Todo este descalabro institucional se refleja en los resultados de la Evaluación Quinquenal realizada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), que arroja serias deficiencias en casi todas las áreas de la Escuela. Esas falencias son catalogadas en el lenguaje diplomático y académico del Mescyt como "OPORTUNIDADES S DE MEJORAS".

Docencia solo virtual

Aun cuando todas las instituciones de educación superior han retomado hace dos años su rutina de clases presenciales hace dos años, las capacitaciones para los fiscales y sus colaboradores se realizan de manera virtual casi en su totalidad, debido a las limitaciones que afectan a la Escuela del Ministerio Público para impartir clase de manera presencial.

Durante los últimos cuatro años no han sido revisados ni actualizados los programas de capacitación fundamentales para la formación de fiscales, solo ha sido incorporadas algunas maestrías, financiadas por Mescyt e impartida en su totalidad por la Universidad a Distancia de Madrid -UDIMA-, que tiene presencia en Santo Domingo.

Realmente este Instituto de Educación Superior encargado de capacitar a los fiscales y al personal ha podido mantener su imagen y disimular su resquebrajamiento institucional, con el manejo de sus redes sociales, mediante las cuales se promocionan y se convoca a sus capacitaciones. Así mismo se difunde ampliamente una conferencia virtual mensual con duración de una hora, y un congreso anual que hace aparentar que la institución se mantiene con los estándares de las demás academias.

Estadísticas

Al final de cada año la rectora Montero Beard ha presentado logros ante la procuraduría y ante la opinión pública, que revelan que en cada período han superado las metas que se había planteado la academia en términos de docencia o número de capacitaciones impartidas.

Sin embargo estas cifras no han estado avaladas por ningún departamento de estadísticas y no han contado con ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades de la procuraduría general, ni de ningún organismo estatal. La Escuela no cuenta con departamento de estadísticas y las cifras no han sido registradas ni mucho menos avaladas por el área de estadísticas de la procuraduría.

Las cifras publicadas se basan solo en datos del departamento de registro de la Escuela, cuyo única herramienta de trabajo consiste en una tabla de Excel, lo que se presta para los manejos que se quieran realizar.

Nuevo concurso para nuevos fiscales

—El consejo superior del ministerio público aprobó recientemente abrir nuevo concurso para aspirantes al cargo de fiscalizador.

—La Escuela se adelantó y lo anunció en sus redes a partir del mes de febrero, pero fue desautorizada por PGR y se descontinuó la publicación que ya anunciaba la recepción de documentos a los aspirantes.

Background concurso anterior

El más reciente concurso válido, para aspirantes a ingresar a la carrera del Ministerio Publico fue el Cuarto Concurso, realizado en el año 2017, previa convocatoria para el mes de abril del mismo año, mediante el cual los aspirantes postulaban para 129 plazas ubicadas en diferentes provincias del país, según la convocatoria realizada por la academia especializada, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República.

Se podría decir que ese concurso fue exitoso. Fue realizado con un mínimo de quejas por parte de los participantes en el certamen, cuyos ganadores fueron presentados de manera formal por la procuraduría, tras haber superado todas las pruebas impartidas por la Escuela Nacional del Ministerio Público, que dirigía para entonces la señora Gladys Sánchez Richiez, quien es una fiscal de carrera.

Sin embargo tres años después, en febrero del año 2020, la academia convocó a un Quinto Concurso Público de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores, que no arrojó los mismos resultados que los concursos anteriores y cuyos concursantes han quedado a la espera de que la procuraduría general de la república reconozca su participación, alegando que cumplieron con todos los requisitos plateados por las bases del concurso y que superaron las pruebas impartidas.

Estos aspirantes produjeron para entonces protestas, mediante las cuales acusaban a las autoridades de la Escuela Nacional de haber cometido fraude al dejar fuera a quienes obtuvieron las mejores calificaciones y favorecer a un gran grupo de abogados que no cumplieron con las condiciones necesarias.

Estas versiones crearon una gran conmoción y escándalo a través de los medios de comunicación, y periodistas de alto reconocimiento denunciaron las anomalías de las que adoleció el concurso celebrado durante la gestión del entonces procurador general Jean Alain Rodríguez.