurridos en el sur de Estados Unidos en la década de 1950, Till es la historia de Emmett Till, de 14 años, que. Muestra cómo la madre de Emmett, Mamie Till-Mobley, se enfrentó a una lucha casi imposible por intentar conseguirDanielle Deadwyler, que interpreta a Mamie, borda una actuación poderosa que bien podría recibir el reconocimiento de un Oscar.(Estreno en cines: enero 2023).El actor Brendan Fraser suena como posible candidato al Oscar por su extraordinaria interpretación en una de las historias más insólitas y conmovedoras del año.Fraser interpreta a un profesor con obesidad mórbida que vive en un minúsculo apartamento e intenta desesperadamente reencontrarse con su hija, de la que está distanciado. La película ha sido aclamada en varios festivales de cine y se espera que sea aspirante a múltiples premios. El resto del reparto, que incluye a Hong Chau, Sadie Sink y Samantha Morton, ofrece un gran apoyo.(Estreno en cines: enero 2023 / en Estados Unidos se estrenó en diciembre).por su interpretación de la compositora y directora de orquesta Lydia Tár, una música que ha llegado a lo más alto de su profesión.Pero las cosas cambian cuando presiones inesperadas empiezan a afectar su vida y su trabajo. Blanchett ya ha sido merecedora de dos premios de la Academia. Ganó su primer Oscar en 2005 y el segundo, nueve años después, en 2014.Así que, al menos matemáticamente, nueve años más tarde está llamada a ganar de nuevo el prestigioso galardon dentro de unos meses. Y probablemente lo haga.(Estreno en cines: enero 2023).Esta es la película más personal del medio siglo de carrera de Steven Spielberg. Es una versión ficticia de su propia infancia, en la que creció en el seno de una familia desestructurada. Muestra su relación, a veces difícil, con sus padres. Explica cómo de pequeño se enamoró del cine. Y cómo esa obsesión se convirtió en la carrera que ya le ha dado dos Oscar como director, y que podría darle un tercero con esta película.(Estreno en cines: febrero 2023).La carta de amor de Sam Mendes está ambientada en un pequeño cine costero durante la década de 1980 y protagonizada por la ganadora del Oscar Olivia Colman como directora del cine.Cuando se contrata a un nuevo vendedor de entradas, interpretado por el ganador de un Bafta Micheal Ward, ambos encuentran una improbable conexión. La historia de Mendes lo. Y de Colman, como siempre, se habla como aspirante a los honores interpretativos en la temporada de premios.(Estreno en cines: marzo 2023)."Yo soy Groot". "Yo soy Groot". Pausa. "Yo soy Groot".Traducción, si la necesitas: epara intentar una misión que esta vez, se rumorea con fuerza, pondrá a un miembro del equipo bajo una amenaza mortal. Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff y Dave Bautista se unen a Will Poulter, cuyo personaje Adam Warlock se insinuó por primera vez en una secuencia post-créditos en el volumen 2.(Estreno en cines: mayo 2023).Este proyecto en ciernes tiene sobre el papel, quizás,. El premiado director Martin Scorsese dirige a los galardonados. Además de (otro posible futuro ganador del Oscar) Brendan Fraser. Se trata de un drama de los años 20 que sigue la investigación de los asesinatos de una serie de personas adineradas en el condado de Osage, Oklahoma, tras el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo.(Estreno en cines: mayo 2023 / por confirmar).Esta secuela animada por ordenador de "Un nuevo universo" de 2018 vuelve a ver a. Además de desarrollar su relación con la Spider-Woman de Gwen Stacy, también entra en contacto con un grupo más amplio de Spider-People, incluyendo un Spider-Man más viejo, un Spider-Man británico y una Spider-Woman embarazada.Le acompañan Hailee Steinfeld, Issa Rae y Daniel Kaluuya. (Estreno en cines: junio 2023).Mientras que las películas de la trilogía original de Indiana Jones son consideradas por muchos como clásicos, la cuarta,Y el presunto plan de esa película de ceder el testigo al hijo redescubierto de Indy, el Mutt de Shia LaBoeuf, parece haber sido abandonado. En esta ocasión,como Toby Jones, Antonio Banderas y Phoebe Waller-Bridge. Además del regreso de John Rhys-Davies.(Estreno en cines: junio 2023).La séptima entrega de la franquicia "Misión imposible" promete la mezcla habitual de decorados extravagantes, persecuciones de alto octanaje y acrobacias que aprietan los esfínteres. Suponemos quede algún tipo de nefasto complot global. Los primeros tráilers muestran las esperadas localizaciones. Y el apoyo de una lista de personajes que regresan.(Estreno en cines: julio 2023).Las primeras imágenes de la película de Barbie casi rompen internet. Y es difícil pensar encomo las muñecas de moda que han sido las estrellas de la línea de Mattel durante décadas: Barbie y Ken. Se ha anunciado como una comedia romántica, pero, aparte de eso,.Sea cual sea el argumento, el público ya espera con impaciencia lo que promete ser un festín visual de colores primarios.(Estreno en cines: julio 2023).La última epopeya del director Christopher Nolan es la historia del físico J Robert Oppenheimer, a menudo apodado. Oppenheimer fue uno de los principales miembros del, que condujo a la creación de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y fue uno de los testigos de la primera prueba de detonación atómica de la historia en Nuevo México.y Emily Blunt a su esposa, Kitty.(Estreno en cines: julio 2023).La primera película de Dune se autoproclamó ambiciosamente "Dune: primera parte".Pero esa confianza se vio confirmada cuando el público acudió en masa a lo que resultó ser el equivalente cinematográfico de la tan codiciada especia del. Esta película narrará a grandes rasgos.Timothée Chalamet regresa como Paul Atreides, al igual que Zendaya como Chani. Florence Pugh es la princesa Irulan.(Estreno en cines: noviembre 2023).El cuarteto de películas original deseguía el ascenso de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence.Ahora, esta precuela, ambientada más de medio siglo antes, sigue al joven Coriolanus Snow, cuando aún no se había convertido en un déspota despiadado, aunque las pistas estén ahí para los observadores agudos.Tom Blyth interpreta al joven Coriolanus Snow. También aparecen en la película Rachel Zegler y Hunter Schafer.(Estreno en cines: noviembre 2023).ya ha sido interpretado por Gene Wilder en "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" y por Johnny Depp en "Charlie y la fábrica de chocolate". Esta vez le toca aen esta precuela de la historia original de Roald Dahl.Sally Hawkins, Olivia Colman, Jim Carter y Matt Lucas también protagonizan la película.(Estreno en cines: diciembre 2023).El gran, pero nunca lo consiguió, y dejó los planos exiliados en Elba. Ahora, Ridley Scott ha triunfado donde Kubrick fracasó.La versión de Scott de la vida del emperador utiliza a Josefina,Vanessa Kirby interpreta a Josefina, mientras que Joaquin Phoenix asume el papel de Napoleón.(Estreno en Apple TV+ a finales de 2023, por confirmar).Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.