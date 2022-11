VIDEO: camión de bomberos chocó con avión a punto de despegar

El accidente ocurrido este viernes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y en el que un camión de bomberos chocó con un avión a punto de despegar, matando a dos socorristas, ha desatado el caos en el transporte aéreo del Perú, donde más de 200 vuelos han tenido que ser suspendidos o reprogramados para los próximos días.

El vuelo 2213 de Latam se disponía a despegar rumbo a la ciudad de Juliaca, en el sur del país, con un centenar de pasajeros, cuando la nave chocó con un camión de bomberos aeronáuticos que ingresó a la pista de aterrizaje de forma imprevista y por razones que se desconocen.

Debido a la impactante colisión, el ala derecha de la nave se prendió en llamas y la cabina del camión quedó destrozada, provocando la muerte de dos bomberos aeronáuticos y graves heridas a un tercero.

#LATAM #airplanecrash update. Looks like the Lima Airport tower failed to control the traffic on the runway. Fire truck and airplane on runway. pic.twitter.com/FQOVo3mE6T

— Dore (@Sharkpatrol32) November 18, 2022