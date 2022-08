Violencia en República Dominicana: 10 muertos en una semana

Archivo Acento.com.do

República Dominicana vive graves momentos de violencia, misma que desde el pasado martes 16 hasta este lunes, ha dejado al menos diez personas fallecidas en diferentes hechos registrados a nivel nacional.

Ese martes inició con la noticia del asesinato de Dabel de Jesús Zapata Rosa, hijo del diputado por Dajabón, Darío Zapata, en medio de un asalto registrado en un negocio de comida rápida (picalonga) ubicado en el bulevar del kilómetro 8½ de la avenida Independencia.

Por el hecho, la Policía Nacional informó que persigue a cuatro personas, quienes aún no han sido identificadas.

Dos días más tarde, en la madrugada del viernes, murió el animador Manuel Taveras Duncan, de 45 años, luego de recibir dos disparos por parte del vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en un incidente en el establecimiento Rico Hog Dog, en la Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt.

Tragedia de Los Alcarrizos

Durante el fin de semana la situación agravó, cuando ocho personas murieron en diversos hechos violentos.

En la noche del sábado, en Los Alcarrizos, un hombre mató a su expareja, a la madre y hermana de esta, y a otro hombre que lo persiguió, además de que hirió a un menor de edad.

Se trata de un agente de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) identificado como Estaban Javier Cora, quien luego de haber cometido el hecho contra sus parientes políticos se dio a la fuga. En ese momento, el hombre que lo persiguió se sumó a las víctimas: lo mató de un disparo.

Las víctimas fueron identificadas como Pamela Cruz, expareja, María del Rosario, la suegra, Indira de la Cruz, su cuñada, y Liren Méndez Báez, el hombre que lo persiguió.

Gaspar Hernández y la muerte de Karla Pérez

Esa misma noche, Ciriaco Odavi Burgos (El hipero), de 19 años, y Nelson Antonio García (Tres Pelos), de 29, fueron ultimados en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas en Gaspar Hernández.

El presunto agresor fue identificado como Sandro Lebrón, quien habría cometido el hecho por supuestos problemas personales con Burgos.

El mismo sábado, Karla Angélica Pérez Durán, de 19 años, fue herida con arma blanca y dejada abandonada en el distrito municipal José Contreras, en Villa Trina, Moca.

Supuestamente, la joven fue atacada por su novio identificado como José Ángel Ureña Rodríguez, quien se encuentra detenido.

En diferentes medios de comunicación ha circulado un audio que habría sido enviado por la víctima a un familiar, en el que se le escucha pidiendo ayuda.

"Ayúdame, que me estoy muriendo. ¡José me quería matar! ¡Me estoy muriendo! Estoy en Villa Trina, por una loma que no tiene carretera", dice Karla Angélica, ya agonizando.

Samaná golpeada por el dolor

Mientras que en Samaná, un hombre mató a su pareja sentimental y luego se prendió fuego este domingo.

El hecho ocurrió en el sector La Jagua, en el municipio Las Terrenas, cuando Porfirio Andujar, de 52 años, hirió con arma blanca en el cuello a Felicia Vilorio Peguero, de 69 años.

Luego de cometer el hecho, presuntamente, el victimario habría incendiado la vivienda, por lo que los vecinos llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911