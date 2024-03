Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago de los Caballeros acogió solicitud de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de aplazar la audiencia para "aplicar el debido proceso debido", a raíz del sometimiento realizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) contra el gremio, por el llamado paro de docencia realizado para este jueves 14 y viernes 15 de marzo en los centros educativos de la referida provincia.

A través de un comunicado, la entidad indicó que durante el proceso no se agotaron oportunamente ni debidamente los pasos para poder cumplir con una petición de esta magnitud como lo es el recurso de extrema urgencia sometido por el Ministerio de Educación.

El tribunal, ante el requerimiento de los abogados de la ADP, formalmente constituidos, decidió aplazar el proceso dando razón a los argumentos del gremio magisterial quienes sustentaron que no se cumplió el debido proceso ni recibieron las notificaciones en los plazos establecidos.

El Minerd planteó que la convocatoria a huelga viola los acuerdos a los que arribó ese gremio y el Gobierno para garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar de manera efectiva en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Sin embargo, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, afirmó que los reclamos de los maestros organizados en la seccional de la ADP de Santiago se vienen formulando desde el 2021 sin que hasta el momento el Ministerio de Educación no ha dado respuesta a ninguno de estos reclamos ni ha presentado solución a los mismos, pese a las numerosas reuniones y proceso de diálogos realizados.

Dijo que se trata de carencias en la planta física de muchas escuelas de Santiago, nombramientos de profesores y profesoras, así como designación de personal administrativo, personal de seguridad y de limpieza, entre otros.

“La respuesta que está dando el Ministerio de Educación en Santiago es someter a los maestros ante un recurso de amparo, de extrema urgencia, en vez de sentarse a solucionar los problemas y dialogar con los maestros”, afirmó Hidalgo.

“Si yo fuera el ministro de Educación llamara a los maestros a una reunión para solucionar estos problemas”, expresó.

Enfatizó que los maestros no están violando el acuerdo, porque en ese acuerdo no se establece no parar la docencia.

“Si vamos al tema de violar el acuerdo, quien no esta cumpliendo es el ministro porque no esta creando las condiciones adecuadas para que los maestros puedan impartir la docencia”, declaró Hidalgo al ser abordado por los periodistas.