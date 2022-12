W5 de Canadá expone más detalles del caso cocaína en avión en Punta Cana

Tras publicar la versión de una azafata con olfato de detective que contribuyó a su propia excarcelación y la de sus c0mpañeros tripulantes al descubrir videos con pruebas en torno al caso del vuelo charter de una aeronave de Pivot Airlines en la que en abril pasado se halló un alijo de nada menos que de 210 kilogramos de cocaína momentos antes de que emprendiera vuelo hacia Toronto desde Punta Cana, la emisora canadiense CTW News W5 publicó ahora nuevos detalles del caso.

En esta ocasión reveló detalles sobre algunos de los pasajeros, algunos con pasado judicial, y sus supuestos vínculos con quienes contrataron el vuelo charter y cómo lo pagaron, entre otros detalles complementarios que hacen parte de este caso de narcotráfico que entre sus aristas registra la denuncia de una manipulación de videos en el aeropuerto de Punta Cana y el aparente uso de uno de sus vehículos para transportar la droga que en medio de una noche de abril de este año se ocultó en la aeronave.

Son elementos de investigación periodística por ahora carentes de confirmación oficial, debido a que se argumenta y justifica que se trata de un caso activo en pleno desarrollo.

Bajo el título "W5 expone las conexiones con las drogas y el rastro del dinero en la historia de Pivot Airlines", CTW News W5 publicó la continuación de su trabajo que Acento reproduce:

REPÚBLICA DOMINICANA - Un escándalo internacional de contrabando de drogas que condujo al arresto, encarcelamiento y detención domiciliaria de 12 canadienses -cinco de la tripulación del avión involucrado y siete pasajeros- en la República Dominicana durante ocho meses comenzó con una investigación aparentemente inocua.

"Estoy buscando algunos servicios chárter con su compañía. Tenemos un par de nuestros grupos de clientes que vienen de EEUU y Dubai la próxima semana... a Santo Domingo, República Dominicana", escribió en enero la compañía Trust Capital, una empresa con sede en Toronto, en un correo electrónico dirigido a Pivot Airlines.

El correo electrónico fue enviado por John Strudwick, director financiero (CFO) de la supuesta firma de inversión inmobiliaria Trust Capital.

No hubo señales de alerta inmediatas: el mensaje incluía el logotipo de la empresa, un número de teléfono que funcionaba e incluso la dirección física de una de sus oficinas en el centro de Toronto.

Al director ejecutivo de Pivot Airlines, Eric Edmondson, se le dijo que la compañía Trust Capital compró edificios de apartamentos y los convirtió en condominios.

"Nada fuera de lo común", se dijo Edmondson. "Nos hicieron creer que eran inversionistas potenciales en uno de los proyectos que estaban considerando hacer en Alberta".

Edmondson dijo que en Pivot Airlines se hizo una "diligencia inicial" antes de dar el visto bueno a la operación para asegurarse de que los fondos para pagar vuelos chárter provinieran de un banco canadiense.

Durante un lapso de aproximadamente dos meses, Trust Capital pagó dos vuelos chárter ida y vuelta a la República Dominicana.

Pero como luego descubrió W5, los viajes no eran de empleados de empresas inmobiliarias y Trust Capital no era lo que parecía.

Fue en ese segundo viaje en abril cuando la tripulación de Pivot Airlines descubrió más de 200 kilogramos de cocaína, con un valor aproximado de US$ 25 millones, en la bahía de aviónica del avión cuando estaba a punto de partir desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana hacia Toronto.

SIGUE EL DINERO

W5 comenzó a indagar sobre Trust Capital para descubrir su conexión con las drogas y la secuencia de eventos que llevaron a la detención de los 12 canadienses en la República Dominicana.

Inicialmente, cada pista parecía llegar a un callejón sin salida.

Las búsquedas de registros corporativos canadienses resultaron vacías. El CFO, John Strudwick, no parecía existir. No había ningún inquilino llamado Trust Capital en esa torre de oficinas de Toronto. El número de teléfono había sido desconectado y los correos electrónicos a la empresa rebotaban.

W5 comenzó luego a investigar las transacciones financieras de Trust Capital con Pivot Airlines.

Entre febrero y abril la empresa pagó cerca de 200.000 dólares por dos vuelos chárter con Pivot Airlines mediante transferencias bancarias y cheques.

Un cheque por un pago de $49,212.50 ofreció una pista: una ubicación y mostró que parte del dinero provino de ATB Financial en Edmonton.

Luego, un gran avance: múltiples transferencias bancarias mostraron que se habían enviado alrededor de $150,000 a Pivot a través de una empresa numerada en BC. Una búsqueda en los registros corporativos reveló que el director de esa empresa era residente de Edmonton, Vick Mander.

Mander, según su perfil de LinkedIn, era consultor inmobiliario en Edmonton. En 2019, fue entrevistado por CTV News Edmonton, hablando en nombre de su familia después de que su padre, un taxista, supuestamente fuera golpeado por un pasajero.

Vick Mander.

W5 lo llamó, pero colgó. Así que viajamos a Edmonton para preguntarle en persona por qué se hicieron transferencias electrónicas de aproximadamente $150,000 a través de su compañía numerada a Pivot Airlines.

No respondió a las preguntas, solo dijo antes de irse que tenía "un par de reuniones a las que asistir". Poco después, la cuenta de Linkedin de Mander desapareció.

CONDENAS POR DROGAS Y CONEXIONES DE PASAJEROS

Después de que la tripulación y los pasajeros fueran arrestados en la República Dominicana, Trust Capital continuó su correspondencia con el personal de Pivot Airlines.

"Necesitamos asistencia legal allí lo antes posible", dijo Strudwick en un correo electrónico el día después de que todos fueran arrestados. "Si es necesario enviar fondos allí para el anticipo, puedo enviarlos, hágamelo saber".

Todavía no está claro quién pagó las facturas legales de los pasajeros, pero en medio de esa correspondencia hubo una revelación: esta empresa falsa supuestamente tenía un empleado a bordo del vuelo.

Según los mensajes de texto, se suponía que el pasajero Sheldon Poirier era el jefe de los Desarrollos Residenciales de Edmonton y Calgary.

W5 verificó los antecedentes de Poirier y descubrió que tenía una pasado judicial por narcotráfico en Alberta en 2020.

Luego, W5 verificó los antecedentes de los pasajeros restantes de ambos vuelos fletados por Trust Capital y encontró a otros de ellos con "pasados ​​accidentados".

El pasajero Jordan Shay Castor había sido condenado en Alberta por posesión de droga con fines de narcotráfico en 2018, mientras que Shaun Kocianic tenía una condena por tráfico de una sustancia controlada en 2019.

Otro pasajero de ese mismo vuelo, Andrew Linden, tenía cargos de posesión de drogas con fines de narcotráfico aunque suspendidos en 2021.

El cuarto pasajero, Kash Briscoe, si bien no tiene antecedentes penales, estaba tanto en el primer vuelo como en el segundo.

En total, cuatro de los 11 pasajeros de ambos vuelos tenían algún historial con las drogas.

El abogado penalista Rahul Nanda, quien representó a Poirier y Linden en otros asuntos penales en Edmonton, además de los pasajeros en el caso dominicano, dijo que no sabía que alguno de ellos fuera empleado de Trust Capital.

Se apresuró a defender a sus clientes diciendo que solo iban de vacaciones a República Dominicana.

Abogado Rahul Nanda (CTV W5)

"No tienen antecedentes penales en Canadá... Estos no son contrabandistas de drogas", dijo Nanda.

"¿Hubo algún mensaje de texto, algún vínculo con algún sindicato de drogas, algún vínculo con alguno de estos pasajeros que alguna vez hayan sido acusados ​​​​anteriormente en Canadá de delitos de tráfico de drogas? Nada", agregó.

Kash Briscoe no respondió a las solicitudes de comentarios de W5.

W5 intentó hablar con Poirier varias veces a través de Nanda, pero él se negó. Cuando un periodista se le acercó en un juzgado de República Dominicana en noviembre, Briscoe se cubrió la cara y solo le ofreció una cosa a W5: el dedo.

Cabe señalar que había un octavo pasajero en el vuelo de Pivot a Punta Cana, Khaled Rahime, que terminó regresando a Canadá antes del hallazgo de la droga.

Si bien hubo preguntas sobre su partida repentina días antes de que se encontrara la droga, este residente de Edmonton le dijo a W5 que se fue porque “odiaba” la República Dominicana.

"Me fui antes porque quería irme ya. No tengo nada que ver con nada de lo que iba a pasar o que había pasado", dijo Rahime. "Absolutamente parecía sospechoso, pero supongo que me ayudó un ángel". Afirmó que no sabía quién organizó o pagó el viaje, ni nada sobre Trust Capital.

Real Policía Montada de Canadá (RCMP) notificada

Casi ocho meses después de la redada, y días después de que W5 viajara a la República Dominicana para investigar el caso contra la tripulación y los pasajeros (el Ministerio Público) lo abandonó repentinamente porque no había pruebas para proceder.

La tripulación y los pasajeros regresaron a Canadá a principios del presente mes de diciembre.

Pero muchos meses antes de su regreso, Pivot Airlines entregó toda la información que tenía sobre Trust Capital y sus actividades sospechosas a la RCMP (Real Policía Montada de Canadá).

"En los primeros días... le entregamos ( a la RCMP) toda la información que teníamos... incluidas todas las comunicaciones de correos", dijo el director ejecutivo de Pivot, Edmondson. “Creemos que hubo fraude electrónico. Creemos que hubo un fraude general... tenemos fe en la RCMP. Espero que estén investigando".

Sin embargo, no está claro qué ha hecho la RCMP desde entonces.

W5 le preguntó a la RCMP si efectivamente está investigando. Respondieron en un comunicado que "la RCMP no confirma, niega ni divulga información relacionada con investigaciones activas".