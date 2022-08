Tres policías grabados cuando propinan paliza a un hombre EEUU

Tres agentes de policía de Arkansas (EEUU) fueron suspendidos tras hacerse público un vídeo en el que se les ve dando una paliza a un hombre al que habían detenido.

El vídeo, que se está haciendo viral en redes sociales, muestra al detenido inmovilizado en el suelo por los tres agentes. Uno de ellos le golpea en varias ocasiones en incluso golpea su cabeza contra el suelo, otro le da patadas en el cuerpo y el tercero ayuda a mantenerlo inmóvil.

How big of a coward do you have to be to be armed to the teeth, surrounded by your heavily armed and armored buddies, and beating a guy laying on his stomach on the ground? Every day another video, another POS cop. #mulberry #acab pic.twitter.com/U95odmoal1

