Will Smith renuncia a la Academia y el abofeteado también se disculpa

El actor Will Smith agradece el Óscar al mejor actor protagonista por su papel en 'El método Williams' durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia de Cine estadounidense en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos. EFE/ Etienne Laurent

Will Smith decidió este viernes abandonar la Academia de Hollywood, encargada de la organización de los Óscar, al calificar su actuación en la 94 edición de estos premios como "impactante, dolorosa e inexcusable", tras abofetear en directo al humorista Chris Rock.

En un comunicado remitido por su agencia de representación a los medios estadounidenses, Smith adoptó esta posición dos días después de que la Academia de Hollywood anunciase que le abría un expediente disciplinario y que estaba sopesando las medidas que aplicar contra el actor.

En este sentido, el intérprete hizo hincapié en el comunicado en que aceptará "más consecuencias" por parte de la Academia.

"La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas", reza el escrito.

Además, Smith se refirió en su comunicado a los nominados y ganadores de esta edición de los Óscar, a los que dijo haber "privado de celebrar sus extraordinarios trabajos".

Chris Rock se disculpa

