Una unidad de sangre puede salvar tres vidas; Cruz Roja hace llamado para crear cultura de donación

La importancia fundamental de donar sangre es que con tan solo una unidad se pueden salvar hasta tres vidas.Así lo explicó la bioanalista Lucrecia Rosario, quien destacó la necesidad de crear la cultura de donación voluntaria, para así tener la disponibilidad oportuna de esta sustancia tan esencial.

Sin embargo, este 8 de mayo, Dia Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, encuentra a República Dominicana con un déficit de voluntarios donantes que no alcanza ni el 1%.

“Los voluntarios son nulos. Los voluntarios antes del COVID-19 podríamos decir que era de un 1% casi un 2%, pero después del COVID-19 es como de un 0.02% casi nulo”, señaló Rosario, quien es la directora administrativa del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana.

De acuerdo con la bioanalista, hay días en que reciben hasta cuatro donantes voluntarios, hay otras ocasiones que no reciben a nadie, “y en el mes podríamos llegar a 12 como mucho”.

La bioanalista destacó que para cubrir la demanda de sangre se necesitaría que el 4% de la población done. “Lo que hacemos es un intercambio, lo que se llama donar por reposición, porque no tenemos cultura de donar sangre, pero aun así nosotros mantenemos la existencia de sangre”.

En ese sentido, Rosario resaltó que el banco siempre tiene sangre y en promedio suple al mes entre 4,000 a 4,500 unidades. Diariamente reciben entre 200 y 250 personas que van a donar sangre, la cual es por reposición porque algún familiar o amigo la requiere. Una pinta de sangre equivale a 500 CC, y para cada una se necesita un donante.

“Siempre hay alguien que necesita sangre. Nosotros trabajamos con reposición, pero día a día vienen personas con una emergencia y a veces no vienen con el donante y nosotros tenemos la obligación de por lo menos entregarle una pinta. Entonces, esas personas que están en salud y tiene el tiempo, les pedimos que haga esa obra de caridad”, manifestó.

La bioanalista explicó que, al separar los componentes de la sangre, la dividen en paquete globular, plasmas frescos y congelados, plaquetas y plaquetas por aféresis. “Hay personas que solo necesitan un paquete globular y se despacha, el otro el plasma o la plaqueta y ahí hay tres vidas salvadas, pero hay algunos médicos que piden la sangre total y ahí no se hace la división”, dijo.

Rosario entiende que la sociedad esta carente de información sobre la donación de sangre, y lo que más falta hace es crear la cultura desde temprana edad en los centros educativos.

La bioanalista destaca que algunos de los temores de las personas para donar sangre es porque les tienen miedo a las agujas y porque la mayoría entiende que van a quedar con debilidad.

Sangre de mayor demanda

El tipo de sangre más requerida es la O +, porque más del 60% de la población la tiene, seguida de la A+, luego las negativas. El tipo sanguíneo más difícil es la AB -, porque menos personas la tienen, pero de todas formas tienen una cantidad suficiente almacenada.

Rosario explicó que la sangre se somete al conjunto de pruebas de tamizaje que establece el Ministerio de Salud como son: Hepatitis B y C, HIV, pruebas para Sífilis, HTLV I y II, así como de compatibilidades o cruce, tipificación sanguínea, HVESAG, CORE, hemograma y algunas Pruebas de Coombs.

La bioanalista aclaró que "el asunto de que me la están vendiendo, y yo la doné, lo que pasa es que cuando cualquier persona viene a donar sangre lo esta haciendo sin ninguna prueba, ósea nosotros invertimos para tener una sangre de calidad, haciéndole todas las pruebas de rigor, con reactivos y equipos de última generación".

Destacó que los donantes voluntarios no se llevan la sangre, y por eso no les cobran "porque nos están haciendo un favor, una labor altruista al donarla", pero el que va al banco a buscar la sangre por reposición les cobran 3,000 pesos si es para hospital y 3,200 pesos en el caso de las clínicas.

Los 200 pesos de diferencia se debe a que, en los hospitales se hace el cruce y en las clínicas no. En el caso de contar con seguro solo pagan la diferencia, pero especificó que Senasa es el que tiene mejor cobertura.

Explicó que el dinero es para cubrir una parte de los análisis, porque ellos asumen el otro costo, y el único lugar donde cobran menos es la Cruz Roja.

Enfermedades detectadas

La bioanalista resaltó que han detectado muchas enfermedades, ya que vienen muchos donantes que desconocían que padecían afecciones como hepatitis, Sífilis, HIV, entre otras.

“Aquí se ven casos a diario, hay ocasiones que esto se pone caliente porque se detectamos hasta siete personas con enfermedades”, indica Rosario.

Dijo que cuando las detectan repiten el análisis para confirmar y luego refieren al donante a un especialista para que les repita la analítica en otro laboratorio.

Requisitos para donar sangre

Para donar sangre solamente se requiere presentar cédula y pasar la evaluación médica.

No obstante, lo que pueden ser donantes de sangre que pueden ser voluntarios, de reposición o familiar, deben cumplir los criterios siguientes: gozar de buen estado de salud física, tener entre 18 y 65 años.

También ayunar de 2 horas para donar sangre y 4 horas para plaquetas, no haber padecido de Hepatitis tipo B, tipo C, VIH-SIDA, Sífilis.

Tampoco no haber recibido trasplantes de órganos, no padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer, haber consumido bebidas alcohólicas, en las últimas 24 horas, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura en los últimos 12 meses, no haber tenido cirugía, accidente mayor, toxoplasmosis o meningitis.

En el caso de la mujer, Rosario destaca que es un mito que no puedan donar, “siempre y cuando este en buenas condiciones de salud lo puede hacer”. En los casos que no puede hacerlo es cuando estén embarazadas o haber tenido parto, cesárea o aborto, en los últimos 6 meses y no estar lactando.