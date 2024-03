Your browser doesn’t support HTML5 audio

Son imágenes que han quedado grabadas en la memoria colectiva.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentamos 12 fotografías icónicas que muestran la valentía femenina, desde la mujer que atacó a un neonazi hasta las protestas que desencadenaron la Revolución Rusa.

1. Danuta Danielsson, Suecia, 1985

Hans Runesson

El fotógrafo sueco Hans Runesson capturó esta imagen el 13 de abril de 1985. Y ha perdurado desde entonces: fue seleccionada como Imagen del Siglo y resurgió en las redes sociales en 2016 con el llamado: "Sé la mujer que golpea a un neonazi con un bolso".

Tomada en Växjö, Suecia, durante una manifestación del neonazi Partido del Reich Nórdico, la fotografía muestra a Danuta Danielsson, de 38 años, golpeando a uno de los manifestantes con su bolso.

La transeúnte polaca-sueca, cuyos familiares supuestamente fueron enviados a un campo de concentración nazi, reaccionó "impulsivamente", le dijo Runesson a la BBC.

No obstante, aseguró que el manifestante "no hizo nada y siguió caminando”.

A pesar de que el incidente ocurrió en un momento fugaz, la foto sigue resonando para muchos como un grito de guerra silencioso.

2. Tess Asplund, Suecia, 2016

David Lagerlöf/Expo/TT News Agency/Press Association Images

La primera imagen tuvo un inquietante paralelo en 2016, cuando la activista social Tess Asplund se interpuso en el camino de los manifestantes del Movimiento de Resistencia Nórdico en Suecia.

David Lagerlöf fotografió el instante en que Asplund se enfrentó a una marcha del Primero de Mayo integrada por unos 300 nacionalistas uniformados en Borlänge, Suecia.

Con el puño cerrado, su postura firme e impasible comunicó tanto como la violencia de innumerables ataques.

3. Ieshia Evans, Estados Unidos, 2016

Jonathan Bachman/Reuters

Inmóvil, con el vestido ondeando por el viento mientras dos agentes de policía con protecciones antidisturbios se acercaban a ella, una manifestante en Baton Rouge, Luisiana, apareció en los titulares gracias a su lenguaje corporal cuando se tomó esta imagen en 2016.

Aclamada como un "clásico instantáneo" , la foto de Ieshia Evans arrestada en una protesta de Black Lives Matter se comparó con la imagen de Stuart Franklin del "Hombre del tanque" en la Plaza de Tiananmen o la imagen de un manifestante contra la Guerra de Vietnam colocando flores en los cañones de las armas de los agentes de policía.

Serena, Evans encarna la calma en el ojo del huracán: "Aprecio los buenos deseos y el amor, pero esto es obra de Dios. ¡Soy un canal!", dijo en un comentario sobre la imagen en Facebook.

"No me sentí 'icónica'. Hice lo que sentí que tenía que hacer… Está más allá de mí, es más grande que yo", le dijo a la BBC.

Tomada por el fotógrafo Jonathan Bachman, algunos han visto esta imagen como un símbolo del desafío pacífico.

Evans, quien es enfermera, viajó a Baton Rouge para protestar por la muerte a tiros de Alton Sterling a manos de la policía.

"Tengo un hijo de 6 años, Justin, y temo más por su vida que por la mía propia. ¿Debería criarlo para tener miedo? ¿Para mantener la cabeza gacha y no meterse en problemas? ¿O lo levanto con fuerza?”, le planteó al diario británico The Guardian.

4. Emily Wilding Davison, Reino Unido, 1913

Getty Images

Una fotografía tomada hace más de un siglo revela un acto de desafío que no terminó pacíficamente.

La sufragista Emily Wilding Davison murió cuando se paró frente a Anmer, el caballo del rey Jorge V, durante la carrera de caballos conocida como el Derby de Epsom en 1913.

Un análisis reciente de imágenes capturadas por cámaras de noticieros parece sugerir que estaba intentando colocar una bufanda en las bridas del caballo.

Sin embargo, sea cual fuere su intención, Davison ha sido aclamada por algunos como una mártir y un emblema de la emancipación femenina.

5. Protestas antigubernamentales, Chile, 2016

Carlos Vera / Reuters

Fotografiada por Carlos Vera Mancilla en 2016, esta fotografía revela el poder visual de una postura individual.

Tomada en las manifestaciones que conmemoraron el 43º aniversario del golpe militar contra el expresidente Salvador Allende por Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, la imagen captura toda la fuerza de una mirada.

Fuera del Cementerio General de Santiago, donde yace la tumba de Allende y el monumento a los "desaparecidos" durante el régimen de Pinochet, una manifestante anónima se enfrentó a un policía antidisturbios, mirándolo fijamente a través de la visera que lo protegía.

6. Protesta contra una reelección impugnada, Honduras, 2017

Getty Images

Otra foto, tomada en la ciudad hondureña de Tegucigalpa en 2017, muestra una postura desafiante menos conflictiva: acostarse.

Una partidaria del derrotado candidato presidencial Salvador Nasralla, que protestaba por la controvertida reelección del presidente Juan Orlando Hernández, yacía en la acera frente a la policía antidisturbios.

Su aparente indiferencia acabó siendo una demostración de fuerza interior.

7. Vigilia de Sarah Everard, Reino Unido, 2021

Hannah McKay/Reuters

Una fotografía tomada durante una vigilia se compartió ampliamente en 2021, en la que se veía a mujeres siendo esposadas y llevadas por agentes de policía.

El evento en Londres fue planeado en homenaje a Sarah Everard, quien había sido secuestrada, violada y asesinada por el agente de policía Wayne Couzens.

Si bien los organizadores pretendían que se mantuviera el distanciamiento social durante la vigilia, el evento fue cancelado después de que la policía dijera que era ilegal debido a las restricciones del confinamiento por el coronavirus.

Patsy Stevenson, la mujer de la foto, le dijo luego a la BBC que, momentos antes de su arresto, varias mujeres se encontraron atrapadas contra unas barandillas.

"La gente supone que yo era parte de la organización o de un grupo de protesta, pero nunca antes había estado en una manifestación. Todas, en solidaridad, nos quedamos allí".

8. La mujer de rojo, Turquía, 2013

Osman Orsal / Reuters

Un día de mayo de 2013, mientras participaba en las protestas en el parque Gezi de Estambul, Ceyda Sungur se encontró frente a un grupo de policías antidisturbios.

Cuando uno de ellos le disparó gases lacrimógenos, el fotógrafo de Reuters Osman Orsal capturó el momento, creando una imagen que se convirtió en un emblema del movimiento de resistencia que arrasó Turquía ese verano boreal.

Sungar, apodada "la mujer de rojo", resultó herida, pero se mostró renuente a retirarse.

"Muchas personas, no diferentes a mí, estaban protegiendo el parque, defendiendo sus derechos, defendiendo la democracia", dijo. "También los gasearon".

9. Protesta antigubernamental, Sudán, 2019

Getty Images

Después de que estallaran protestas callejeras en diciembre de 2018 en Sudán, las manifestaciones se extendieron por todo el país.

En una protesta celebrada en marzo de 2019 frente al palacio presidencial, la estudiante de arquitectura Alaa Salah, de 22 años, fue fotografiada encabezando cánticos contra el régimen de Omar al Bashir desde el techo de un automóvil.

Ella surgió como un símbolo de lo que se convirtió en la revolución, atrayendo la atención mundial sobre lo que estaba sucediendo en el país.

"No esperaba que me llamaran el ícono de la revolución", le dijo a la BBC. "Y no pretendo ser el ícono de la revolución. Al contrario, todos los sudaneses son el ícono de la revolución".

La periodista de la BBC Zeinab Badawi dijo que las mujeres "hicieron una contribución igual a la de los hombres para ayudar a desalojar del poder a al Bashir, y han dejado claro que no se retirarán de la vida pública ahora que él se ha ido".

10. Greenham Common, Reino Unido, 1982

PA

En septiembre de 1981, 36 mujeres se encadenaron a una valla en una base aérea militar estadounidense en Berkshire, Gran Bretaña.

Protestaban por la decisión del gobierno británico de permitir que se emplazaran misiles de crucero en la estación de la fuerza aérea RAF Greenham Common y establecieron un campamento de paz que permaneció allí durante 19 años.

En 1982, se decidió que en el campamento participarían únicamente mujeres, creando una identidad colectiva como madres para protestar en nombre de todas las generaciones futuras.

El 12 de diciembre de 1982, 30.000 mujeres se tomaron de la mano alrededor del perímetro de 9,7 kilómetros de la base (en la foto). Un año después, asistieron 50.000 mujeres.

Hiroko Hatakeyama, que sobrevivió al bombardeo de Hiroshima, fue al campo de la paz.

"Creo que existe una conexión entre lo que hicieron las mujeres de Greenham y las recientes marchas de mujeres en todo el mundo", le dijo al diario The Guardian.

11. Yelena Osipova, Rusia, 2022

Alamy

La artista y activista rusa Yelena Osipova, de 78 años, comenzó a protestar en 2002 pidiendo durante años la libertad de los presos políticos y oponiéndose a la intervención rusa en Ucrania después de la revolución de Maidán.

Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, ha tenido una presencia habitual en las calles de San Petersburgo, haciendo piquetes por la paz.

A pesar de haber sido arrestada varias veces por sus protestas, Osipova le dijo al diario The Moscow Times que en ocasiones los agentes de policía simplemente toman fotografías de sus carteles de protesta antes de dejarla ir.

Los padres de Osipova sobrevivieron al asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, pero uno de sus abuelos murió de hambre y ella desea que la gente aprenda de la historia.

"La indiferencia, el silencio, es lo más terrible que puede pasar", le dijo a El País. “En un cartel escribí: 'Todo esto pasó porque te quedaste en silencio’".

12. Marcha del Día Internacional de la Mujer, Rusia, 1917

Alamy

Imágenes de eventos como la Marcha de las putas (Slutwalk), Take Back the Night y la Marcha de las Mujeres en Washington han reflejado la fuerza de la unidad femenina en las últimas décadas.

Sin embargo, tal vez haya una marcha de mujeres que tuvo un impacto de mayor alcance que cualquier otra.

Esta foto muestra a mujeres que se manifiestan en San Petersburgo el 8 de marzo de 1917.

La fecha (23 de febrero en el antiguo calendario ruso) marcó el Día Internacional de la Mujer, un día importante en el calendario socialista. Ahora también se conmemora el primer día de la Revolución Rusa.

Si bien las manifestantes portaban pancartas con lemas patrióticos, también exigieron cambios como "alimentar a los hijos de los defensores de la patria" o "complementar la ración de las familias de los soldados, defensores de la libertad y la paz del pueblo".

