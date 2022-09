Ulises Cabrera en conversatorio con expertos inmobiliarios y en turismo

Con la intervención de destacados expertos, la firma de abogados Ulises Cabrera, pionera en asuntos inmobiliarios y de turismo, celebró el primer conversatorio sobre deslinde judicial de cara a los retos y perspectivas de la nueva propuesta reglamentaria de aplicación de la Ley No.108-05 de Registro Inmobiliario.

El dialogo abordó tópicos relacionados al regreso del deslinde judicial, que hasta el momento se ha venido ejecutando y aprobando por la vía administrativa en los casos no litigiosos.

Asimismo, sobre la forma en que se estima serán implementadas ciertas modificaciones relevantes de procesos ante el Registro y la Jurisdicción Inmobiliaria, además de los retos ante lo ya experimentado en la práctica, las posibles soluciones que permitan el flujo razonable de las aprobaciones judiciales, así como de la ejecución de procesos administrativos alternativos para la individualización de un inmueble, para aquellos casos que reúnan los requisitos de lugar.

El evento contó con un destacado y completo panel de profesionales encabezado por los licenciados Ricardo Noboa, Director Nacional de Registro de Títulos, Ridomil Rojas, Director Nacional de Mensuras Catastrales, la magistrada Catalina Ferrera, juez presidente del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, las licenciadas Brenda Morales, directora de la Dirección Técnica de CONFOTUR, Diomandy Castillo, gerente de Formalización y Desembolso de la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP) y Jeanny Aristy Santana, asociada sénior y líder del departamento Inmobiliario & Turismo de Ulises Cabrera como moderadora.

Ricardo Noboa, director nacional de Registro de Títulos realizó un viaje a través de la historia de la Ley de Registro Inmobiliario, en relación al origen y naturaleza de las constancias anotadas, resaltando los hitos más importantes y cada cambio en la normativa que se ha venido realizando para la individualización de inmuebles amparados en constancias anotadas.

“Las autoridades de la Jurisdicción Inmobiliaria han estado buscando alternativas para viabilizar los procesos porque ellos se han montado en ese tren del mundo de los negocios, que ellos saben que va a una alta velocidad y que no tienen tiempo para esperar un año por un certificado de título para que se pueda financiar un proyecto, hacer un edificio de apartamentos o para establecer un proyecto de hoteles o de villas turísticas, es imposible, los inversionistas no van a invertir y los bancos tampoco van a asumir el riesgo”, aseveró la Lic. Jeanny Aristy Santana sobre la problemática de los deslindes judiciales. En adición, el agrimensor Ridomil Rojas, director nacional de Mensuras Catastrales, expuso que “se plantearon controles estrictos que lamentablemente eran tan perfectos en definición, que imposibilitaban y creaban esa excepcionalidad para el éxito de esa operación, y ¿qué pasa cuando algo es tan bueno que no es utilizable? Carece de objeto.”

“Tratar de regular sin afectar es un tema de garantías de que ciertamente nuestros inversionistas puedan invertir en un destino seguro donde sus derechos les son garantizados, donde sus inversiones no son a corto, sino a largo plazo, podemos ver cómo el sector turístico, que ha sido afectado con todos los temas inmobiliarios en la parte de regularización, muchos de los hoteles que tienen años establecidos en nuestro país han tenido situaciones legales litigiosas en sus inmuebles y ciertamente en este momento traer una situación que podría afectar en términos de tiempo y recursos a esa inversión pues nos pone a nosotros también en una situación complicada”, afirmó Brenda Morales, directora técnica de CONFOTUR al referirse sobre el desarrollo de nuestro país como destino turístico con respecto a las inversiones extranjeras.

Por su lado, la magistrada Catalina Ferrera, juez presidente del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este abordó sobre lo que se plantea actualmente de que el deslinde no es la única vía jurídicamente viable para individualizar un inmueble, que no es una camisa de fuerza.

Respecto a lo que es la vista de negocios, banca e instituciones de intermediación financiera actualmente, la Lic. Diomandy Castillo, gerente de Formalización y Desembolso de la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP), expresó que el deslinde judicial es un tema crítico, por la necesidad de que exista seguridad jurídica y celeridad en los procesos inmobiliarios para que puedan cumplir con la ley y las normativas del sector.

El evento fue celebrado bajo protocolos de sostenibilidad como parte de los esfuerzos de Ulises Cabrera y su equipo en mitigar el impacto ambiental de sus operaciones, sea tanto dentro de sus instalaciones como en actividades externas y así contribuir en la reducción de su huella de carbono.

Sobre Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario

La Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la Republica Dominicana y garantizar la legalidad de su mutación o afectación con la intervención del Estado a través

de órganos competentes de la Jurisdicción Inmobiliaria.

