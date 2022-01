Detenido en RD vincula a primer ministro haitiano con magnicidio

Ariel Henry, primer ministro de Haití

El diario estadounidense The New York Times aseguró en su edición de hoy que tuvo acceso a los registros telefónicos del primer ministro de Haití, Ariel Henry, y en ellos se reseña que se contactó antes y después del asesinato del presidente Jovenel Moïse con un ex funcionario del Ministerio de Justicia buscado por las autoridades haitianas bajo sospecha de haber estado entre quienes organizaron el ataque del 7 de julio

El funcionario en cuestión se llama Joseph Felix Badio y toda la trama de la que da cuenta The New York Times descansa en el relato de Rodolphe Jaar, "un empresario haitiano y ex narcotraficante que admitió haber ayudado a financiar y planificar el complot".

Jaar, también conocido como “Dodof”, fue arrestado el viernes en Santo Domingo por las autoridades dominicanas luego de cruzar al país vecino desde Haití. Había pasado meses escondido en su país.

Bajo el título "El primer ministro haitiano tenía estrechos vínculos con el sospechoso del asesinato", la edición de hoy del The New York Times destaca que una vez perpetrado el magnicidio, el primer ministro Ariel Henry "se convirtió en jefe del gobierno, responsable de llevar a los asesinos ante la justicia y ayudar a sanar al país".

Una traducción no oficial del texto del diario estadounidense:

Los registros telefónicos vistos por The New York Times, así como las entrevistas con funcionarios haitianos y un sospechoso principal del crimen, revelan detalles potencialmente incriminatorios sobre la relación de los dos hombres. Entre ellos: Badio habló con Henry antes del asesinato y después, incluso en dos llamadas durante un total de siete minutos la mañana después del asesinato.

Luego, cuando Badio ya era buscado por la policía, visitó a Henry, según dos funcionarios haitianos con conocimiento de la investigación.

Cuatro meses después del asesinato, dijeron los funcionarios, Badio fue a la residencia oficial de Henry dos veces, ambas veces por la noche, y pudo entrar sin impedimentos de los guardias de seguridad del primer ministro, a pesar de estar huyendo de la policía.

No está claro si Henry, que ahora es el primer ministro del país, hizo algo para ayudar a los sospechosos, la mayoría de los cuales finalmente fueron capturados o asesinados por la policía. Un portavoz de Henry dijo que, a pesar de los registros telefónicos, no habló con Badio después del asesinato y que no tiene ninguna relación con el sospechoso.

Pero el ex fiscal jefe de Haití, que fue destituido de su cargo por Henry, pidió que el primer ministro responda preguntas sobre el caso, una vez que uno de los principales sospechosos en la investigación ha ofrecido amplios detalles sobre lo que llamó la relación de confianza que Badio tenía con Henry.

En una extensa entrevista con The New York Times en un sitio de construcción vacío mientras huía de las autoridades, Rodolphe Jaar, un empresario haitiano y ex narcotraficante, admitió haber ayudado a financiar y planificar el complot.

Poco antes del asesinato, dijo Jaar, Badio le dijo que Henry le serviría como un aliado útil después de que el presidente fuera derrocado.

"Es mi buen amigo, tengo el control total de él", relató Jaar que Badio le dijo cuando Henry, un neurocirujano de 72 años, fue nombrado como primer ministro.

Después del asesinato, Jaar dijo que él y Badio se mantuvieron en contacto mientras esquivaban a las autoridades, y que los dos incluso compartieron una casa de seguridad varios días después del asesinato.

En las horas posteriores al asesinato, cuando los agentes de policía atraparon a los mercenarios colombianos acusados de llevar a cabo el asalto, Jaar dijo que Badio había buscado ayuda de Henry para escapar. Según Jaar, Henry respondió que "haría algunas llamadas", aunque sus afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Tres funcionarios haitianos involucrados en la investigación han confirmado que Henry estuvo en contacto con Badio en múltiples ocasiones. Los funcionarios, desautorizados a discutir el caso públicamente, argumentaron que Henry sería un sospechoso formal en la investigación si no estuviera liderando el gobierno.

Jaar afirmó que pensaba que el objetivo del complot había sido deponer al presidente sin matarlo, y que se ha visto atrapado en un juego político más amplio que todavía no comprende del todo. Fue detenido en la República Dominicana el viernes después de seis meses prófugo, según un alto funcionario de seguridad en el país.

Jaar afirmó que pensaba que el objetivo del complot había sido deponer al presidente sin matarlo.

Según Jaar, los conspiradores tenían la intención de jurar a un ex juez de la Corte Suprema, Windelle Coq-Thélot, como el nuevo presidente. Su relato sugiere que esperaban el apoyo de elementos clave del Estado haitiano, incluidas las fuerzas de seguridad, en su intento de golpe de Estado.

Pero cualquiera que haya sido el plan que haya existido para capturar, no matar, el presidente se fue a pique cuando lo asesinaron en su casa, en su propia habitación. Cómo y por qué cambió el plan, de obligar al presidente a renunciar a asesinarlo, Jaar sostuvo que no lo sabía.

Las llamadas telefónicas de Henry con Badio fueron reveladas por primera vez en septiembre por un importante fiscal haitiano en ese momento, Bedford Claude, quien pidió al primer ministro que las explicara en la corte.

Pero Henry actuó rápidamente contra los funcionarios que intentaron investigar sus vínculos con Badio. Y el alcance de los contactos entre los dos hombres, incluida la afirmación de los funcionarios de que Badio fue a la residencia del primer ministro mientras huía de las autoridades, no se había hecho público anteriormente.

Después de que Claude llamara a Henry para interrogarlo, su supervisor, el ministro de justicia, Rockfeller Vincent, dijo que recibió una llamada del primer ministro, quien le pidió que despidiera al fiscal Vincent y que este se negó. Días después, Henry despidió a ambos.

"Creo que proporciona uno de los elementos clave en el asesinato", dijo Claude, refiriéndose a Henry.

El portavoz de Henry dijo que los funcionarios fueron despedidos por violar la ley para avanzar en sus agendas políticas, incluida la violación de la prohibición de convocar a altos funcionarios a la corte.

En una entrevista un mes después del asesinato, Henry dijo que su objetivo principal es convocar a nuevas elecciones y luego renunciar. No ha fijado la fecha de las votaciones.

Jaar también implicó a otro miembro de alto rango del gobierno de Henry: el jefe de policía, Frantz Elbé. Durante una reunión para discutir el complot, dijo Jaar, Badio llamó a Elbé, un asesor policial de alto rango en ese momento, y le pidió que ayudara a adquirir armas para el golpe.

Elbé le dijo a Badio que no tenía las armas, pero tampoco trató de evitar que el golpe ocurriera, relató Jaar, sin proporcionar pruebas independientes.

Lo cierto es que Henry ascendió a Elbé en octubre como jefe de la Policía Nacional de Haití. Este no respondió a las solicitudes de The New York Times para que comentara el asunto.

Jaar, descendiente de inmigrantes palestinos nacido en Haití, pasó tres años en una prisión de los Estados Unidos por tráfico de cocaína. A su regreso a Haití, a mediados de la década de 2010, dijo que abandonó el negocio de las drogas y construyó una cadena de tiendas avícolas en Puerto Príncipe.

Afirmó que fue reclutado en el complot a fines de mayo por Badio a través de un amigo en común. Jaar agregó que se unió disgustado con el creciente autoritarismo que le achacó al presidente Moise y porque tenía la esperanza de que se le diera un trato comercial preferencial con un nuevo gobierno.

Jaar dijo que no sabía de quién eran las órdenes que seguía Badio, ni quién era el cerebro final.

Golpe de estado con "pleno apoyo de Estados Unidos"

Dijo, adicionalmente, que aceptó unirse a la conspiración porque Badio y otros conspiradores le dijeron que tenía el pleno apoyo de Estados Unidos, cuyo Gobierno, según ellos, se estaba poniendo nervioso por los supuestos vínculos del presidente con terroristas y narcotraficantes.

"Si el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado, entonces era seguro", dijo Jaar, describiendo su pensamiento en ese momento.

No ha surgido evidencia de que ninguno de los sospechosos nombrados tuviera alguna conexión activa con el gobierno estadounidense, o que Estados Unidos estuviera involucrado o al tanto del complot, aclara The New York Times.

Sin embargo, hay al menos seis ciudadanos y residentes estadounidenses que son acusados por la policía haitiana de participar en el complot. Un excomando colombiano acusado de participar en el asalto, Mario Palacios, fue acusado en Florida el 4 de enero de conspirar para matar a Moise.

Jaar dijo que contribuyó con 130 mil dólares al plan, y que también ayudó a encontrar las armas y proporcionó la casa desde la que 21 comandos colombianos retirados partieron hacia la residencia presidencial poco después de la medianoche.

Funcionarios de seguridad haitianos dijeron que el asalto a la residencia presidencial estaba destinado a ser llevado a cabo por un grupo criminal llamado Phantom 509, que está compuesto por ex y actuales oficiales de policía y tiene fuertes vínculos políticos.

Jaar dijo que él y Badio se habían reunido con un hombre que decía ser un líder de Phantom 509 para discutir el complot, pero que la pandilla se retiró aproximadamente una semana antes del asesinato, por razones que dijo que no sabía.

Jaar manifestó que fue entonces cuando a los ex soldados colombianos, que supuestamente fueron traídos para brindar seguridad al sucesor del presidente, se les dijo que su misión había cambiado: asaltar la residencia presidencial.

Jaar afirmó que no sabía cómo el plan para arrestar a Moïse se volvió mortal, con el presidente acribillado con 12 impactos.

Pero minutos después del asesinato, Jaar dijo que recibió una llamada telefónica de Germán Rivera, el líder de los mercenarios colombianos.

"La rata está abajo" ("El presidente está muerto"), dijo Jaar que Rivera manifestó, usando esa clave despectiva contra el jefe de Estado de Haití