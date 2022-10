VIDEO: Turista chilena relata que chofer tomó curva con exceso de velocidad

La enfermera chilena Dominique Dreckman narró a la televisión de su país su versión sobre el accidente ocurrido en el Boulevard Turístico del Este en Bávaro, provincia La Altagracia, que dejó al menos dos muertos y más de 30 heridos y aseguró que el chofer tomó la curva a exceso de velocidad.

“El conductor del bus, y no es cómo lo relatan, que él para esquivar un camión chocó con un muro, eso no fue así; el conductor iba en exceso de velocidad, tomó una curva con ese exceso de velocidad y eso resultó en volcamiento", dijo Dreckman que integraba el grupo de turistas del autobús que se volcó la mañana de este jueves cuando se dirigía de Punta Cana a Bayahíbe, desde donde se navega a la isla Saona, destino al que no llegaron los ahora accidentados.

Narró que al menos cuatro personas que viajaban del lado del autobús más afectado "quedaron pegadas al pavimento; perdieron sus brazos, sus brazos quedaron repartidos por la acera”, relató.

Dice que como enfermera reaccionó rápido y llamó al 9-1-1, pero que “desafortunadamente en esta ciudad solo existen tres ambulancias, dos de ellas están ocupadas”.