World Vision advierte juventud dominicana enfrenta desafíos en educación, salud, seguridad y empleo

A propósito de celebrarse el Día Nacional de la Juventud, World Vision República Dominicana, precisó durante el panel “Oportunidades y Desafíos Socioeconómicos de los adolescentes y jóvenes en República Dominicana”, que los jóvenes continúan enfrentando desafíos mayúsculos en educación, salud, seguridad y empleo.

En ese sentido, el conversatorio tuvo como objetivo compartir experiencias y presentar la situación auténtica que viven los más jóvenes en el país a través de la implementación de la campaña “Un paso a nuestro favor”.

“No podemos ver los problemas socioeconómicos si vemos la educación, la estabilidad emocional, el desarrollo económico y empleabilidad por separado, tenemos que empezar a integrar nuestros enfoques en las acciones y políticas públicas que permitan al país bajar las cifras negativas, pero sobre todo que permita a los y las jóvenes de República Dominicana tener un desarrollo verdadero y sostenible”, expresó Patria Rodríguez, coordinadora nacional de Participación y Liderazgo de World Vision.

En ese sentido, durante el encuentro con expertos, a modo de llamado de atención, se apuntó que es pernicioso permanecer realizando acciones sin observar las estadísticas para redirigir los enfoques, sin preguntarse dónde están siendo más vulnerables las mujeres y dónde son más vulnerables los hombres.

Igualmente, revelaron que las actividades económicas en las que hay mayor cantidad de jóvenes ocupados en nuestro país son: comercio, industrias, construcción, hoteles y restaurantes, transporte y comunicación, considerándolos “armas de doble filo, porque son bien remunerados, pero no exigen preparación académica, son inestables, no comprenden horarios de estudio y en otro caso vemos actividades que son poco remuneradas, lo que sigue provocando que el joven no complete su plan de vida”, precisó Rodríguez.

En ese mismo orden, señalaron que son tiempos históricos altamente estresantes, muy influenciados por las redes sociales, con un bombardeo constante de “realidades” y un ritmo de vida difícil de emular, que deteriora la salud mental.

Finalmente, Juan Carlo Ramírez, director nacional de World Vision concluyó con un llamado a la sociedad y a los actores principales que juegan un rol fundamental en el desarrollo integral, sostenible y de calidad para la juventud dominicana, sobre todo los más vulnerables.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el más reciente informe de 2021, con la preocupante cifra de 262 mil 409 jóvenes desocupados, de los cuales el 68 % son mujeres, orientado a definir hacia dónde deben ser enfocadas las políticas públicas en esta población.

Según la ONE en los registros del 2021 unos 244 jóvenes de 15 a 35 años decidieron terminar con su vida, de los cuales 203 fueron hombres.